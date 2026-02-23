Αντιμέτωπες με σφοδρή χιονοθύελλα οι βορειοανατολικές ΗΠΑ - Σε κατάσταση συναγερμού η Νέα Υόρκη (vids)

Περισσότερα από 40 εκατομμύρια άνθρωποι στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, από το Μέριλαντ μέχρι το Μέιν, είναι αντιμέτωποι σήμερα με μια χιονοθύελλα σπάνιας σφοδρότητας, η οποία έχει παραλύσει τη μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το CNN, νωρίς το πρωί, στην πόλη Φρίχολντ, στο Νιου Τζέρσεϊ που απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από το Μανχάταν, το χιόνι έφτανε τουλάχιστον τα 60 εκατοστά. Στο Σέντραλ Παρκ το ύψος του χιονιού είχε φτάσει τα 40 εκατοστά, κάτι που είχε να συμβεί από το 2021. Η χιονόπτωση αναμένεται ότι θα ενταθεί μέχρι το απόγευμα, τοπική ώρα.

The New York City Blizzard of 2026 in Central Park pic.twitter.com/zVFb1fM3MM — Bagels & Walks (@BagelsAndWalks) February 23, 2026

Οι κυβερνήτες επτά Πολιτειών (Κονέτικατ, Ντέλαγουερ, Μασαχουσέτη, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Πενσιλβάνια και Ρόουντ Άιλαντ) έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγόρευσαν την κυκλοφορία για όλα τα οχήματα. Τα σχολεία, οι δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και πολλά καταστήματα, δεν άνοιξαν τις πύλες τους σήμερα στη Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη. Η έδρα των Ηνωμένων Εθνών στο Μανχάταν ήταν επίσης κλειστή.

To those who are saying this isn’t a blizzard...well, this is a blizzard

🌬️❄️❄️❄️ New York City #blizzard2026 pic.twitter.com/dJMstJbgp3 — New York City Kopp (@NYCkopp) February 23, 2026

Περισσότερες από 5.800 πτήσεις είχαν ακυρωθεί μέχρι τις 11.00 το πρωί, τοπική ώρα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, της Βοστόνης και της Φιλαδέλφειας. Ανεστάλησαν επίσης πολλά δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών και του σιδηροδρόμου, κυρίως στο Νιου Τζέρσεϊ.

Περίπου 660.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us, εκ των οποίων 265.000 στη Μασαχουσέτη και 130.000 στο Νιου Τζέρσεϊ.

Heavy bands of snow over New York City. This is the kind of storm you'll be telling your children and grandchildren about. We're going to see some very impressive snowfall totals when this is over. pic.twitter.com/XIXJGoUnxX — Nicholas Isabella (@NycStormChaser) February 23, 2026

Στη Νέα Υόρκη, οι ουρανοξύστες της Γουόλ Στριτ μόλις που διακρίνονταν από το γειτονικό διαμέρισμα του Μπρούκλιν. Όμως η χιονοθύελλα δεν εμπόδισε τους Νεοϋορκέζους να πάνε στη δουλειά τους, αν και ήταν σαφώς λιγότεροι και τα δρομολόγια του μετρό καθυστερούσαν.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι προειδοποίησε χθες ότι η θύελλα αυτή θα είναι η χειρότερη που έχει βιώσει η πόλη την τελευταία δεκαετία. Απαγόρευσε την κυκλοφορία των οχημάτων στην πόλη και προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια του.

«Ιστορικών διαστάσεων» αναμένεται ότι θα είναι η κακοκαιρία και στη Βοστόνη, σύμφωνα με τη δήμαρχο Μισέλ Γου.

Στα τέλη Ιανουαρίου, το κύμα ψύχους στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους στη Νέα Υόρκη, κυρίως από υποθερμία. Σε όλη τη χώρα καταγράφηκαν περίπου 100 θάνατοι.

Από χθες, στη Νέα Υόρκη, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστόνη λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας με θέρμανση, για όσους έχουν ανάγκη.