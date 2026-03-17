Μια εκκωφαντική έκρηξη και λευκές ραβδώσεις στον ουρανό πάνω από την Πενσυλβάνια και το Οχάιο -που έγιναν ορατές μέχρι τη Βιρτζίνια και τον Καναδά- ήταν πιθανότατα τα σημάδια της πτώσης ενός μετεωρίτη κοντά στο Κλίβελαντ των ΗΠΑ την Τρίτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) και επιστήμονες.

Οι ταραγμένοι κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία και οι τοπικές αρχές έκτακτης ανάγκης τηλεφώνησαν στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναρωτιόμενοι «τι στο καλό;» περίπου στις 15:00 (ώρα Ελλάδας), είπε ο Μπιλ Μοντζελέφσκι, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Πίτσμπουργκ.

«Λαμβάνουμε αναφορές από όλη τη δυτική Πενσυλβανία και το ανατολικό Οχάιο για μια δυνατή έκρηξη και μια φωτιά στον ουρανό. Τα δορυφορικά μας δεδομένα υποδηλώνουν ότι πιθανώς ήταν ένας μετεωρίτης που εισήλθε στην ατμόσφαιρα», ανέφερε η NWS σε δημοσίευσή της στο διαδίκτυο.

Ο Λόρενς Γκαρβί, ερευνητής καθηγητής και επιμελητής του Κέντρου Μελετών Μετεωριτών Buseck στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, δήλωσε ότι το πιθανό σημείο προσγείωσης ήταν η Μεντίνα, περίπου 40 μίλια νοτιοδυτικά του Κλίβελαντ.

Ο εκκωφαντικός ήχος ακούστηκε όταν το διαστημικό αντικείμενο έσπασε το φράγμα του ήχου με ταχύτητα μεταξύ 25.000 και 160.000 μιλίων ανά ώρα. Η American Meteor Society έλαβε περισσότερες από 100 αναφορές για θεάσεις της φωτιάς στον ουρανό, σύμφωνα με τον ιστότοπο EarthSky.