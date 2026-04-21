🐑 🎰 📢 Η «μαρίδα» στο τιμόνι της αγοράς

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

⚠️ 🔥 💰 Το απίθανο κρύβει τα κέρδη όχι το προφανές

🏦 Η κοινή λογική στη διαχείριση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει πως με τη διασπορά κάποιος μπορεί να ελέγξει το ρίσκο.

💼 Ένα χαρτοφυλάκιο όμως 20-30 μετοχών χρειάζεται τεράστιο κόπο και οι αποδόσεις σπάνια μπορούν να ξεπεράσουν αυτές της αγοράς…

⚠️Από την άλλη ο Αντρέ Κοστολάνι έλεγε πως αν διαθέτει Κεφάλαιο μπορείς και να κερδοσκοπήσεις αρκεί να προσέχεις. Αν δεν έχεις Κεφάλαιο όμως επιβάλλεται να κερδοσκοπήσεις προκειμένου να αποκτήσεις…

📢 Μια ενδιάμεση λύση είναι αυτή του Ο Stanley Druckenmiller ο οποίος δεν έγινε θρύλος τυχαία.

📢 Μέσες αποδόσεις ~30% για 30 χρόνια χωρίς αρνητική χρονιά δεν είναι απλώς επίδοση — είναι αποτέλεσμα μιας ακραία πειθαρχημένης φιλοσοφίας γύρω από τον κίνδυνο, τη συγκέντρωση και τη διορατικότητα.

🎯 Η λογική του ρίσκου: Συγκέντρωση, όχι διασπορά

Αντί για υπερβολική διαφοροποίηση, υιοθέτησε μια σχεδόν «αντίθετη» προσέγγιση:

👉 «Βάζω όλα τα αυγά σε ένα καλάθι και το παρακολουθώ συστηματικά.» Δεν σημαίνει απερισκεψία — σημαίνει απόλυτη κατανόηση και συνεχής επανεκτίμηση της θέσης.

💡 Οι μεγάλες αποδόσεις έρχονται από λίγες ιδέες

📊 Η πραγματικότητα των αγορών:

Οι περισσότεροι επενδυτές έχουν 30–40 θέσεις

Το 70–80% των κερδών προέρχεται από 2–3 ιδέες

👉 Ο Druckenmiller έκανε το αντίθετο: Υπερεπένδυε στις λίγες ιδέες υψηλής πεποίθησης, αντί να «σκορπίζει» κεφάλαιο.

🔮 Το παιχνίδι παίζεται στο μέλλον, όχι στο παρόν

📉 Οι τιμές σήμερα ήδη ενσωματώνουν το παρόν.

👉 Η λύση είναι να βλέπεις πως θα είναι η κατάσταση 18–24 μήνες μετά.

🚀 Όπως έλεγε:

«Αυτό που έχει πετύχει μια εταιρεία μέχρι τώρα είναι άσχετο.»

Η αξία βρίσκεται σε αυτό που ΔΕΝ βλέπει ακόμα η αγορά.

⚠️ Η μεγαλύτερη παγίδα: η κοινή λογική και συναίνεση.

🧩 Η «συμβατική σοφία» είναι συχνά ήδη τιμολογημένη.

👉 Το μάθημα από τον μέντορά του: «Το προφανές είναι προφανώς λάθος.»

📉 Δηλαδή:

Όταν κάτι φαίνεται εύκολο → συνήθως έχει ήδη παιχτεί

Όταν κάτι φαίνεται ακραίο → εκεί μπορεί να κρύβεται η ευκαιρία

📈🧠 Η «μαρίδα» στο τιμόνι της αγοράς

🟠 Η «μαρίδα» (retail investors) ηγούνται ξανά του ράλι της Wall Street, με τις αγαπημένες τους μετοχές να υπεραποδίδουν κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες έναντι των τίτλων που προτιμούν τα αμοιβαία κεφάλαια μέσα στον Απρίλιο.

Πρόκειται για την καλύτερη σχετική μηνιαία επίδοση από τον Νοέμβριο του 2020, μετά από πέντε συνεχόμενους μήνες υστέρησης.

🚀 Η στροφή αυτή αποτυπώνεται καθαρά και στις αποδόσεις: το καλάθι των μετοχών που προτιμούν περισσότερο οι ιδιώτες επενδυτές έχει ενισχυθεί κατά 22% από τα τέλη Μαρτίου, δείχνοντας ότι η κερδοσκοπική διάθεση επιστρέφει δυναμικά.

🔥 Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η πορεία του Meme Stock ETF ($MEME), το οποίο έχει εκτιναχθεί κατά 56% από τις 31 Μαρτίου, οδεύοντας προς την ισχυρότερη μηνιαία επίδοση από την έναρξή του, τον Οκτώβριο του 2025.

Το Meme Stock ETF ($MEME) είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) που επενδύει σε μετοχές οι οποίες γίνονται δημοφιλείς κυρίως από retail επενδυτές, social media κοινότητες (π.χ. Reddit, X, WallStreetBets) και μαζικό online hype.

⚠️ Η εικόνα αυτή δείχνει πως το ανοδικό συναίσθημα των μικροεπενδυτών φουντώνει ξανά, συχνά ως ένδειξη αυξημένου ρίσκου και υπερβολής.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η υπερβολική διασπορά συχνά μειώνει την απόδοση χωρίς να μειώνει ουσιαστικά τον κίνδυνο

📌 Οι μεγαλύτερες αποδόσεις ιστορικά συνδέονται με υψηλή πεποίθηση και συγκέντρωση κεφαλαίου

📌 Η αμφισβήτηση της «κοινής λογικής» αποτελεί βασικό εργαλείο για ανώτερες αποδόσεις

📌 Σε φάσεις όπου πρωταγωνιστούν οι meme μετοχές, η μεταβλητότητα συνήθως αυξάνεται αισθητά

📌 Η ισχυρή συμμετοχή της «μαρίδας» μπορεί να στηρίζει το ράλι, αλλά συχνά κάνει και την αγορά πιο εύθραυστη

📈 Ανοδικά κινήθηκαν τη Δευτέρα οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μετά το δραματικό Σαββατοκύριακο στα Στενά του Ορμούζ, που άνοιξαν ξανά και στη συνέχεια έκλεισαν εκ νέου από το Ιράν, ενώ η εκεχειρία αναμένεται να λήξει την Τρίτη.

💵 Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε στο 4,267%, δείχνοντας ότι οι αγορές συνεχίζουν να τιμολογούν επίμονο πληθωριστικό κίνδυνο και αυξημένη αβεβαιότητα.

📊 Παρά το γεγονός ότι οι S&P 500 και Nasdaq κινούνται σε ιστορικά υψηλά, οι ανησυχίες για πιθανές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής διατηρούν τα futures του πετρελαίου αισθητά πάνω από τα προ της σύρραξης επίπεδα.

🔥 Οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν αυξημένες, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός μπορεί να δυσκολέψει τη Fed να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων.

🌐 Η Eurasia Group εκτιμά με πιθανότητα περίπου δύο τρίτων ότι η παύση των εχθροπραξιών στα Στενά του Ορμούζ θα διατηρηθεί, χωρίς όμως να αποκλείεται σοβαρή επιδείνωση.

⚠️ Αυτό σημαίνει ότι παραμένει ένα ουσιαστικό περιθώριο κινδύνου η εκεχειρία να μην αντέξει, ενώ οι εξελίξεις του Σαββατοκύριακου δείχνουν ότι το ρίσκο αυτό μπορεί ακόμη και να ενισχύεται.

🎯 Η αβεβαιότητα αποτυπώνεται τόσο στις αγορές μετοχών όσο και στις αγορές στοιχημάτων. Η αισιοδοξία για αποκλιμάκωση είχε οδηγήσει την Παρασκευή τον S&P 500 στο ιστορικό υψηλό των 7.126 μονάδων.

📉 Την ίδια στιγμή, η Polymarket εμφάνιζε πιθανότητα 84% ότι ο πόλεμος θα είχε τελειώσει πριν από το τέλος Μαΐου, όμως πλέον η πιθανότητα αυτή έχει υποχωρήσει στο 56%, υπογραμμίζοντας τη μεταστροφή του κλίματος.

🚢 Σύμφωνα με την Eurasia Group, για να ανοίξει ξανά ουσιαστικά το Στενό του Ορμούζ, οι ΗΠΑ θα πρέπει να τερματίσουν τον αποκλεισμό και να αναγνωρίσουν έναν βαθμό ιρανικής επιρροής στην περιοχή.

🛢️ Από την άλλη πλευρά, το Ιράν πιθανότατα θα χρειαστεί να εγκαταλείψει την πρόσφατη πρακτική επιβολής διοδίων στα διερχόμενα πλοία, ώστε να μειωθεί η ένταση και να αποκατασταθεί η ομαλή ναυσιπλοΐα.

🤝 Η εικόνα δείχνει ότι και οι δύο πλευρές επιχειρούν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση ενόψει του επόμενου γύρου συνομιλιών.

🧭 Το βασικό σενάριο παραμένει ότι η εκεχειρία θα διατηρηθεί, αλλά θα είναι εύθραυστη, ασταθής και γεμάτη κινδύνους, έως ότου οι ΗΠΑ αποσύρουν στρατιωτικά μέσα και το Ιράν χαλαρώσει τον έλεγχό του σε αυτό το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Euronext Athens

🌐 Στην καθ’ ημάς Ανατολή επιστρέφει ο σκεπτικισμός. Το γεγονός πως η χθεσινή πτώση δεν συνοδεύτηκε από όγκο συναλλαγών εκτιμάται πως οφείλεται στη μη πιεστική επιθυμία και ανάγκη των πωλητών να πουλήσουν οπωσδήποτε.

🧳 Οι αγοραστές τραβήχτηκαν χαμηλότερα και ο όγκος «στέγνωσε»…

⚠️🔍 Επιπλέον, αυτό που ακούω είναι πως το πάνω κάτω έχει κουράσει και αρκετοί είναι αυτοί που υπολογίζουν στην επόμενη ανοδική κίνηση να μειώσουν την έκθεση των χαρτοφυλακίων…

🏦 Τράπεζες: Όπως ήταν αναμενόμενο δέχθηκαν τις ισχυρότερες πιέσεις χθες λόγω του υψηλού ΒΕΤΑ συσχέτισης.

⚠️Το πλέον περίεργο ήταν οι μεγάλες εντολές πώλησης που βγήκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα οι οποίες προσωρινά έφτασαν σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και να διπλασιάσουν τις απώλειες. Στη συνέχεια μαζεύτηκαν..

⚠️Τούτο αποτελεί και διαπιστευτήριο της ρηχότητας της αγοράς μας…

⚡🏭 ΔΕΗ: Ακούγεται από παντού πλέον πως βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τέσσερις κορυφαίους διεθνείς hyperscalers για τη δημιουργία AI Giga Factory στα πρώην λιγνιτικά πεδία της Κοζάνης.

⚡Το έργο μπορεί να ξεπεράσει τα €2 δισ. και να φτάσει δυναμικότητα 1 GW, με ανάπτυξη σε φάσεις: αρχικά 100 MW, μετά 300 MW, έπειτα 500 MW και πλήρη ολοκλήρωση μετά το 2030.

💣 MTLN: Η εικόνα παραμένει θολή με το πλήθος των υποτιμητών να συνεχίζει να αυξάνεται.

🎰📊 Bally’s: Υπό άλλες προϋποθέσεις η μετοχή θα έτρεχε μέρες πριν και μετά την είδηση.

Κατά τα λοιπά: Κεφαλαιοποίηση περίπου €2 δισ., με pro forma έσοδα 2025 στα €1,086 δισ. και AEBITDA €430,8 εκατ., που μεταφράζεται σε ένα ιδιαίτερα ισχυρό περιθώριο EBITDA 39,7%.

💰 Στο τέλος του δωδεκαμήνου, το ταμείο διαμορφώθηκε στα €246,7 εκατ., ενώ ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ανήλθε στα €1.493,9 εκατ., στοιχείο που δείχνει ότι, παρά την υψηλή λειτουργική κερδοφορία, η εταιρεία εξακολουθεί να φέρει βαρύ δανειακό φορτίο.

📈 Τα καθαρά κέρδη των €180 εκατ. επιβεβαιώνουν ότι ο όμιλος διαθέτει ισχυρή ικανότητα μετατροπής εσόδων σε τελική κερδοφορία.

Η πιθανή εξαγορά της Evoke θα αυξήσει το EBIDTA στο 1 δις. αλλά και τις υποχρεώσεις… ή τις πιθανότητες για ΑΜΚ.

Στα δημοσιεύματα δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε μετρητά.

📌 Η σχέση κεφαλαιοποίησης, κερδοφορίας και δανεισμού δίνει τη βάση για πιο ουσιαστική αξιολόγηση της μετοχής.

💰 ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Τέτοιες εποχές αστάθειας οι εταιρείες με γεμάτα τα ταμεία με ρευστό και μικρή έκθεση σε δραστηριότητες με υψηλό ρίσκο αποκτούν ελκυστικότητα.

Με 270 εκατ. στο ταμείο μοιάζει με χρυσοτόκο όρνιθα… Η κεφαλαιοποίηση χθες ήταν στα 475 εκατ. Ευρώ.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Ο αναγνώστης μπορεί να βλέπει ότι οι μετοχές γράφουν ρεκόρ, αλλά η αγορά ομολόγων εξακολουθεί να στέλνει πιο προσεκτικό μήνυμα

📌 Η πορεία του πετρελαίου και των αποδόσεων παραμένει βασικός δείκτης για το αν η γεωπολιτική ένταση μετατρέπεται σε πληθωριστικό σοκ

📌 Σε τέτοιες φάσεις, η εύθραυστη εκεχειρία δεν ισοδυναμεί με κανονικότητα, αλλά με μια προσωρινή ισορροπία υψηλού ρίσκου

🛫 🛫 Aegean Airlines & ΔΑΑ: Οι Πιο Ανθεκτικές στον Κίνδυνο από τον Πόλεμο στη Μέση Ανατολή

📈 Σύμφωνα με έρευνα του ελβετικού ομίλου UBS, οι εισηγμένες Aegean Airlines και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) αντιμετωπίζουν τον μικρότερο οικονομικό κίνδυνο από τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στα καύσιμα.

💰 Η Aegean κατατάσσεται στην 4η θέση μεταξύ 14 αεροπορικών εταιρειών με υψηλά περιθώρια EBIT (~12,5%), πίσω μόνο από Iberia, British Airways και Vueling. Επιπλέον, σχεδόν μηδενικό ποσοστό του στόλου της έχει ηλικία άνω των 20 ετών, τοποθετώντας την στις πιο ανθεκτικές εταιρείες του κλάδου.

🏦 Ο ΔΑΑ εμφανίζεται επίσης πολύ καλά τοποθετημένος, με εξαιρετικά χαμηλή έκθεση σε ασιατικές αγορές που εξαρτώνται από πετρέλαιο Μέσης Ανατολής. Μόλις το 0,1%-0,3% της χωρητικότητας αφορά γραμμές που θα μπορούσαν να επηρεαστούν άμεσα σε σενάριο ελλείψεων καυσίμων.

📉 Οι αναλυτές της UBS επισημαίνουν ότι τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια με υψηλή εξάρτηση από αεροπορικές χαμηλής κερδοφορίας και γηρασμένου στόλου κινδυνεύουν περισσότερο με καθοδικές αναθεωρήσεις χωρητικότητας, ιδίως αν οι τιμές καυσίμων παραμείνουν υψηλές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και τη Fraport.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Εταιρείες με υψηλά περιθώρια κέρδους και νεανικό στόλο αποδεικνύονται πιο ανθεκτικές σε περιόδους κρίσης καυσίμων

📌 Χαμηλή γεωγραφική έκθεση σε ευάλωτες αγορές λειτουργεί ως σημαντικός προστατευτικός παράγοντας

📌 Σε σενάρια υψηλών τιμών ενέργειας, η ποιότητα ισολογισμού και στόλου ξεχωρίζει

📌 Ο ΔΑΑ και η Aegean διατηρούν συγκριτικό πλεονέκτημα σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας

🎰📈 BYLOT: Από B2B πάροχος σε υβριδική μηχανή ανάπτυξης

🎯 Η BYLOT επαναπροσδιορίζει το επενδυτικό της προφίλ, περνώντας από ένα κυρίως B2B μοντέλο σε έναν υβριδικό οργανισμό με ισχυρή παρουσία στο B2C. Η αλλαγή αυτή δεν είναι απλώς λειτουργική, αλλά βαθιά στρατηγική και δομική, καθώς μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία δημιουργεί αξία.

🧩 Η εξαγορά της Bally’s International Interactive συνιστά τομή για τον όμιλο, αφού τον μετατρέπει από πάροχο τεχνολογίας και υποδομών σε ενεργό συμμετέχοντα στην τελική κατανάλωση. Αυτό αυξάνει τις δυνατότητες κερδοφορίας, ενισχύει τα περιθώρια και προσδίδει πιο άμεση έκθεση σε αγορές με υψηλότερη δυναμική.

🌐 Η ενίσχυση της παρουσίας στο iGaming και στα online έσοδα δημιουργεί ένα σαφώς πιο δυναμικό, επεκτάσιμο και ελκυστικό μοντέλο, με αυξημένες δυνατότητες δημιουργίας αξίας σε βάθος χρόνου.

📊 Σε λειτουργικό επίπεδο, η πρόοδος είναι ήδη ορατή. Τα έσοδα από τον B2C τομέα αυξήθηκαν κατά 162%, αντιστοιχώντας πλέον στο 47% του συνόλου, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτυχία της στρατηγικής μετατόπισης. Αντίθετα, ο B2B τομέας υποχώρησε κατά 5,6%, εξέλιξη που αντανακλά ακριβώς αυτή τη μετάβαση.

💹 Το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 40,4%, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 35,4% από 34,0%, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 45,8%, στοιχείο που αποτυπώνει τη βελτιωμένη ικανότητα του νέου μοντέλου να παράγει ουσιαστική ρευστότητα.

⚖️ Παρά την αναμενόμενη πίεση στα καθαρά αποτελέσματα λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων και κόστους συναλλαγών, η εικόνα σε προσαρμοσμένη βάση παραμένει ισχυρή και αντανακλά τη θετική δυναμική του ομίλου.

🏦 Η αύξηση του δανεισμού αποτελεί ασφαλώς σημείο προσοχής. Ωστόσο, η ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σταδιακή αποκλιμάκωσή του. Επιπλέον, η επιβάρυνση αυτή δεν αποτέλεσε έκπληξη, κάτι που προσθέτει πόντους στην αξιοπιστία της διοίκησης.

🚀 Οι προσδοκίες πλέον εστιάζουν στην πλήρη αξιοποίηση των συνεργειών και στη μετατροπή της ανάπτυξης σε καθαρή κερδοφορία, καθιστώντας το επενδυτικό αφήγημα της BYLOT σαφώς πιο ελκυστικό.

➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Η ουσία της περίπτωσης βρίσκεται στη μετάβαση του επιχειρηματικού μοντέλου και όχι μόνο στα τρέχοντα μεγέθη

📌 Η ισχυρή άνοδος του B2C δείχνει ότι ο όμιλος αποκτά νέα ποιότητα εσόδων

📌 Ο αυξημένος δανεισμός χρειάζεται παρακολούθηση, αλλά η παραγωγή ρευστότητας λειτουργεί ως βασικό αντιστάθμισμα

📌 Το επενδυτικό ενδιαφέρον συνδέεται πλέον περισσότερο με τις συνέργειες, την κλιμάκωση και την καθαρή κερδοφορία του νέου σχήματος

📉 Ευρωπαϊκές Αγορές: BofA Βλέπει Επιδείνωση – Barclays Διατηρεί Σχετική Αισιοδοξία

📉 Η Bank of America εκτιμά επιδείνωση της κατάστασης στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με πτώση των τιμών των μετοχών, παραμένοντας αρνητική για τις ευρωπαϊκές και κυκλικές μετοχές έναντι των αμυντικών. Οι στρατηγικοί αναλυτές της επισημαίνουν ανοδικούς κινδύνους στις τιμές ενέργειας λόγω περιορισμού ζήτησης πετρελαίου, που μπορεί να επιδεινώσει τις οικονομικές προβλέψεις.

💰 Σε αντίθεση, η Barclays εμφανίζεται λιγότερο απαισιόδοξη, τονίζοντας την αντοχή που έχουν δείξει οι ευρωπαϊκές μετοχές. Οι αναλυτές της σημειώνουν ότι πολλές ελπίδες για ειρήνη έχουν ήδη προεξοφληθεί, ενώ τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θεωρούν ότι τα γεωπολιτικά σοκ συνήθως δημιουργούν καλές ευκαιρίες αγοράς.

🏦 Η Barclays είναι πιο αισιόδοξη για τα κέρδη σε τομείς όπως οι μεγάλες πετρελαϊκές, η Κοινή Ωφέλεια, οι Υπηρεσίες Πετρελαίου, οι Τράπεζες, οι Ασφάλειες, τα Ακίνητα, τα Ορυκτά και τα Χημικά.

📈 Η BofA προειδοποιεί ότι, εάν η παγκόσμια ανάπτυξη εξασθενήσει για πρώτη φορά από το 2022, θα υπάρξει αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα σχεδόν 20 ετών.

⚡⛏️ RIOT Platforms (RIOT) – Καθαρό στοίχημα στο Bitcoin και AI

⚡Η Riot Platforms είναι αμερικανική εταιρεία με βασικό αντικείμενο:

Bitcoin mining (εξόρυξη BTC μέσω data centers υψηλής ισχύος)

(εξόρυξη BTC μέσω data centers υψηλής ισχύος) Υποδομές ενεργειακής κατανάλωσης / hosting

Ανάπτυξη data center capacity σε Texas και άλλες πολιτείες

Σταδιακή μετάβαση από καθαρό miner σε AI / HPC infrastructure play

📢 Αυτό είναι κρίσιμο: η αγορά πλέον δεν βλέπει μόνο miners, αλλά και εταιρείες με πρόσβαση σε ρεύμα + γη + cooling + transformers, δηλαδή στοιχεία πολύτιμα για AI data centers.

⛏️ Διαθέτει ισχυρό ισολογισμό, σημαντικά αποθέματα Bitcoin και χαμηλότερο δανεισμό σε σχέση με αρκετούς ανταγωνιστές. Αυτό της δίνει καλύτερη αντοχή σε bear market και δυνατότητα επέκτασης όταν άλλοι πιέζονται.

📈 Αν το Bitcoin κινηθεί ξανά προς νέα ιστορικά υψηλά, η RIOT συνήθως εμφανίζει πολλαπλάσια απόδοση λόγω λειτουργικής μόχλευσης. Αντίθετα, σε πτώση του BTC, η μεταβλητότητα είναι υψηλή.

🏭 Ανταγωνιστές είναι οι Marathon Digital Holdings, CleanSpark και Cipher Mining.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η RIOT ταιριάζει περισσότερο σε επενδυτές που θέλουν μόχλευση πάνω στο Bitcoin αντί για άμεση κατοχή BTC

📌 Σε ανοδικό κύκλο crypto μπορεί να υπεραποδώσει έντονα, αλλά με υψηλό ρίσκο

📌 Η παρακολούθηση Bitcoin price + ενεργειακού κόστους + dilution παραμένει κρίσιμη

🌍📈 Η οικονομική ισχύς μετακινείται

🌐 Ο παγκόσμιος οικονομικός χάρτης αλλάζει συνεχώς. Οι ΗΠΑ παραμένουν πρώτη δύναμη σε ΑΕΠ, διατηρώντας καθαρό προβάδισμα. 💹 Η Κίνα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια άνοδό της. Η Γερμανία ανεβαίνει τρίτη, ξεπερνώντας την Ιαπωνία, που υποχωρεί τέταρτη λόγω χαμηλής ανάπτυξης και δημογραφικής πίεσης. Η Ινδία ανεβαίνει πέμπτη, δείχνοντας το τεράστιο δυναμικό της. Η Βρετανία και η Γαλλία υποχωρούν σχετικώς, ενώ χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία και η Πολωνία κερδίζουν έδαφος. Το μήνυμα είναι σαφές: η οικονομική ισχύς μετακινείται προς Ασία και αναδυόμενες αγορές.

🏠📉 Μπουένος Άιρες: Πώς κατέρρευσαν τα ενοίκια με τις μεταρρυθμίσεις Milei

🏙️ Στο Μπουένος Άιρες, το κόστος ενοικίου ως ποσοστό του μέσου εισοδήματος μειώθηκε θεαματικά από περίπου 90% στις αρχές του 2024 σε περίπου 30% το 2026, σύμφωνα με το διάγραμμα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Χαβιέρ Μιλέι μετά το Διάταγμα 70/2023.

📜 Τα βασικά μέτρα ήταν η κατάργηση ελέγχων στα ενοίκια, η απλοποίηση συμβολαίων, η ενίσχυση προστασίας ιδιοκτητών και η μείωση γραφειοκρατικών περιορισμών στην αγορά κατοικίας. Με την απελευθέρωση της αγοράς, αυξήθηκε η προσφορά διαθέσιμων ακινήτων και μειώθηκαν οι στρεβλώσεις που είχαν δημιουργήσει οι παρεμβάσεις.

⚖️ Οι υποστηρικτές του μοντέλου θεωρούν ότι αποδεικνύεται πως η ελεύθερη αγορά μπορεί να ρίξει τις τιμές αποτελεσματικότερα από κρατικούς ελέγχους. Οι επικριτές απαντούν πως η εικόνα επηρεάζεται και από τον υψηλό πληθωρισμό, τη βαθιά ύφεση και την πτώση πραγματικών εισοδημάτων.

📦💼 Σαράντης με Δυναμικό Ξεκίνημα στο 2026

📈 Η Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026, επιβεβαιώνοντας ότι το επιχειρηματικό momentum συνεχίζεται. Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν στα €147,1 εκατ., αυξημένες κατά 3,7%, χάρη στο καλύτερο προϊοντικό μείγμα, την αυξημένη συμβολή των αντηλιακών προϊόντων και την εποχική ώθηση του Πάσχα.

💰 Η πραγματική υπεραπόδοση ήρθε στην κερδοφορία. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €23,3 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 19,9%, με το περιθώριο να ανεβαίνει στο 15,8%. Το EBIT έφτασε τα €17,5 εκατ. (+18,2%), δείχνοντας ότι η διοίκηση εκτελεί σωστά τη στρατηγική ενίσχυσης περιθωρίων και ελέγχου κόστους.

🏦 Ο ισολογισμός παραμένει υγιής, με καθαρό δανεισμό μόλις €5,5 εκατ., επίπεδο εξαιρετικά χαμηλό για τον όμιλο. Παράλληλα, προχωρά η μετάβαση σε SAP S/4HANA, ενώ η διεθνής επέκταση της Carroten συνεχίζεται, με τις ΗΠΑ να παραμένουν στρατηγικός στόχος.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αγορά συνήθως ανταμείβει εταιρείες με σταθερή ανάπτυξη και βελτίωση margins

📌 Η χαμηλή μόχλευση δίνει χώρο για επενδύσεις ή εξαγορές

📌 Η διεθνής ανάπτυξη μπορεί να αποτελέσει τον βασικό καταλύτη αποτίμησης

📌 Εταιρείες ποιότητας συχνά ξεχωρίζουν σε περιόδους αβεβαιότητας

📦💼 Σημαντικός Δημοσιονομικός Χώρος από Υπεραπόδοση Πλεονάσματος 2025

📈 Σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, το πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋπολογισμού για το 2025 ξεπέρασε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες την αρχική πρόβλεψη. Ο στόχος ήταν 3,7% του ΑΕΠ, ενώ οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι θα υπερβεί το 4,4%.

💰 Η υπεραπόδοση αυτή δημιουργεί σημαντικό δημοσιονομικό χώρο στην κυβέρνηση, δίνοντας τη δυνατότητα για μέτρα ανακούφισης από τις επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό Κόλπο, εφόσον το πλεόνασμα πιστοποιηθεί και από την Eurostat.

🏦 Ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός στην Ελλάδα οφείλεται κυρίως στην υπερβάλλουσα ζήτηση που ξεπερνά τις παραγωγικές δυνατότητες. Παρέμεινε αντίθετος στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ενώ για τις φοροαπαλλαγές τόνισε ότι η ΤτΕ δεν προτείνει την κατάργησή τους, αλλά την επανεξέταση ώστε να είναι πιο ορθά στοχευμένες.

📉 Όσον αφορά τη μεγάλη ψαλίδα μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, την απέδωσε στην υψηλή ρευστότητα, τη συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος και στα ακόμα υψηλά κόκκινα δάνεια σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που διατηρούν τον πιστωτικό κίνδυνο ελαφρώς υψηλότερο.

📦💼 Αποζημιώσεις 107 εκατ. ευρώ για τις εφεδρικές μονάδες της ΔΕΗ στα νησιά – Ενίσχυση Ενεργειακής Ασφάλειας

🔋 Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η αποζημίωση των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ που παραμένουν σε εφεδρεία στα διασυνδεδεμένα νησιά, μετά το πράσινο φως από τη ΡΑΑΕΥ. Το συνολικό ποσό προσεγγίζει τα 107 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το κόστος διατήρησης των μονάδων σε κατάσταση ετοιμότητας τα προηγούμενα χρόνια.

⚖️ Η απόφαση βασίστηκε στον προσδιορισμό του εύλογου κόστους για κάθε σταθμό, μετά από αξιολόγηση στοιχείων της ΔΕΗ. Το επόμενο βήμα είναι η κοινοποίηση της μεθοδολογίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τελική έγκριση πριν ξεκινήσει η καταβολή.

💰 Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τον Ειδικό Λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΕΛΥΚΩ), παρότι το ταμείο παρουσιάζει ελλείμματα τα τελευταία χρόνια. Εκτιμάται όμως ότι σταδιακά θα επιστρέψει σε θετικά αποτελέσματα.

🛡️ Οι μονάδες, αν και δεν λειτουργούν πλέον κανονικά μετά τις διασυνδέσεις, παραμένουν κρίσιμες σε νησιά όπως Μύκονος, Σύρος και Πάρος, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση σε περίπτωση βλάβης των υποθαλάσσιων καλωδίων.

🌿 Η εξέλιξη υπογραμμίζει τη σημασία της ενεργειακής ετοιμότητας και πρόβλεψης, ακόμα και κατά τη μετάβαση σε πιο καθαρές πηγές ενέργειας.

🕒 Παράταση στον Ορίζοντα για τα Προγράμματα «Εξοικονομώ»

🕒 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει σοβαρά την επιμήκυνση των προθεσμιών στα προγράμματα «Εξοικονομώ», λόγω πίεσης από τις δεσμεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δρομολογείται παράταση τουλάχιστον έως τα τέλη Μαΐου για τα «Εξοικονομώ 2021», «2023» και «Ανακαινίζω για Νέους».

📊 Παρότι η συμμετοχή πολιτών παραμένει υψηλή και έχουν διοχετευθεί σημαντικά κονδύλια, χιλιάδες αιτήσεις βρίσκονται ακόμα σε ενδιάμεσα στάδια (έλεγχοι, διορθώσεις, εκταμιεύσεις). Στο «Εξοικονομώ 2021» το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι υψηλό, αλλά πολλές αιτήσεις δεν έχουν κλείσει διοικητικά. Πιο αργή είναι η πρόοδος στο «2023» και ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο πρόγραμμα για νέους.

🏗️ Το «Εξοικονομώ 2025» δείχνει έντονη κινητικότητα, όμως παραμένει σε αρχικό στάδιο λόγω εκκρεμοτήτων όπως η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

✅ Μια παράταση θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο για ολοκλήρωση έργων, μεγιστοποιώντας την απορρόφηση πόρων και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

☀️Σταθερότητα στις Τιμές Ρεύματος τον Μάιο – Ασπίδα οι ΑΠΕ

☀️ Η ισχυρή παρουσία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας στην χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο του φυσικού αερίου, η μέση χονδρική τιμή παραμένει κάτω από τα 100 €/MWh, κοντά στα επίπεδα του Μαρτίου.

💡 Ως αποτέλεσμα, οι προμηθευτές διατηρούν σχετική ισορροπία στα «πράσινα» τιμολόγια. Οι καταναλωτές δεν αναμένεται να δουν σημαντικές αυξήσεις τον Μάιο, με τη μέση τιμή λιανικής να κινείται γύρω στα 14,8 λεπτά/kWh.

⚡ Ταυτόχρονα, η αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ φέρνει νέες προκλήσεις, όπως αρνητικές τιμές και περικοπές παραγωγής, αναδεικνύοντας την ανάγκη για γρήγορη ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες).

🌍 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ελληνική αγορά παραμένει από τις πιο ανταγωνιστικές, με χαμηλότερες τιμές από πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το καλοκαίρι θεωρείται κρίσιμο λόγω υψηλότερης ζήτησης.

