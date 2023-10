Ανάλυση: Η προσπάθεια «ουδετεροποίησης» της Ουκρανίας θα ήταν καταστροφή

Η άποψη πως η Ουκρανία πρέπει να γίνει μια «νέα Αυστρία και Φινλανδία», να γίνει δηλαδή «ουδέτερη» έχει πολλούς υποστηρικτές, όπως τον Γιάνη Βαρουφάκη, επισημαίνει σε άρθρο του στο 19fortyfive.com ο δρ. Ρόμπερτ Φάρλεϊ, καθηγητής σε θέματα ασφαλείας και διπλωματίας στo πανεπιστήμιο Πάτερσον, τονίζοντας όμως πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είναι «καταστροφή».

Let me answer you directly. What do I mean by a neutral Ukraine? Austria during the Cold War: a flourishing, liberal, social democracy, firmly embedded in the West, with its army and full sovereignty but NOT in NATO. https://t.co/ou5fqnBvx6