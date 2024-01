Ο επικεφαλής διαπραγματευτής των Χούθι της Υεμένης δήλωσε σήμερα ότι η θέση της οργάνωσης δεν έχει αλλάξει μετά τα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ αεροπορικά πλήγματα στην Υεμένη και προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις κατά πλοίων που κατευθύνονται προς το Ισραήλ θα συνεχιστούν.

«Οι επιθέσεις για να αποτραπούν τα ισραηλινά πλοία ή αυτά που κατευθύνονται προς λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης θα συνεχιστούν», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμπντελσαλάμ στο Reuters.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα αιτήματα της οργάνωσης συνεχίζουν να είναι να δοθεί τέλος στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και να επιτραπεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο βόρειο και το νότιο τμήμα του θύλακα.

υλάχιστον τέσσερα δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέκοψαν τον πλου τους το Σαββατοκύριακο (14-15/1) εν μέσω περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή αφότου αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες αεροπορικά πλήγματα εναντίον δυνάμεων των Χούθι.

Τα δεξαμενόπλοια Al Ghariya, Al Huwaila και Al Nuaman είχαν φορτώσει στο Ρας Λαφάν του Κατάρ και επρόκειτο να κατευθυνθούν πως τη διώρυγα του Σουέζ. Όμως σταμάτησαν χθες, Κυριακή, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με την LSEG, υπηρεσία που παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων. Από τις 13 Ιανουαρίου είχε ήδη προηγηθεί και η διακοπή πλεύσης του Al Rekayyat στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Πρόκειται για ένα διάλειμμα μέχρι να λάβουμε συμβουλές ασφαλείας. Εάν ο διάπλους της Ερυθράς Θάλασσας παραμένει μη ασφαλής, θα πάμε μέσω του Ακρωτηρίου», δήλωσε πηγή με άμεση γνώση του θέματος, πληροφορώντας για εκτροπή πορείας μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.

«Δεν σταματά η παραγωγή», τόνισε η πηγή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση της πληροφορίας ούτε σχόλιο από το Γραφείο Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης της κυβέρνησης του Κατάρ ή από την QatarEnergy.

Τα πλοία που αποφεύγουν τη διώρυγα του Σουέζ πρέπει να κάνουν τον γύρο της αφρικανικής ηπείρου, περνώντας από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Οι αμερικανικές και οι βρετανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές και θαλάσσιες επιδρομές στην Υεμένη την περασμένη εβδομάδα ως απάντηση στις επιθέσεις της πολιτοφυλακής Χούτι της Υεμένης εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, έναν ζωτικό θαλάσσιο δρόμο για το παγκόσμιο εμπόριο.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν 1% την Παρασκευή μετά τα πλήγματα, αλλά υποχώρησαν τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν για τυχόν διαταραχές στον εφοδιασμό με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο στη Μέση Ανατολή.

Η Βρετανία θα «περιμένει και θα δει» προτού αποφασίσει να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον των προσκείμενων στο Ιράν Χούθις στην Υεμένη, προκειμένου να προστατεύσει τη διεθνή ναυτιλία, δήλωσε τη Δευτέρα (15/1) ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς.

«Ας περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί, διότι δεν είναι ότι θέλουμε να εμπλακούμε σε δράση στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά τελικά η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι ένα διεθνές δικαίωμα που πρέπει να προστατεύεται», δήλωσε ο Shapps στο Sky News, όταν ρωτήθηκε αν η Βρετανία θα πραγματοποιήσει περισσότερα πλήγματα.

Η Βρετανία συμμετείχε την περασμένη εβδομάδα σε αεροπορικές επιδρομές υπό την ηγεσία των ΗΠΑ σε όλη την Υεμένη εναντίον των δυνάμεων των Χούθι σε αντίποινα για τις επί μήνες επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά δεν συμμετείχε την επόμενη ημέρα, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ένα ακόμη πλήγμα.

Μετά από αυτές τις επιδρομές, οι μαχητές Χούθι εκτόξευσαν την Κυριακή έναν πύραυλο κρουζ κατά πλοίων προς ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό στη νότια Ερυθρά Θάλασσα. Καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος.

Ο Σαπς δήλωσε ότι η Βρετανία παρακολουθεί την κατάσταση με τους Χούθι.

«Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν δεν σταματήσει, τότε φυσικά θα πρέπει τότε να λάβουμε τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν», είπε.

Την Κυριακή (14/1) ο υπουργός Ο υπουργός Άμυνας Grant Shapps εξήρε το έργο των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων ως απάντηση στις επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι αντάρτες Χούθι.

Σε επιστολή που συνέταξε ο κ. Shapps, τόνισε τον επαγγελματισμό των υπηρεσιών που συμμετείχαν στις αεροπορικές επιδρομές κατά της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν στην Υεμένη και είναι υπεύθυνη για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως έγραψα σε ειδικό μήνυμα προς τις ένοπλες δυνάμεις μας μετά τη δράση αυτής της εβδομάδας στην Ερυθρά Θάλασσα, «ο επαγγελματισμός σας σημειώνεται από ολόκληρο το έθνος με υπερηφάνεια» δημοσίευσε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

«Χρωστάμε ευγνωμοσύνη σε κάθε μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδιαίτερα σε εκείνους που συμμετείχαν στις επιδρομές της περασμένης εβδομάδας».

As I've written in a special message to our armed forces following this week's action in the Red Sea, "Your professionalism is noted by the whole nation with pride”.



We owe a debt of gratitude to every member of the Armed Forces and especially those who took part in last week’s…