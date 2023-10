Αγγλία: Παγοπέδιλο έκοψε τον λαιμό παίκτη χόκεϊ την ώρα του αγώνα (vid)

Θανατηφόρο χτύπημα στο λαιμό από παγοπέδιλο δέχτηκε ο αθλητής του χόκεϊ Άνταμ Τζόνσον κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος της Αγγλίας, αφήνοντας σοκαρισμένους τους θεατές που είδαν το φρικτό ατύχημα να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους.

Ανάμεσά στους θεατές βρισκόταν και η γυναίκα του, η οποία έσπευσε αμέσως στο πλευρό του.

Ο 29χρονος Άνταμ Τζόνσον πέθανε από αιμορραγία όταν χτυπήθηκε στον λαιμό από το παγοπέδιλο σε ένα στενό μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον αντίπαλό του κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Nottingham Panthers και των Sheffield Steelers στην Utilita Arena Sheffield το βράδυ του Σαββάτου.

Αμέσως μετά το τραγικό περιστατικό οι συμπαίκτες του Τζόνσον σχημάτισαν έναν κύκλο για να εξασφαλίσουν ιδιωτικότητα, καθώς ζητήθηκε από τους χιλιάδες θεατές να αποχωρήσουν από το στάδιο. Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό έσπευσαν στον παίκτη για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q