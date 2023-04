Αίγυπτος - Συρία: Δέσμευση για στενότερες σχέσεις

Η Αίγυπτος και η Συρία συμφώνησαν σήμερα να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στη διάρκεια της πρώτης επίσημης επίσκεψης Σύρου υπουργού Εξωτερικών στο Κάιρο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι αγκάλιασε τον Σύρο ομόλογό του Φάισαλ Μεκντάντ όταν έφθασε στο αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών, στο πρώτο επίσημο ταξίδι του αφότου ξέσπασε η εξέγερση και η σύγκρουση στη Συρία το 2011.

Πολλές δυτικές και αραβικές χώρες σνόμπαραν τον πρόεδρο Άσαντ εξαιτίας του πολέμου στη Συρία, που οδήγησε στον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και στον κατακερματισμό της χώρας.

«Οι υπουργοί συμφώνησαν να εντείνουν τους διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες σε διάφορα επίπεδα στη διάρκεια της επερχόμενης φάσης», ανέφερε ανακοίνωση που εξέδωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Αίγυπτος επανέλαβε επίσης την υποστήριξή της σε μια «συνολική πολιτική διευθέτηση στη συριακή κρίση το ταχύτερο δυνατό».

Αιγυπτιακή πηγή ασφαλείας, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε πως η επίσκεψη έχει σκοπό βήματα για την επιστροφή της Συρίας στον Αραβικό Σύνδεσμο μέσω αιγυπτιακής και σαουδαραβικής διαμεσολάβησης.

Syria's Minister of Foreign Affairs arrived in #Egypt and met his counterpart, marking his first official visit to the North African nation in 12 years. pic.twitter.com/VaqYZTnLPe