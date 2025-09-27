Αγνώστου ταυτότητας drones εντοπίστηκαν πάνω από σημαντική στρατιωτική βάση στη Νορβηγία, στο πιο πρόσφατο περιστατικό μιας σειράς θεάσεων, για τις οποίες ορισμένοι αξιωματούχοι υπαινίσσονται πιθανή σύνδεση με τη Ρωσία.

Η Νορβηγία ανακοίνωσε πως ερευνά «πιθανές θεάσεις drones» νωρίς το Σάββατο κοντά στη δική της μεγαλύτερη στρατιωτική βάση, την Orland.

Μάλιστα, η αεροπορική βάση Οrland στη Νορβηγία είναι η έδρα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 της χώρας.

⚡️ Not over yet! Drones also flew over Norway’s main air base



Early Saturday morning, several drones were spotted over Ørland Air Base — NATO’s key base in Norway and home to the country’s F-35 fighter jets. https://t.co/SS4TlSUehW pic.twitter.com/9kpARUcqfg — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2025

Υπενθυμίζεται ότι drones εθεάθησαν το βράδυ της Παρασκευής να πετούν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στη Δανία, συμπεριλαμβανομένης της Karup - της μεγαλύτερης βάσης της χώρας.

Οι θεάσεις έχουν προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι επιθυμεί να δώσει εξουσιοδότηση στον στρατό να καταρρίπτει drones, ενώ οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συναντηθούν στην Κοπεγχάγη την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν την ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης και τη στήριξη στην Ουκρανία.

Την Παρασκευή, υπουργοί Άμυνας από 10 χώρες της ΕΕ συμφώνησαν να ενισχύσουν την άμυνα στα ανατολικά σύνορα με έναν λεγόμενο «τοίχο drones» (drone wall) ως αποτροπή προς τη Ρωσία.

Το Σάββατο, η Ρωσία καταδίκασε τα σχέδια της ΕΕ, με το υπουργείο Εξωτερικών να δηλώνει ότι τα μέτρα θα οδηγήσουν σε «αύξηση της στρατιωτικής και πολιτικής έντασης στην ήπειρό μας», σύμφωνα με αναφορά του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων RIA Novosti.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι τα σχέδια αποτελούν «προσωπικές φιλοδοξίες και πολιτικά παιχνίδια των κυρίαρχων ελίτ της ΕΕ».

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν καθώς επιβεβαιώθηκαν θεάσεις drones σε «πολλαπλές στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Δανία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων το Σάββατο.

Το δανικό κρατικό δίκτυο DR μετέδωσε ότι drones πετούσαν μέσα και έξω από την περίφραξη της αεροπορικής βάσης Karup περίπου στις 8 μ.μ. την Παρασκευή, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας Κεντρικής και Δυτικής Γιουτλάνδης, Σίμον Σκέλκιαρ (Simon Skelkjær).

Ο Σκέλκιαρ δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει την προέλευση των drones, προσθέτοντας: «Δεν τα καταρρίψαμε.»

Η αεροπορική βάση Karup φιλοξενεί όλα τα ελικόπτερα των δανικών ενόπλων δυνάμεων, την αεροπορική επιτήρηση και τμήματα της διοίκησης άμυνας της χώρας.

Στη Νορβηγία, ο Μπρίνιαρ Στόρνταλ (Brynjar Stordal), εκπρόσωπος του Κοινού Επιτελείου της χώρας, δήλωσε στο AFP ότι οι θεάσεις ερευνώνται αλλά «αντιμετωπίζονται ως περιστατικά θεάσεων drones».

Τουλάχιστον δύο drones πέταξαν «για περίπου μία ώρα» σε απαγορευμένη περιοχή κοντά στην Orland, την κύρια βάση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 της Νορβηγίας και βασική βάση του ΝΑΤΟ. «Δεν εμπλακήκαμε μαζί τους,» είπε.