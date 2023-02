Αίγυπτος: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε νοσοκομείο

Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε νοσοκομείο που ανήκει σε μη κυβερνητική οργάνωση, στην περιοχή Ελ Ματρέγια, στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με αυτή, πηγή της ασφάλειας δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Προστασίας στο Κάιρο κατάφεραν να ελέγξουν άμεσα τη φωτιά στο ακτινολογικό κέντρο μετά από έγκαιρη ειδοποίηση που έλαβαν.

Ενώ, προηγουμένως εκκενώθηκε το κτίριο και διέκοψαν την ηλεκτροδότησή του.

A fire in a hospital in Egypt with 3 deaths pic.twitter.com/ZPdNA8xCWo