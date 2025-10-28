Αμερικανός αξιωματούχος συναντά στελέχη εξόρυξης στη Βραζιλία για συζητήσεις σχετικά με τις σπάνιες γαίες, λέει πηγή

Ο επιτετραμμένος των ΗΠΑ στη Βραζιλία, Γκαμπριέλ Εσκομπάρ, είχε συναντήσεις με στελέχη του κλάδου της εξόρυξης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την Τρίτη, με αντικείμενο τις σπάνιες γαίες, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο εκδήλωσης στο Σαλβαδόρ, στη βορειοανατολική πολιτεία Μπαΐα.

Το ζήτημα των σπάνιων γαιών αναμένεται να τεθεί στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Βραζιλίας, με στόχο την άρση των δασμών που είχε επιβάλει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε βραζιλιάνικα προϊόντα.