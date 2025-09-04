Αφγανιστάν: Ξεπέρασαν τους 2.200 οι νεκροί

Τουλάχιστον 2.205 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους δύο σεισμούς που έπληξαν το Αφγανιστάν από το Σαββατοκύριακο, ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν της χώρας σε ανάρτησή του στο X την Πέμπτη.

Ο πρώτος σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ, ένας από τους πιο θανατηφόρους στο Αφγανιστάν τα τελευταία χρόνια, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και καταστροφές στις επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ την Κυριακή, όταν έπληξε σε μικρό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Ένας δεύτερος σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ την Τρίτη προκάλεσε πανικό και διέκοψε τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς έστειλε βράχους να κατρακυλούν από τα βουνά και απέκοψε δρόμους προς χωριά σε απομακρυσμένες περιοχές.

Περίπου 3.400 ακόμη έχουν τραυματιστεί και περισσότερα από 6.700 σπίτια έχουν καταστραφεί, δήλωσαν οι αρχές. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να αυξηθεί, καθώς οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, καθώς ο χρόνος για τους επιζώντες τελειώνει.

Οι ανθρωπιστικές ανάγκες είναι «τεράστιες και αυξάνονται ραγδαία», δήλωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC).

«Έως και 84.000 άνθρωποι επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα, με χιλιάδες εκτοπισμένους», πρόσθεσε, επικαλούμενη αρχικά στοιχεία.

Ολόκληρα νοικοκυριά εξαφανίστηκαν σε ορισμένα χωριά στην επαρχία Κουνάρ. Οι επιζώντες, αναζητώντας απεγνωσμένα μέλη των οικογενειών τους, κοσκίνισαν τα ερείπια, μετέφεραν πτώματα σε υφαντά φορεία και έσκαψαν τάφους με αξίνες περιμένοντας την άφιξη της βοήθειας.

Πλαίσια από το Reuters TV έδειχναν φορτηγά, μερικά φορτωμένα με σάκους αλεύρι και άλλα άνδρες με φτυάρια, να ταξιδεύουν σε απομακρυσμένα χωριά σε υψηλότερες πλαγιές. Οι αρχές έριξαν επίσης από αέρος δεκάδες δυνάμεις κομάντο σε σημεία όπου τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν να προσγειωθούν.

Οι πόροι για έργα διάσωσης και ανακούφισης είναι περιορισμένοι στο έθνος της Νότιας Ασίας των 42 εκατομμυρίων ανθρώπων που μαστίζεται από τον πόλεμο, τη φτώχεια και τη συρρίκνωση της βοήθειας, όπου ο σκληρός καιρός αποτελεί περαιτέρω πρόκληση.

Οι περικοπές χρηματοδότησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην ξένη βοήθεια και η απογοήτευση των δωρητών για τις περιοριστικές πολιτικές των Ταλιμπάν απέναντι στις γυναίκες και τους περιορισμούς που επιβάλλουν στους εργαζόμενους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν επιδεινώσει την απομόνωση του Αφγανιστάν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επεσήμανε ένα κενό χρηματοδότησης 3 εκατομμυρίων δολαρίων, λέγοντας ότι είναι κρίσιμο να διατηρηθεί η ροή φαρμάκων, κιτ τραυμάτων και βασικών αγαθών εν μέσω αυξανόμενης ζήτησης.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ διαθέτει χρηματοδότηση και αποθέματα για να υποστηρίξει τους επιζώντες για μόλις τέσσερις ακόμη εβδομάδες, δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ο επικεφαλής του, Τζον Αϊλίεφ.