Ξανά υποψήφιος στις προεδρικές ο Μπάιντεν: «Ας τελειώσουμε αυτή τη δουλειά»

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Τρίτη ότι θα διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο το 2024, μια απόφαση που θα δοκιμάσει αν οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να δώσουν στον 80χρονο Δημοκρατικό, ήδη τον γηραιότερο πρόεδρο των ΗΠΑ όλων των εποχών, άλλα τέσσερα χρόνια στο αξίωμα.

Ο Μπάιντεν έκανε την ανακοίνωσή του σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από τη νέα του προεκλογική ομάδα, στο οποίο δηλώνει ότι είναι δουλειά του να υπερασπιστεί την αμερικανική δημοκρατία.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That's why I'm running for reelection as President of the United States.