Αρμενία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη στο πανεπιστήμιο του Ερεβάν (vid)

Μία έκρηξη συγκλόνισε ένα πανεπιστημιακό κτίριο στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, Ερεβάν, την Παρασκευή, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας άλλους τρεις, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

🇦🇲 Explosion In Armenian Capital Kills One



One person has died, and three more suffered injuries, after an explosion at the chemistry department of the Yerevan State University, the local emergency service says.#Armenia #Azerbaijan #Yerevan #Pashinyan #Aliyev pic.twitter.com/cw8tWxvJmu