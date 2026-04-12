Απειλές Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social άρθρο στο οποίο γίνεται αναφορά στο ενδεχόμενο επιβολής ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Το άρθρο, με τίτλο «Το χαρτί Τραμπ αν το Ιράν δεν υποχωρήσει: ένας ναυτικός αποκλεισμός», δημοσιεύθηκε από το φιλοτραμπικό μέσο Just the News και υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την ιρανική οικονομία, ασκώντας παράλληλα πίεση σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες συγκαταλέγονται στους βασικούς αγοραστές ιρανικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια ενδεχόμενη κίνηση αποκλεισμού θα βασιζόταν σε προηγούμενη στρατηγική κυρώσεων και περιορισμών, με στόχο την ενίσχυση της διαπραγματευτικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

Η ανάρτηση Τραμπ: