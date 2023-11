Απειλεί και πάλι το Ιράν - Συνάντηση Χαμενεΐ με τον ηγέτη της Χαμάς

Σαφείς απειλές εναντίον των ΗΠΑ εκτόξευσε ο ΥΠΑΜ του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Αστιανί, ο οποίος είπε πως «θα πληγούν σκληρά αν η Ουάσινγκτον δεν εφαρμόσει εκεχειρία στη Γάζα». Την ίδια στιγμή συναντήθηκαν ο πνευματικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ με τον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε.

«Η συμβουλή μας προς τους Αμερικανούς είναι να σταματήσουν άμεσα τον πόλεμο στη Γάζα και να εφαρμόσουν εκεχειρία, διαφορετικά θα πληγούν σκληρά», είπε ο Μοχάμεντ Ρεζά Αστιανί, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

