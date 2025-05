Ατύχημα κατά την καθέλκυση πολεμικού πλοίου στη Β. Κορέα, κρατούνται αξιωματούχοι - Κιμ: Έπληξαν την αξιοπρέπεια της χώρας

Υπό κράτηση έχουν τεθεί αξιωματούχοι του ναυπηγείου στο οποίο σημειώθηκε «σοβαρό ατύχημα» κατά την καθέλκυση πολεμικού πλοίου. Η αποτυχημένη καθέλκυση που προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε ένα αντιτορπιλικό 5.000 τόνων έγινε την Τετάρτη (21/05) παρουσία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος διεμήνυσε πως το ατύχημα έπληξε την αξιοπρέπεια της χώρας και ορκίστηκε πως θα τιμωρήσει τους υπαίτιους.

Τα παραπάνω μετέδωσε την Κυριακή (25/05) το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, κατά το οποίο, το ατύχημα σημειώθηκε, επίσης, ενώπιον πλήθους στο βορειοανατολικό λιμάνι Τσονγκτζίν και αποτέλεσε δημόσια ταπείνωση για τον Κιμ, ο οποίος αποσκοπούσε σε μια επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, επισημαίνουν αναλυτές.

📽️A new 5,000-tonne North Korean naval destroyer tipped during its launch, prompting Kim Jong-un to call it a “criminal act.” South Korea reports the vessel is lying on its side in the water.



