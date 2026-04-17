🚨🏛️💰 Γιατί κάποιοι είναι φτωχοί και άλλοι πλούσιοι...

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

📉🌍 Χρηματιστήριο: οι μετοχές ακολουθούν πρώτα το κλίμα, μετά το story τους

🚨Με ρωτάνε πολύ τον τελευταίο καιρό για μετοχές οι οποίες θα μπορούσαν να πάνε κόντρα στο ρεύμα, αν ου μη γένοιτο προκύψει κάποια κατάρρευση;

📍 Τούτο έχω να σημειώσω…

📊 Αν το 90% της δύναμης του ΧΑ προκύπτει από το κλίμα στις διεθνείς αγορές, τότε αυτό εξηγεί γιατί πολλές φορές οι επιμέρους μετοχές κινούνται λιγότερο από τα δικά τους θεμελιώδη και περισσότερο από το γενικό περιβάλλον.

💬 Ο Στάνλεϊ Ντράκενμιλλερ το περιέγραψε εύστοχα: σε ένα δείπνο με διαχειριστές κεφαλαίων, όλοι μιλούσαν για «τη μετοχή μου αυτή» και «τη μετοχή μου εκείνη», σαν να μπορούσε μια καλή εταιρεία να μείνει ανεπηρέαστη από όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Η λογική τους ήταν πως, αφού η αγαπημένη τους μετοχή παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές, κάνει αγορές ιδίων μετοχών( buybacks) και εμφανίζει ποιοτικά χαρακτηριστικά, όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα.

📈 Όμως η αγορά λειτουργεί διαφορετικά

📢 Όπως λέει ο ίδιος, το 50% της κίνησης μιας μετοχής οφείλεται στην ευρύτερη αγορά, άλλο 30% στην ομάδα του κλάδου, και μόλις 20% περίπου αποτελεί το καθαρό αποτέλεσμα της επιλογής της ίδιας της μετοχής.

📍 Με άλλα λόγια, η επιλογή μετοχών είναι συχνά μια συγκαλυμμένη μορφή μακροοικονομικού στοιχήματος.

✈️ Για παράδειγμα, όποιος επενδύει σε αεροπορικές εταιρείες, στην πράξη δεν ποντάρει μόνο στη διοίκηση ή στα μεγέθη τους. Ποντάρει ταυτόχρονα και σε μια συγκεκριμένη εξέλιξη για το πετρέλαιο, την ανάπτυξη, την κατανάλωση και το γενικότερο επενδυτικό κλίμα…

🧭 Market GPS: Που βρισκόμαστε και που πάμε…

📊 Μετά από μια πτώση 7,5%, οι αγορές επέστρεψαν σε νέα ιστορικά υψηλά, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η χρηματιστηριακή αγορά λειτουργεί κυκλικά και όχι γραμμικά.

⚠️ Το πιθανότερο επόμενο βήμα είναι μια υγιής διόρθωση, ώστε η πρόσφατη αντίσταση να μετατραπεί σε νέα στήριξη και να εκτονωθεί μέρος της βραχυπρόθεσμης υπεραισιοδοξίας.

📉 Παράλληλα, ο κίνδυνος μιας βαθύτερης bear market έχει προς το παρόν μειωθεί αισθητά. Η αγορά δείχνει πως απορρόφησε τους φόβους, επανατιμολόγησε τον κίνδυνο και επανήλθε στην κύρια ανοδική της τάση.

🚨Παρ’ όλα αυτά οι πιθανότητες για μια βαθύτερη διόρθωση μέχρι την κόκκινη γραμμή του εβδ. ΚΜΟ (200) κοντά στις 5.250 με 5.500 μονάδες δεν είναι αμελητέες καθώς ο S&P 500 θα μπορούσε να επισκεφθεί την περιοχή χωρίς να ανατραπεί ο ανοδικός κύκλος.

🔄 Οι αγορές δεν είναι στατικές. Προσαρμόζονται συνεχώς στις νέες πληροφορίες, αντισταθμίζουν ρίσκα και κινούνται μπροστά από την ειδησεογραφία. Όταν το κλίμα γίνεται υπερβολικά αρνητικό και οι τεχνικές συνθήκες υπερπουλημένες, δημιουργούνται οι βάσεις για συνέχιση της ανόδου.

💡 Αυτό ακριβώς φαίνεται να συνέβη και τώρα.

🚨Το ίδιο με αντίστροφη φορά συμβαίνει όταν καθίστανται υπεραγορασμένες..

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Ο επενδυτής που λειτουργεί με ψυχραιμία συνήθως βλέπει ευκαιρίες εκεί που οι πολλοί βλέπουν πανικό

📌 Οι διορθώσεις μέσα σε ανοδικές αγορές συχνά αποτελούν φυσιολογικό στάδιο και όχι αλλαγή τάσης

📌 Η υπερβολική απαισιοδοξία στην ειδησεογραφία αρκετές φορές λειτουργεί αντίθετα από ό,τι πιστεύει το πλήθος

📌 Η πειθαρχία και η υπομονή έχουν μεγαλύτερη αξία από τις προβλέψεις

📌 Η ισχύς των θεμελιωδών στοιχείων συχνά αποδίδει καλύτερα όταν το κλίμα της αγοράς είναι ήδη υποστηρικτικό

📌 Πίσω από πολλές «εταιρικές ιστορίες» κρύβονται στην πραγματικότητα στοιχήματα για επιτόκια, ενέργεια, ανάπτυξη και ρευστότητα

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: 🧱 ΛΑΜΔΑ, 🏗️ ΓΕΚΤΕΡΝΑ, 🧮 BOCHGR, 🔌 ΔΕΗ, ❄️ ΦΡΙΓΟ, 🛫 ΔΑΑ, 🎰 BALYS, 🃏 ΦΡΛΚ, 💻 Qualco

📈🌍 Ράλι χωρίς φρένο στις αγορές – Σήμα κόπωσης από τον RSI

🔹 Οι παγκόσμιες μετοχές κατέγραψαν 10η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση την Πέμπτη, οδηγώντας τους βασικούς δείκτες σε νέα ιστορικά υψηλά. Πρόκειται για εντυπωσιακή ανάκαμψη μόλις έξι εβδομάδων μετά τις αναταράξεις που προκάλεσαν οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

🔹 Ο παγκόσμιος δείκτης MSCI World σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό για πρώτη φορά από τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ ο S&P 500 επέστρεψε πάνω από τις 7.000 μονάδες.

🔹 Η ταχύτητα της ανόδου, όμως, δημιουργεί ανησυχίες ότι το ράλι ίσως έχει προχωρήσει υπερβολικά γρήγορα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο δείκτης RSI, βασικό μέτρο ορμής της αγοράς.

🔹 Ο RSI του S&P 500 εκτινάχθηκε στο 67, από μόλις 27,7 στις 30 Μαρτίου. Την τελευταία φορά που κινήθηκε σε αυτά τα επίπεδα, ο δείκτης διόρθωσε σχεδόν 3% μέσα σε τρεις εβδομάδες.

🔹 Αντίστοιχα, ο Nasdaq Composite είδε τον RSI να ανεβαίνει στο 68,4 από 28,9, με προηγούμενο παρόμοιο σήμα να έχει οδηγήσει σε πτώση σχεδόν 8%.

🏦Τράπεζες: Τα αποτελέσματα των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί διαμορφώνουν το διεθνές επενδυτικό κλίμα που επηρεάζει άμεσα και τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές.

🏦Η JPMorgan εμφάνισε αύξηση κερδών 13% στα 16,5 δισ. δολάρια, αν και ο Τζέιμι Ντάιμον προειδοποίησε για τους κινδύνους. Η Wells Fargo κατέγραψε άνοδο 19%, η Citigroup εκτίναξη 42% στα 5,8 δισ. δολάρια, με τη μετοχή της να ενισχύεται 104,9% σε 12 μήνες. Η Morgan Stanley ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα με αύξηση εσόδων 16%, ενώ η Bank of America πέτυχε άνοδο καθαρών κερδών 17%.

🏦Το μήνυμα είναι σαφές: ο τραπεζικός κλάδος παραμένει στο επίκεντρο.

🌍📈 Στην Καθ’ Ημάς Ανατολή οι Αγορές Ξανακοιτούν τα Θεμελιώδη

🇪🇺 Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ήπια ανοδικά, δίνοντας θετικό τόνο και στο Χ.Α.

📊 Με την ένταση να υποχωρεί, τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών επιστρέφουν στο προσκήνιο.

💹 Οι αποτιμήσεις, παρά την πρόσφατη αντίδραση, παραμένουν πιο ελκυστικές σε σχέση με τα προηγούμενα υψηλά.

🚀 Αυτό αφήνει περιθώριο ανόδου εφόσον διατηρηθεί η διεθνής ηρεμία.

🇬🇷 Ο Γενικός Δείκτης στρέφει το βλέμμα προς τις 2.300 μονάδες με τον RSI να πλησιάζει τη διακεκαυμένη ζώνη…

🧱 ΛΑΜΔΑ: Με το χθεσινό συν 3+ η μετοχή προσεγγίσει τα 6,5 Ευρώ παραμένοντας κάτω από τη αξίας της. Πρόκειται για μια από τις μετοχές που μακροπρόθεσμα ευνοείται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή λόγω της αναζήτησης πολυτελών καταφυγίων μακρά του βεληνεκούς των πυραύλων…

🏗️ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Νέο υψηλό για τη μετοχή και όσους είδαν την πρόσφατη διόρθωση της αγοράς σαν ευκαιρία…

🧮 BOCHGR: Τα ποιοτικά στοιχεία των πρόσφατων αποτελεσμάτων αποτελούν την αιτία των πιέσεων που δέχεται το χαρτί.

🔌 ΔΕΗ: Οι χθεσινές πιέσεις στη μετοχή αποδίδονται στην επανακυκλοφορίας στην αγορά των σεναρίων για επικείμενη ΑΜΚ η οποία μάλιστα θα είναι μεγάλη…

❄️ ΦΡΙΓΟ: Μεταξύ των πρωταγωνιστών χθες η μετοχή. Κατά καιρούς έχει κάνει αρκετά τέτοια ξεσπάσματα για να κινηθεί στη συνέχεια χαμηλότερα. Στα 0,37 όμως ξύνει το πάτο του βαρελιού

🃏 ΦΡΛΚ: Γράψαμε χθες για το ρόλο του Φ. στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τη μετοχή και κάποιοι από την αγορά με πληροφόρησαν πως η κίνηση εμπεριέχει και χαρακτηριστικά «Λευκού Ιππότη» απέναντι σε επιθετικές αλλότριες προθέσεις

🎰 BALYS: Κατά αγοραίους παρατηρητές το ραλάκι της μετοχής αποδίδεται στην προσπάθεια των εσωτερικών δυνάμεων να εγκλωβίσουν τους short-ακηδες εξαναγκάζοντάς του να αγοράσουν υψηλότερα αυτά που πούλησαν χαμηλότερα…

🛫 ΔΑΑ: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε μεικτό μέρισμα €0,66 ανά μετοχή, με παρακράτηση φόρου 5%. Ο CEO Γιώργος Καλλιμασιάς εκτίμησε πως η επιβατική κίνηση το 2026 θα αυξηθεί με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό.. Η τιμή χθες έκλεισε πάνω από τα €10,50

💻 Qualco Group: Η Optima Bank διατηρεί σύσταση «buy», εκτιμώντας ότι η εταιρεία συνεχίζει με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση.

📊 Για τη χρήση 2025, προβλέπονται έσοδα 216,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18%, με σαφή επιτάχυνση σε πωλήσεις και κερδοφορία στο δεύτερο εξάμηνο. Θετικά κινείται και ο βασικός πυλώνας πλατφορμών και λογισμικού, ενώ αναμένεται και μέρισμα 0,045 ευρώ ανά μετοχή.

👉Το μέρισμα παραμένει χαμηλό, όμως το αναπτυξιακό story φαίνεται ισχυρότερο

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Οι ισχυρές ανοδικές κινήσεις συχνά αυξάνουν την πιθανότητα βραχυπρόθεσμης διόρθωσης

📌 Ο RSI του S& P κοντά στο 70 δείχνει αυξημένη αισιοδοξία και πιθανή κόπωση τάσης

📌 Σε τέτοιες φάσεις, η επιλεκτικότητα συνήθως αποκτά μεγαλύτερη αξία από την επιθετικότητα

🏦📈 Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες από την Euroxx

💶 Η Euroxx Research προχώρησε σε νέες αυξήσεις τιμών-στόχων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, διατηρώντας σύσταση overweight για όλες. Η Εθνική Τράπεζα ανεβαίνει στα 18,8 ευρώ, η Eurobank στα 5,3 ευρώ, η Πειραιώς στα 11 ευρώ και η Alpha Bank στα 5,2 ευρώ, με περιθώρια ανόδου από 25% έως 37%.

📊 Ο οίκος τονίζει πως οι τραπεζικές μετοχές συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount, στοιχείο που δημιουργεί ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες. Παράλληλα, εκτιμά ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος παραμένει σε ανοδική τροχιά, παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

🚀 Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση EPS περίπου 10% ετησίως έως το 2028, στηριζόμενη σε ισχυρή πιστωτική επέκταση, αυξημένες προμήθειες από δάνεια, asset management και bancassurance.

⚙️ Επιπλέον, θεωρούν εφικτούς τους στόχους των business plans, με κορυφαίους δείκτες αποδοτικότητας και περιορισμένο κόστος κινδύνου, ενώ η Εθνική αναμένεται να ξεχωρίσει με ακόμη χαμηλότερες επισφάλειες.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Οι τραπεζικές αποτιμήσεις συνδέονται άμεσα με τα επιτόκια και την οικονομική ανάπτυξη

📌 Η ισχυρή αύξηση κερδών μπορεί να στηρίξει μερίσματα και επαναγορές μετοχών

📌 Τα μεγάλα discounts συχνά κρύβουν ευκαιρίες όταν τα θεμελιώδη βελτιώνονται

🏛️💰 Γιατί κάποιοι είναι φτωχοί και άλλοι πλούσιοι...

Η άποψη της στήλης είναι πως η φτώχεια και ο πλούτος δεν καθορίζονται μόνο από τις κληρονομιές και τους φυσικούς πόρους, αλλά κυρίως από την ικανότητα μιας κοινωνίας να διατηρεί περίπλοκους και αποτελεσματικούς θεσμούς κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης.

Μια κοινωνία με υψηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς, σταθερούς κανόνες δικαίου και προοδευτικές δομές που ανταμείβουν όσους προσπαθούν, καινοτομούν και εργάζονται, μπορεί να γίνει πολύ πλουσιότερη από μια άλλη που διαθέτει τεράστιο φυσικό πλούτο αλλά χαρακτηρίζεται από θεσμική υπανάπτυξη, διαφθορά και χαμηλή κοινωνική εμπιστοσύνη.

Η Ιαπωνία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: περιορισμένοι φυσικοί πόροι, αλλά υψηλό επίπεδο οργάνωσης, παιδείας, παραγωγικότητας και κοινωνικής πειθαρχίας.

Αντίθετα, πολλές χώρες πλούσιες σε πετρέλαιο, μέταλλα ή διαμάντια παραμένουν φτωχές, επειδή αδυνατούν να δημιουργήσουν θεσμούς που μετατρέπουν τον φυσικό πλούτο σε ευημερία για το σύνολο της κοινωνίας. Οι χώρες της Αφρικής αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Αν μια πολιτική δύναμη —ανεξαρτήτως ιδεολογίας— καλλιεργεί απειθαρχία, απαξίωση των θεσμών, ανομία και εχθρότητα προς την αξιοκρατία, τότε λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη και μπορεί να συμβάλει στη φτωχοποίηση μιας κοινωνίας.

Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω πως οι κοινωνίες με ισχυρή άκρα Αριστερά και Δεξιά είναι καταδικασμένες στη φτώχεια…

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο πραγματικός πλούτος μιας χώρας συχνά βρίσκεται περισσότερο στους θεσμούς παρά στο υπέδαφος

📌 Η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και κράτους μειώνει το κόστος λειτουργίας της οικονομίας

📌 Οι φυσικοί πόροι χωρίς σωστή διακυβέρνηση συχνά οδηγούν σε στασιμότητα

📌 Η αξιοκρατία και η σταθερότητα αποτελούν μακροχρόνια πηγή ευημερίας

✈️📈 Aegean: Ισχυρή πτήση με στήριγμα τουρισμό, κερδοφορία και μέρισμα

🛫 Η εταιρεία συνεχίζει να ωφελείται από την ισχυρή τουριστική ροή προς την Ελλάδα και από τη στρατηγική της θέση ως βασικός αερομεταφορέας της χώρας. Η επιβατική κίνηση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ η αύξηση της χωρητικότητας και η ενίσχυση του δικτύου δρομολογίων στηρίζουν τα έσοδα και την αναπτυξιακή δυναμική.

⛽ Παράλληλα, η πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους, κυρίως στα καύσιμα και στις λειτουργικές δαπάνες, συμβάλλει στη διατήρηση ικανοποιητικών περιθωρίων κερδοφορίας.

💶 Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η Aegean έχει επιστρέψει σε ισχυρή παραγωγή EBITDA και καθαρών κερδών, αφήνοντας οριστικά πίσω την περίοδο της πανδημίας. Η υγιής ταμειακή θέση επιτρέπει επενδύσεις, όπως η ανανέωση στόλου, χωρίς υπερβολική επιβάρυνση του ισολογισμού.

⚠️ Το μέρισμα των 0,90 ευρώ με αποκοπή στις 28/4 αποτελεί σαφές στήριγμα για τη μετοχή, αν και οι τιμές καυσίμων, η ισοτιμία και η πορεία του τουρισμού παραμένουν κρίσιμοι εξωγενείς παράγοντες.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η Aegean θα μπορούσε να ιδωθεί ως μετοχή που συνδέεται άμεσα με τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού

📌 Η μερισματική πολιτική ενισχύει την επενδυτική της εικόνα σε περιόδους μεταβλητότητας

📌 Οι εξωγενείς παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα τη χρηματιστηριακή συμπεριφορά, χωρίς να αναιρούν τη συνολική εικόνα

✈️💶 ΔΑΑ: Μέρισμα, ποιότητα και ορατότητα ανάπτυξης

📍 Εν αναμονή της αποκοπής του γενναίου μερίσματος των 0,66 ευρώ την Τετάρτη 22 Απριλίου, ο ΔΑΑ δείχνει να διατηρεί ικανοποιητικά στηρίγματα στο ταμπλό, καθώς η μερισματική απόδοση κινείται κοντά στο 6% και, βάσει των οικονομικών καταστάσεων, κρίνεται βιώσιμη.

🏛️ Η επενδυτική περίπτωση του ΔΑΑ στηρίζεται στη σταθερή αναπτυξιακή δυναμική, στην υψηλή ποιότητα του asset και στην ορατότητα εσόδων, που απορρέει από τον κομβικό ρόλο του αεροδρομίου για τον ελληνικό τουρισμό και τις μεταφορές.

📈 Η επιβατική κίνηση καταγράφει ιστορικά υψηλά, ενισχυόμενη από την αυξημένη τουριστική ροή προς την Ελλάδα και τη συνεχή βελτίωση της διεθνούς συνδεσιμότητας της Αθήνας. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στα αεροπορικά έσοδα όσο και στις εμπορικές δραστηριότητες.

💼 Παράλληλα, το επιχειρηματικό μοντέλο χαρακτηρίζεται από ισχυρή λειτουργική μόχλευση και υψηλά περιθώρια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών, που στηρίζουν επενδύσεις, υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση και ελκυστικές αποδόσεις. Βασικό ρίσκο παραμένει η εξάρτηση από τον τουριστικό κύκλο και από εξωγενείς αναταράξεις.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η μερισματική απόδοση αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν συνδυάζεται με ισχυρές ταμειακές ροές

📌 Η ποιότητα του asset συνδέεται άμεσα με την ανθεκτικότητα της ζήτησης

📌 Το βασικό ζητούμενο για τη συνέχεια παραμένει η στήριξη της ανάπτυξης μέσω νέων υποδομών

🚀 ASML: Ο αόρατος βασιλιάς της τεχνολογίας και γιατί παραμένει στρατηγικό στοίχημα

🔹 Η Ευρωπαϊκή ASML Holding είναι ίσως η σημαντικότερη εταιρεία ημιαγωγών στον κόσμο, παρότι δεν κατασκευάζει chips. Παράγει τις υπερσύγχρονες μηχανές λιθογραφίας που χρησιμοποιούν κολοσσοί όπως TSMC, Intel και Samsung για την παραγωγή προηγμένων επεξεργαστών. Χωρίς την ASML, δεν υπάρχουν σύγχρονα AI chips, smartphones ή data centers.

🔹 Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι το σχεδόν μονοπωλιακό προβάδισμα στην τεχνολογία EUV lithography, με τεράστια εμπόδια εισόδου και πολυετή τεχνογνωσία. Αυτό της προσφέρει υψηλά περιθώρια κέρδους και ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη.

🔹 Βραχυπρόθεσμα πιέζεται από κυκλικότητα στον κλάδο, καθυστερήσεις παραγγελιών και γεωπολιτικούς περιορισμούς προς την Κίνα. Όμως η μακροπρόθεσμη εικόνα παραμένει ισχυρή.

🔹 Η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, η ανάγκη για πιο ισχυρούς επεξεργαστές και η επιστροφή επενδύσεων σε fabs δημιουργούν νέο πολυετές ανοδικό κύκλο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ASML θεωρείται εταιρεία-κλειδί στην παγκόσμια αλυσίδα τεχνολογίας με δύσκολα αναστρέψιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

📌 Οι διορθώσεις συχνά αξιολογούνται διαφορετικά από τις υπερτιμημένες μετοχές ανάπτυξης

📌 Η πορεία της συνδέεται στενά με AI, semiconductor capex και γεωπολιτικές εξελίξεις

📌 Για μακροπρόθεσμο επενδυτή παραμένει ποιοτικό asset υψηλής στρατηγικής αξίας

🎯 Allwyn Group: Νέα επενδυτική περίπτωση με ισχυρό upside

📈 Η Allwyn Group (πρώην OPAP) παρουσιάζεται ως νέα επενδυτική ευκαιρία στο Χ.Α., σύμφωνα με έκθεση της N. Chryssochoidis Stock Brokerage, με τιμή κλεισίματος €13,77 και εκτιμώμενη εύλογη αξία €20, δηλαδή περιθώριο ανόδου περίπου 45%. Παράλληλα προσφέρει ελκυστική μερισματική απόδοση 5,8%, με δέσμευση διοίκησης για μέρισμα €0,80.

💰 Για το 2026 η διοίκηση καθοδηγεί για EBITDA άνω των €1,6 δισ., με πιθανότητα έως €1,9 δισ., ενώ μετά προβλέπεται οργανική ανάπτυξη μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού.

🌍 Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε λοταρίες, online betting και τεχνολογία, με διεθνή παρουσία και εξαγορές όπως η Stoiximan. Η διαφοροποίηση αυτή μειώνει την εξάρτηση από την ελληνική αγορά.

⚖️ Βασικός κίνδυνος παραμένει ο αυξημένος δανεισμός και η επιτυχής ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο επενδυτής βλέπει ισορροπία μεταξύ εισοδήματος και ανάπτυξης

📌 Η αποτίμηση δείχνει ενδιαφέρουσα αν επιβεβαιωθούν οι στόχοι EBITDA

📌 Ο δανεισμός παραμένει παράγοντας που χρειάζεται στενή παρακολούθηση

⚓📈 ΟΛΘ: Ρεκόρ επιδόσεων και ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα

🚢 Ο όμιλος το ’25 κατέγραψε ιστορικά υψηλά έσοδα, κερδοφορία και διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική του πορεία. Τα έσοδα ανήλθαν στα 107,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,7%, με βασικό μοχλό τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, όπου η διακίνηση έφτασε τις 617 χιλ. TEUs, σημειώνοντας άνοδο 9,1%.

💶 Η κερδοφορία ενισχύθηκε αισθητά, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 48,2 εκατ. ευρώ (+13,1%) και τα καθαρά κέρδη στα 30,8 εκατ. ευρώ (+9,7%), ενώ το μέρισμα αυξάνεται στα 2,2 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί ισχυρή ρευστότητα και συνεχίζει δυναμικά τις επενδύσεις της.

🏗️ Καταλύτης για την επόμενη φάση ανάπτυξης αποτελεί η επέκταση του Προβλήτα 6, που αναμένεται να ενισχύσει θεαματικά τη δυναμικότητα και τη στρατηγική θέση του λιμένα στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Ο αναγνώστης μπορεί να ξεχωρίσει τη σημασία της αύξησης των εμπορευματοκιβωτίων ως βασικού δείκτη ανάπτυξης

📌 Η μερισματική ενίσχυση δείχνει χρηματοοικονομική αυτοπεποίθηση και συνέπεια

📌 Οι μεγάλες επενδύσεις της περιόδου 2026-2030 αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή για τη συνέχεια της ιστορίας της εταιρείας

🏦⚖️ Fed: Θεσμικό μπρα-ντε-φερ για τη διαδοχή Powell

🏛️ Η υπόθεση διαδοχής στην ηγεσία της Federal Reserve γίνεται ολοένα πιο σύνθετη, καθώς αποκτά πλέον πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για το έργο ανακαίνισης ύψους 2,5 δισ. δολαρίων στη Fed, μια εξέλιξη που εντείνει τη σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και κεντρικής τράπεζας.

⚖️ Η Fed απορρίπτει τις πιέσεις, επιμένοντας ότι κάθε διαδικασία πρέπει να κινηθεί αυστηρά μέσα στο θεσμικό πλαίσιο. Ο Jerome Powell έχει διαμηνύσει πως δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν ολοκληρωθεί πλήρως η έρευνα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει έως το 2028.

🇺🇸 Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η υποψηφιότητα του Kevin Warsh μπορεί να προχωρήσει, ενώ οι δηλώσεις του Donald Trump περί πιθανής απομάκρυνσης του Powell κλιμακώνουν την ένταση.

📉 Παράλληλα, το ενεργειακό σοκ από τη Μέση Ανατολή περιορίζει τις φωνές υπέρ άμεσων μειώσεων επιτοκίων, δίνοντας στη Fed μεγαλύτερο περιθώριο για προσεκτική στάση.

💶📊 Πλεόνασμα με διαρθρωτική αξία και νέο δημοσιονομικό χώρο

🏛️ Το πρωτογενές πλεόνασμα, που εκτιμάται στο 5% του ΑΕΠ, δεν αποδίδεται σε προσωρινούς ή συγκυριακούς παράγοντες, αλλά σε παρεμβάσεις μόνιμης απόδοσης. Αυτό ακριβώς επιδιώκει να τεκμηριώσει η κυβέρνηση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αναγνωριστεί ο διαρθρωτικός χαρακτήρας μέρους των εσόδων και να ανοίξει ο δρόμος για αναθεώρηση του ορίου αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών.

📈 Η εξέλιξη αυτή οδηγεί το οικονομικό επιτελείο σε επανεξέταση των μακροοικονομικών προβλέψεων, αλλά και του σχεδιασμού για κοινωνικές παροχές μέσα στο 2026 και το 2027. Η τελική πιστοποίηση από τη Eurostat αναμένεται τις επόμενες ημέρες και θα αποτελέσει κρίσιμη βάση για τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς.

⚠️ Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα έκτακτα μέτρα στήριξης, καθώς οι επιπτώσεις της κρίσης στις εφοδιαστικές αλυσίδες παραμένουν ισχυρές.

🏦📈 ΤΕΚΑ: Ο νέος θεσμικός καταλύτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου



💶 Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) ετοιμάζεται να εισέλθει πιο δυναμικά στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με αρχικές επενδύσεις που υπολογίζονται στα 200 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την αγορά, μετά την έναρξη πλήρους λειτουργίας του, θα μπορεί να κατευθύνει περίπου 20 εκατ. ευρώ μηνιαίως, δημιουργώντας έναν νέο σταθερό επενδυτικό πόλο.

📊 Παρότι βρίσκεται ακόμη σε στάδιο οργανωτικής και τεχνολογικής ολοκλήρωσης, το Ταμείο ήδη εμφανίζει θετικές αποδόσεις: 2,96% το 2023, 3,69% το 2024 και 3,43% το 2025, με συνολική επίδοση 10,41%. Αυτό ενισχύει την αξιοπιστία του εγχειρήματος.

🏛️ Η εμπειρία της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, που διαθέτει σημαντικές θέσεις σε τράπεζες, Metlen, Coca-Cola HBC, Motor Oil, ΟΠΑΠ και Jumbo, δείχνει πώς τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια μπορούν να στηρίξουν την αγορά.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η συνεχής εισροή νέων κεφαλαίων μπορεί να μειώνει τη μεταβλητότητα της αγοράς

📌 Τα θεσμικά χαρτοφυλάκια συχνά ενισχύουν μετοχές υψηλής ποιότητας

🔥🛢️ Νέος αγωγός ΔΕΣΦΑ: ενεργειακή ανάσα για τη Δυτική Μακεδονία

⚡ Ο νέος αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ προς τη Δυτική Μακεδονία, με προγραμματισμένα εγκαίνια στις 5 Μαΐου, αποτελεί μια σημαντική επένδυση για τον ενεργειακό χάρτη της χώρας. Το έργο ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού, δημιουργεί νέες αναπτυξιακές δυνατότητες και στηρίζει τη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.

🧪 Ξεχωρίζει για τον καινοτόμο σχεδιασμό του, καθώς είναι από τους πρώτους αγωγούς στην Ευρώπη που μπορούν να μεταφέρουν όχι μόνο φυσικό αέριο, αλλά και υδρογόνο έως 100%, στοιχείο που ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για καθαρότερη ενέργεια.

🏭 Η διαδρομή από τα Τρίκαλα Ημαθίας έως την Καρδιά Κοζάνης ανοίγει πρόσβαση σε περιοχές εκτός δικτύου, υποστηρίζοντας βιομηχανία, αγροτική παραγωγή, νοικοκυριά και κυρίως την τηλεθέρμανση σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο.

⚡🔋 Market In: Νέα είσοδος στην αποθήκευση ενέργειας

⚡ Σημαντική επένδυση άνω των 20 εκατ. ευρώ δρομολογεί η Market In Ενεργειακή στη Δυτική Μακεδονία, ενισχύοντας την παρουσία της στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο αφορά σταθμό ισχύος έως 50 MW στο Μαυροδένδρι Κοζάνης, ο οποίος έλαβε ήδη το «πράσινο φως» από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

🔋 Η μονάδα θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 13 στρεμμάτων και θα διαθέτει χωρητικότητα άνω των 260 MWh, με συστήματα αποθήκευσης, μετατροπείς ισχύος, υποσταθμούς και σύγχρονα μέσα ελέγχου και ασφάλειας. Με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς, το κόστος τέτοιων έργων μπορεί να φτάνει τις 500.000 ευρώ ανά MW, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό πάνω από τα 20 εκατ. ευρώ.

🌍 Η επένδυση επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο των μπαταριών στο νέο ενεργειακό μοντέλο, καθώς ενισχύουν τη σταθερότητα του συστήματος και τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ.

🌿⚡ ΑΠΕ: Νέο ευέλικτο πλαίσιο για ταχύτερες επενδύσεις

🌿 Νέο πιο ευέλικτο πλαίσιο για την επιτάχυνση των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, επιχειρώντας να άρει χρόνιες αγκυλώσεις που καθυστερούν μεγάλα έργα. Οι ρυθμίσεις εντάσσονται σε πολυνομοσχέδιο και στοχεύουν σε ταχύτερες αδειοδοτήσεις και μεγαλύτερη διοικητική ευελιξία.

⚡ Κομβικό στοιχείο είναι η δυνατότητα μεταφοράς ενός έργου ΑΠΕ σε άλλη κατάλληλη έκταση, όταν προκύπτουν ανυπέρβλητα νομικά ή πρακτικά εμπόδια. Έτσι, ώριμες επενδύσεις δεν θα «παγώνουν» λόγω συγκρούσεων χρήσεων γης ή περιβαλλοντικών περιορισμών, ενώ θα διατηρούν τον χαρακτήρα της στρατηγικής επένδυσης χωρίς νέα χρονοβόρα διαδικασία.

🏛️ Παράλληλα, ενισχύεται ο κεντρικός συντονισμός μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, ενώ δημιουργείται και ενιαίο σημείο επαφής για τους επενδυτές. Το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να προσφέρει σταθερότερο, ταχύτερο και πιο προβλέψιμο περιβάλλον για έργα που στηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση.

