Απορρίφθηκαν οι προτάσεις μομφής κατά της Φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «επέζησε» από δύο ψηφοφορίες δυσπιστίας την Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι προτάσεις, που κατατέθηκαν από τις ακροδεξιές και ακροαριστερές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζητήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας και τέθηκαν σε ψηφοφορία το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η πρόταση μομφής που κατέθεσε η ακροδεξιά ομάδα Patriots for Europe απορρίφθηκε, με 378 ευρωβουλευτές να ψηφίζουν κατά και 179 υπέρ.

Ενώ η δεύτερη πρόταση μομφής, που κατέθεσε η ριζοσπαστική αριστερά του Κοινοβουλίου, απορρίφθηκε επίσης, με 383 ευρωβουλευτές να ψηφίζουν κατά και 133 υπέρ.

Ο αριθμός των ευρωβουλευτών που στήριξαν τη φον ντερ Λάιεν ήταν ελαφρώς μεγαλύτερος σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν η πρόεδρος της Επιτροπής αντιμετώπισε την πρώτη ψηφοφορία δυσπιστίας. Τότε, το αποτέλεσμα είχε δείξει 360 ψήφους κατά της αποπομπής της, 175 υπέρ και 18 αποχές.

Σημειώνεται πως αν είχε χάσει οποιαδήποτε από τις δύο ψηφοφορίες, η φον ντερ Λάιεν και η υπόλοιπη Επιτροπή της θα έπρεπε να παραιτηθούν, «βυθίζοντας» την Ευρωπαϊκή Ένωση στο χάος.

Η ομιλία της τη Δευτέρα ήταν αισθητά πιο συγκρατημένη και σύντομη σε σχέση με εκείνη του Ιουλίου.

«Ο σκοπός αυτής της ενότητας δεν είναι απαραίτητα να συμφωνούμε σε κάθε λεπτομέρεια», είπε στους ευρωβουλευτές, σε μια νέα έκκληση για συσπείρωση απέναντι στις δυσκολίες.

«Στην πραγματικότητα, η ένταση και η αντιπαράθεση αποτελούν αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων. Όμως, ίσως περισσότερο από ποτέ, αυτό που έχει σημασία είναι η ευρύτερη εικόνα», τόνισε.