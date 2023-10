Tα περασμένα μεγαλεία εισηγμένων, η επιτήρηση αδειάζει, στο σφυρί ακίνητα επώνυμων επιχειρηματιών και οι υπερωρίες στο ΧΑ

Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Εισηγμένοι όμιλοι που κάποτε μεσουρανούσαν και οι επιχειρηματίες ανέλυαν στην επενδυτική κοινότητα τα σχέδιά τους, βλέπουν να βγαίνουν στο σφυρί εγκαταστάσεις και προσωπικά περιουσιακά στοιχεία. Μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών βγαίνουν ή και ξαναβγαίνουν για πολλοστή φορά με χαμηλότερο τίμημα, ακίνητα που κάποτε αποτελούσαν τα διαμάντια των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών.

Για παράδειγμα 15 Νοεμβρίου ξαναβγαίνει προς πώληση το ακίνητο της IRIS Εκτυπώσεις που πριν χρόνια τύπωνε τις εφημερίδες των ΔΟΛ και Πήγασο και πολλών ακόμα. Με «κουτσουρεμένη» τιμή πλέον στα 8,4 εκατ. ευρώ, αφού δεν υπάρχει ενδιαφέρον για έντυπη ενημέρωση.

Ο Πρόδρομος Εμφιετζόγλου, ασχολήθηκε με την πολιτική εσχάτως, αλλά στους επενδυτές του Χρηματιστηρίου έγινε γνωστός, ως ο βασικός μέτοχος της Μηχανική, μίας κατασκευαστικής εταιρείας που ανοίχθηκε στη Ρωσία, κατασκευάζοντας ακίνητα, αλλά η κρίση την οδήγησε στη χρεοκοπία.

Τώρα βγαίνει σε πλειστηριασμό η βίλα-μουσείο του επιχειρηματία, για το οποίο είχε δώσει μάχες στο παρελθόν ώστε να μην απαλλοτριωθεί, ενώ έχει χαρακτηριστεί μέρος του ως ιδιωτική δασική έκταση. Η έκταση της βίλας είναι 4.000 τ.μ. Η πρώτη προσφορά είναι στα 6,8 εκατ. ευρώ και ο πλειστηριασμός θα γίνει 8 Νοεμβρίου.

Η σύζυγός του Ελένη Εμφιετζόγλου στις 22 Νοεμβρίου θα δει ακίνητο στη Μύκονο να βγαίνει προς εκποίηση με τιμή πρώτης προσφοράς τα 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Πηλαδάκης, γνωστός στους επενδυτές λόγω της Vivere και των καζίνο, θα δει τη βίλα του στις 17 Γενάρη να βγαίνει στο σφυρί με τιμή εκκίνησης 4,3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για πολυτελές ακίνητο στη Γλυφάδα.

Πύργος των κληρονόμων του αείμνηστου Ανδρέα Βγενόπουλου, μεγαλομετόχου της MIG και της Marfin Bank, στην Κηφισιά πλειστηριάζεται στις 22 Νοεμβρίου με τιμή εκκίνησης 4,2 εκατ. ευρώ. Ακίνητα της ΕΛΦΙΚΟ, πρώην εισηγμένης εταιρείας του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας πλειστηριάζονται με τιμή πρώτης προσφοράς 2,4 εκατ. ευρώ έκαστο στις 15 και 22 Νοεμβρίου. Στο σφυρί βγαίνει και ακίνητο της MLS Πληροφορική στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.

Αδειάζει η κατηγορία της επιτήρησης και αυτό είναι αποτέλεσμα τόσο των κινήσεων των επιχειρηματιών που μέσω αυξήσεων κεφαλαίων έβγαλαν τις μετοχές από την επιτήρηση, όσο και κάποιων συμφωνιών ή ακόμα και αδιεξόδου κάποιων επιχειρηματιών που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι ενώ πριν από 3 χρόνια στην εν λόγω κατηγορία ήταν 23 εταιρείες, σήμερα είναι 13 και θα μειωθούν περαιτέρω.

Σε μερικές μέρες θα βγει και η Intralot μετά την πετυχημένη αύξηση κεφαλαίου, κατά το παράδειγμα της Lavipharm, η οποία βγήκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και με την είσοδο των νέων μετοχών. Τους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθεί η απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group και έτσι θα φύγει και η συγκεκριμένη μετοχή.

Η Ακρίτας δημοσίευσε αποτελέσματα εξαμήνου και πλέον μετά τις διαγραφές δανείων από τις τράπεζες έχει θετικά ίδια κεφάλαια, άρα με τη δημοσίευση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων θα μπορούσε να βγει και αυτή. Νέα περιμένει η αγορά από την Προοδευτική, η οποία έχει βρει επενδυτή και μέσω αυξήσεων κεφαλαίων θα μπει στον κλάδο των ΑΠΕ, άρα θα αποκτήσει δραστηριότητα και τζίρο. Frigoglass, Sato, Yalco, ΒΙΟΤΕΡ, ΒΙΣ, Επίλεκτος, Μπήτρος, Σπύρου και Τρία Άλφα αναμένεται να παραμείνουν στην κατηγορία.

Συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις η μετοχή του ΑΔΜΗΕ παρά τα ισχυρά μεγέθη που έχει ανακοινώσει και τη γενικότερη βελτίωση της διάρθρωσης του ισολογισμού μετά και την αναθεώρηση του WACC, που έφερε αύξηση στα κέρδη. Η μετοχή είναι οριακά χαμηλότερα από τα 2 ευρώ και συνεχίζει να κάνει αυξημένους όγκους και να έχει πωλητή.

Στελέχη της αγοράς σημειώνουν, πως η συγκεκριμένη είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις μετοχών όπου είναι φθηνές αλλά δεν μπορούν να κινηθούν υψηλότερα. Αποδίδουν την πορεία της στη γενικότερη εικόνα των χρηματιστηρίων και αναφέρουν πως το κακό κλίμα που υπάρχει στο εξωτερικό επηρεάζει και τις δικές μας μετοχές ανεξαρτήτως μεγεθών. Αυτό που εννοούν είναι πως κάποιοι μειώνουν θέσεις συνολικά και δεν κοιτούν τα θεμελιώδη.

Η εβδομάδα έκλεισε με κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών διευρύνοντας το σερί των θετικών εβδομαδιαίων κλεισιμάτων στις τρεις σε μια λογική συντήρησης και λιγότερο επιτάχυνσης της θετικής δυναμικής. Από την άλλη πλευρά συμπληρώσαμε 8 συνεχόμενες εβδομάδες εκροών στα μετοχικά αμοιβαία εσωτερικού, γεγονός που δεν βοηθάει να βγει κάποιο ισχυρό εγχώριο θεσμικό αγοραστικό ενδιαφέρον. Ο Οκτώβριος δύσκολα θα αποφύγει το κόκκινο στο πρόσημο του μήνα αφού στο τέλος Σεπτεμβρίου είχε κλείσει στις 1209 μονάδες.

Το ευχάριστο είναι ότι πλέον μπαίνουμε στη βασική περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων και αυτό μπορεί να δώσει κάποια έξτρα ώθηση στην αγορά ή περιορίζοντας τα περιθώρια υποχώρησης. Μέχρι στιγμής οι μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού ανακοινώσεις εννεαμήνου των εταιριών έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Όλες αφορούν ιστορικά ρεκόρ κερδοφορίας.

Υπερωρίες στο Χρηματιστήριο: Η ανακοίνωση για την έγκριση της επιτροπής εταιρικών πράξεων στο ΧΑ ανέβηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, ενώ οι ανακοινώσεις για τη διάθεση του ενημερωτικού δελτίου της Trade Estates έχουν ώρα δημοσίευσης στο Ερμή 00:17 και 00:19. Όταν υπάρχει καλή θέληση όλα γίνονται.

Ξεκινούν οι… χειμερινές διανομές μερισμάτων για τους λίγους και καλούς της αγοράς. Η Alpha Trust Aνδρομέδα διαπραγματεύεται από σήμερα χωρίς το μέρισμα κερδών προηγούμενων χρήσεων ύψους 0,2092 ευρώ (διανομή 24 Νοεμβρίου), ενώ την Τετάρτη ο ΟΠΑΠ θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα προμερίσματος ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή (διανομή 11 Νοεμβρίου).

Στις 23 Νοεμβρίου η μετοχή της Jumbo θα διαπραγματεύεται χωρίς το ειδικό μέρισμα των 1,47 ευρώ (διαν. 29/11), στις 30 Νοεμβρίου τα Πλαστικά Θράκης θα διαπραγματεύονται χωρίς το προμέρισμα των 0,06858 ευρώ ανά μετοχή (διαν. 06/12), ενώ στις 18 Δεκεμβρίου η Motor Oil θα κόψει το δικαίωμα για το προμέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή (διαν. 22/12),. Επίσης δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του έτους να δούμε ανακοίνωση μερίσματος από την Νάκας που έκλεισε χρήση τον Σεπτέμβριο ή από κάποια από τις Menzanine εταιρίες ειδικού σκοπού που διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά.

Νάκας, Επίλεκτος και CPI ανακοινώνουν αποτελέσματα χρήσης ως το απόγευμα της Τρίτης. Οι εταιρίες κλείνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου.

Το έσοδο της ΕΧΑΕ από τη δημόσια προσφορά των μετοχών της Trade Estates αναλύεται σε 246 χιλ. ευρώ και 41 χιλ. ευρώ για τη χρήση Η.Β.Ι.Π.

Από σήμερα και για μια εβδομάδα θα συμβαδίζουμε με την Wall Street κατά μία ώρα παραπάνω. Η συνεδρίαση στις ΗΠΑ λόγω της αλλαγής στη χειμερινή ώρα θα ξεκινάει στις 15:30 ώρα Ελλάδος και θα ολοκληρώνεται στις 22:00.

Η ολοκλήρωση του deal της ΔΕΗ στη Ρουμανία δημιουργεί ένα ισχυρό περιφερειακό παίκτη ο οποίος αποκτά συστημικά χαρακτηριστικά για όλη την περιοχή των Βαλκανίων. Μαζί με το χτίσιμο της μονάδας φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης και το Υδροηλεκτρικό στη Βόρεια Μακεδονία, η ΔΕΗ θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί βιομηχανικές εταιρίες που έχουν μεγαλύτερη γεωγραφική παρουσία με μία μόνο σύμβαση.

Εκτοξεύτηκαν οι αποδόσεις στα τουρκικά ομόλογα την Παρασκευή μετά την απόφαση των αρχών να αποσύρουν κανόνες που υποχρέωναν τις τράπεζες να αγοράζουν κρατικά ομόλογα. Η απόδοση στα 10ετή τουρκικά ομόλογα αυξήθηκε 120 μονάδες βάσης στο 27,1% με παρόμοιες κινήσεις σε όλο το μήκος της καμπύλης αποδόσεων. Οι κανόνες ανάγκαζαν τις τράπεζες να αγοράζουν κρατικά ομόλογα όταν δάνειζαν με επιτόκια που υπερέβαιναν τα όρια που είχε θέσει η κυβέρνηση ή όταν δεν χορηγούσαν αρκετές πιστώσεις. Η απόσυρση των κανόνων είναι μέρος της επιστροφής της Τουρκίας στην οικονομική ομαλότητα μετά από χρόνια ανορθόδοξης οικονομικής πολιτικής.

Η κεντρική τράπεζα της χώρας ανακοίνωσε οτι βάζει τέλος στα τιμωρητικά μέτρα για να απλοποιηθεί το κανονιστικό πλαίσιο και για να αποθαρρύνει τη δολαριοποίηση της τουρκικής οικονομίας. Η απόδοση στα διετή ομόλογα αναφοράς της Τουρκίας αυξήθηκε 169 μονάδες βάσης στο 35,2%, ενώ στο χρηματιστήριο ο τραπεζικός δείκτης κέρδιζε 2,1%. Οι κανόνες πίεζαν τις τράπεζες να διακρατούν περισσότερα κρατικά ομόλογα σε λίρες και κρατούσαν τις αποδόσεις σε σχετικά χαμηλά επίπεδα λαμβάνοντας υπόψη τον πολύ υψηλό πληθωρισμό.

Ο Τιμ Σκοτ είναι Αμερικανός ομοσπονδιακός γερουσιαστής από την πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας με το κόμμα των Ρεπουμπλικανών και φιλοδοξεί να γίνει ο υποψήφιος του κόμματος στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές. Όπως αναφέρουν οι New York Times σε προχθεσινό άρθρο τους, ο γερουσιαστής, όπως και αρκετοί άλλοι συνάδελφοί του, είναι έντονα προβληματισμένος από τις αγορές μεγάλων εκτάσεων αγροτικής γης από επιχειρήσεις που έχουν σχέση με την κινεζική κυβέρνηση.

Όπως διευκρινίζει το άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας, οι αμερικανοί νομοθέτες δεν είναι απόλυτα βέβαιοι πως συμβαίνει κάτι τέτοιο αλλά θέλουν να σιγουρευτούν πως ακόμα και αν οι Κινέζοι έχουν τέτοια σχέδια η αμερικανική νομοθεσία θα τους εμποδίσει. Ο Σκοτ παρουσίασε προχθές ένα νομοσχέδιο το οποίο κατά την άποψή του θα κλείσει τα κενά που υπάρχουν στις διαδικασίες έγκρισης αγοράς αγροτικής γης από ξένα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει πως οι ομοσπονδιακές αρχές που έχουν σχέση με την διαδικασία έκδοσης αδειών θα πρέπει να καταρτίσουν έναν κατάλογο με όλες τις «ευαίσθητες» τοποθεσίες και να παραδώσουν τον κατάλογο στην περίφημη επιτροπή έγκρισης των ξένων επενδύσεων στις ΗΠΑ (CFIUS, Committee on Foreign Investment in the U.S.).

Εκ του νόμου, η CFIUS, της οποίας τα μέλη προέρχονται από διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, είναι αρμόδια για την έγκριση αγοραπωλησιών γης ή ακίνητης περιουσίας προκειμένου να κρίνει αν αυτές μπορεί να επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Η πρωτοβουλία του Σκοτ φαίνεται πως έχει σκοπό να αντιμετωπίσει ένα υπαρκτό πρόβλημα, καθώς η CFIUS έκρινε πέρυσι πως δεν είχε την δικαιοδοσία να εξετάσει την αγορά γης από την κινεζική εταιρεία Fufeng Group κοντά στο Γκραντ Φορκς της πολιτείας της Βόρειας Ντακότας αφού το υπουργείο Αμύνης δεν είχε χαρακτηρίσει την περιοχή ως ευαίσθητη, παρά το γεγονός πως βρίσκεται πολύ κοντά σε στρατιωτική βάση (Η κινεζική εταιρεία είχε εκφράσει την επιθυμία να ανεγείρει εγκαταστάσεις άλεσης καλαμποκιού στην περιοχή).

Παρόμοιες σκέψεις με τον Σκοτ έχει κάνει και το υπουργείο Οικονομικών που εποπτεύει την FCIUS, αφού τον Μάιο πρότεινε την υιοθέτηση ενός κανόνα για την περίληψη ευαίσθητων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις «ευαίσθητες περιοχές». Μέχρι όμως να παρθούν οι απαραίτητες αποφάσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο φαίνεται πως οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Οι αξιωματούχοι του Γκραντ Φορκς ακύρωσαν την συμφωνία πώλησης της γης στην Fufeng τον Απρίλιο επικαλούμενοι την εγγύτητα της επίμαχης έκτασης στην στρατιωτική βάση ενώ οι νομοθέτες σε διάφορες πολιτείες έχουν προτείνει την ψήφιση νόμων που να περιορίζουν την δυνατότητα ξένων να αγοράζουν γη κοντά σε στρατιωτικές βάσεις.

Πριν μερικές μέρες, η πολιτεία του Άρκανσας διέταξε μία εταιρεία που ελέγχεται από την υπό κρατικό έλεγχο China National Chemical Company να πουλήσει μία μεγάλη έκταση που είχε αγοράσει και της επέβαλε και πρόστιμο. Η απόφαση αυτή ελήφθη με βάση νέο νόμο σχετικό με γη που απαγορεύεται να περάσει σε ξένους ιδιοκτήτες.

Όταν ερωτήθηκε σχετικά η κυβερνήτης της πολιτείας, απάντησε πως η αγορά γης βάζει σε κίνδυνο την πνευματική ιδιοκτησία των ΗΠΑ, καθώς η κινεζική επιχείρηση ασχολείται με σπόρους και «οι σπόροι είναι τεχνολογία». Όπως φαίνεται καθαρά, οι αμερικανοί παίρνουν πλέον πάρα πολύ σοβαρά τον κινεζικό κίνδυνο, ακόμα και εκεί που μπορεί να μην υπάρχει.

