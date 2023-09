Απειλεί τη Ρωσία το νέο υποβρύχιο drone της Ουκρανίας;

Διά της θαλάσσης η Ουκρανία ετοιμάζεται να αντεπιτεθεί δυναμικά στη Ρωσία, χρησιμοποιώντας ένα νέο υδροκίνητο μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Το νέο όπλο της πολιορκούμενης χώρας έγινε γνωστό μέσω βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ιστοτόπου 19fortyfive.com.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Κίεβο διεξάγει επί του παρόντος θαλάσσιες δοκιμές του νέου υποβρύχιου μη επανδρωμένου αεροσκάφους Marichka, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει εχθρικά πλοία και άλλες θαλάσσιες υποδομές. Ενώ ορισμένα μικρότερα και λιγότερο θανατηφόρα UAV είναι εξαιρετικά φθηνά για την ανάπτυξη και την αγορά τους, αυτό το νέο υποβρύχιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοστίζει σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια.

Το εν λόγω υποβρύχιο drone δημιουργήθηκε από την εθελοντική ομάδα Ammo Ukraine, έχει εμβέλεια περίπου 600 μιλίων και μπορεί να εκτελεί αποστολές επίθεσης, μεταφοράς και αναγνώρισης. Εάν αυτό το βεληνεκές είναι ακριβές, αυτό σημαίνει ότι το Marickha μπορεί να ταξιδέψει σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο της Μαύρης Θάλασσας από λιμάνια της δυτικής Ουκρανίας, κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει έντονα τη Μόσχα.

Στο σύντομο βίντεο που μοιράστηκε από το Ουκρανικό Μέτωπο στο Twitter, το Marichka φαίνεται να κατεβαίνει στο νερό. Στη συνέχεια, άγνωστο προσωπικό φαίνεται να ανεβαίνει στην κορυφή του μη επανδρωμένου υποβρυχίου, το οποίο τελικά αρχίζει να κινείται μέσω του δικού του συστήματος πρόωσης.

⚡️More detailed footage showing the design and appearance of the Marichka underwater multi-purpose drone developed by 🇺🇦Ukrainian inventors pic.twitter.com/NQBDzgtEWf