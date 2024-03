«Aspides»: Καταρρίφθηκαν τρεις πύραυλοι και ένα drone των Χούθι

Η ναυτική αποστολή της ΕΕ στη νότια Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κατέστρεψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους και ένα θαλάσσιο drone των Χούθι για την προστασία των εμπορικών πλοίων.

On March 21, an @EUNAVFORASPIDES French ship while providing close protection to merchant shipping in South Red Sea, intercepted and destroyed 3 ballistic missiles posing a direct threat to the FoN.@MarineNationale @FFEAU_ALINDIEN @EtatMajorFR#shieldingfreedomofnavigation pic.twitter.com/f2X7VmJGap