Μήπως ήρθε η ώρα για leasing;

Η Star Automotive Hellas επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά, εισάγοντας τη νέα υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης StarLeasing, που καλύπτει επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά μοντέλα των Mercedes-Benz και smart. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για ευέλικτες λύσεις κινητικότητας αυξάνεται, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από επαγγελματίες που αναζητούν προβλέψιμο κόστος χρήσης και περιορισμό των λειτουργικών επιβαρύνσεων.

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Arval, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους leasing και διαχείρισης στόλων στην Ευρώπη, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών που συνδυάζει ανταγωνιστικό μηνιαίο μίσθωμα με πλήρη κάλυψη βασικών αναγκών χρήσης.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση στη μακροχρόνια μίσθωση

Η βασική φιλοσοφία του StarLeasing είναι η απλοποίηση της χρήσης ενός οχήματος, μεταφέροντας το βάρος της διαχείρισης από τον πελάτη στον πάροχο. Το πακέτο Full Service Leasing περιλαμβάνει όλες τις κύριες δαπάνες που συνδέονται με τη χρήση ενός αυτοκινήτου, όπως τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιση, τακτική συντήρηση και αλλαγή ελαστικών.

Με αυτόν τον τρόπο, το κόστος γίνεται πλήρως προβλέψιμο σε μηνιαία βάση, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για εταιρείες και επαγγελματίες που επιδιώκουν καλύτερο έλεγχο του συνολικού κόστους χρήσης (TCO), αλλά και για όσους θέλουν να αποφύγουν τις απρόβλεπτες δαπάνες που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός οχήματος.

Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλη τη γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Mercedes-Benz και smart, χωρίς τη δέσμευση αγοράς, στοιχείο που ενισχύει την ευελιξία των πελατών.

Στόχευση σε επαγγελματίες και εταιρείες

Στην αρχική του φάση, το StarLeasing απευθύνεται κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρικούς πελάτες. Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει τη δυναμική της αγοράς leasing στην Ελλάδα, όπου η μακροχρόνια μίσθωση αποτελεί βασικό εργαλείο διαχείρισης στόλου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Star Automotive Ελλάς, το πρόγραμμα αναμένεται σύντομα να επεκταθεί και σε ιδιώτες, με την προσθήκη επιπλέον υπηρεσιών όπως οδική βοήθεια και όχημα αντικατάστασης, ενισχύοντας περαιτέρω την ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει τη σταδιακή μετατόπιση της αγοράς προς μοντέλα χρήσης αντί ιδιοκτησίας, τάση που παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανταγωνιστικά παραδείγματα μισθωμάτων

Το πρόγραμμα συνοδεύεται από συγκεκριμένες ενδεικτικές προτάσεις, που αποτυπώνουν τη στόχευση του StarLeasing σε διαφορετικά κοινά. Για παράδειγμα, η Mercedes-Benz A 200 προσφέρεται με μηνιαίο μίσθωμα από 299 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με προκαταβολή 7.530 ευρώ και διάρκεια σύμβασης 48 μηνών.

Στην κατηγορία των SUV, η GLA 200 ξεκινά από 399 ευρώ μηνιαίως, ενώ η plug-in hybrid GLC 300e SUV διαμορφώνεται στα 630 ευρώ. Για όσους αναζητούν πιο εξειδικευμένες λύσεις, η GLC 300de Coupe φτάνει τα 739 ευρώ μηνιαίως, αντανακλώντας τον premium χαρακτήρα της.

Στην πλευρά της ηλεκτροκίνησης, το smart #1 pure διατίθεται από 367 ευρώ, ενώ το smart #5 pro από 489 ευρώ, ενισχύοντας τη δυνατότητα επιλογής ηλεκτρικών οχημάτων μέσω leasing.

Αντίστοιχα, για επαγγελματική χρήση, το πρόγραμμα καλύπτει μοντέλα όπως το eCitan Van, το Vito Van και το Sprinter, με μηνιαία μισθώματα που ξεκινούν από 310 ευρώ, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Δίκτυο και υποστήριξη

Η διάθεση της υπηρεσίας γίνεται μέσω του επίσημου δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων Mercedes-Benz, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν αίτηση μέσω των επίσημων ψηφιακών καναλιών της μάρκας.

Η αξιοποίηση του υφιστάμενου δικτύου αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία του προγράμματος, καθώς διασφαλίζει τη συνέπεια στην εμπειρία πελάτη και τη διατήρηση των προδιαγραφών εξυπηρέτησης που χαρακτηρίζουν τη Mercedes-Benz.

Στρατηγική συνεργασία με την Arval

Η συνεργασία με την Arval αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας υπηρεσίας. Η εταιρεία, μέλος του Ομίλου BNP Paribas, δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2007 και διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση στόλων και τη λειτουργική μίσθωση.

Η συμβολή της επικεντρώνεται τόσο στη διαμόρφωση ανταγωνιστικών οικονομικών όρων όσο και στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο μεγάλων εταιρικών πελατών όσο και μικρότερων επιχειρήσεων.

Το πλαίσιο της αγοράς

Η εισαγωγή του StarLeasing εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που καταγράφεται στην ελληνική αγορά, όπου η μακροχρόνια μίσθωση κερδίζει συνεχώς έδαφος. Οι επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις που μειώνουν τη δέσμευση κεφαλαίων, ενώ οι ιδιώτες δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για ευέλικτα μοντέλα χρήσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η δυνατότητα συνδυασμού premium προϊόντων με πλήρως διαχειριζόμενο κόστος χρήσης αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Δηλώσεις και στόχευση

Όπως σημείωσε ο Παναγιώτης Ριτσώνης, Γενικός Διευθυντής Επιβατικών & Vans της Star Automotive Ελλάς, η συνεργασία με την Arval και η δημιουργία του StarLeasing έχουν ως βασικό στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη.

Η δήλωση αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας, που δεν περιορίζεται στην πώληση οχημάτων, αλλά επεκτείνεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων κινητικότητας.