Αυστραλία: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με φορτηγό - Τραυματίστηκαν μαθητές

Σχολικό λεωφορείο που μετέφερε περισσότερους από 20 μαθητές στην περιοχή Άινσμπερι στα βορειοδυτικά της Μελβούρνης, στην Αυστραλία, συγκρούστηκε στις 03:45 το απόγευμα τοπική ώρα, με φορτηγό και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες ανάμεσα στους επιβαίνοντες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

#UPDATE: Multiple children are being assessed by paramedics after a crash between a school bus and truck near Eynesbury this afternoon.



READ MORE: https://t.co/AhLzVT75CW#9News pic.twitter.com/sN5N9qEMS3