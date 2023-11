Άγρια επεισόδια στη Βουλγαρία μεταξύ οπαδών και Αστυνομίας (vids)

Μεγάλες είναι οι συγκρούσεις που ξέσπασαν στο κέντρο της Σόφιας, καθώς οπαδοί διαφόρων ομάδων της Βουλγαρίας ήρθαν σε «ρήξη» με τις αστυνομικές δυνάμεις σε διαμαρτυρία κατά της Ομοσπονδίας.

16.11.2023🇧🇬Football protest in Sofia calls for urgent leadership overhaul in Bulgarian football union

Οπαδοί διάφορων ομάδων ενώθηκαν μεταξύ τους και διαδήλωσαν κατά της βουλγαρικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την απόφαση να μην ανοίξει τις θύρες στο παιχνίδι της Εθνικής με την Ουγγαρία στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro 2024. Μολονότι όμως το ματς έγινε κεκλεισμένων των θυρών, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω απ' το γήπεδο της Λέβσκι για να διαδηλώσει.

Η κατάσταση ξέφυγε, η αστυνομία παρενέβη προκειμένου να διαλύσει το πλήθος χρησιμοποιώντας ακόμα και αύρες. Ωστόσο ακολούθησαν άγριες συμπλοκές. Ρεπορτάζ από τη Βουλγαρία κάνουν λόγο για τραυματίες αστυνομικούς και οπαδούς, ενώ πυρπολήθηκε κι ένα όχημα της αστυνομίας.

Mad scenes in Sofia outside the National Stadium where Bulgaria plays Hungary behind closed doors: clashes between fans and police forces, water bombs and cars set on fire…