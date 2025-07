Για όσους προλάβουν, το C4 ήρθε με καλύτερη σχέση τιμής-εξοπλισμού

Η Citroen εμπλουτίζει την γκάμα του C4 με δύο νέες ειδικές εκδόσεις, περιορισμένης διαθεσιμότητας για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων, οι οποίες προσφέρουν υψηλή σχέση τιμής-εξοπλισμού και συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία 48V με άνεση.

Με δύο νέες ειδικές εκδόσεις , τις Plus Pack και Plus Tech Pack, εμπλούτισε η Citroen τη γκάμα του ανανεωμένου C4. Οι εκδόσεις αυτές, χωρίς να ξεφεύγουν σε κόστος, προσφέρουν στο γαλλικό crossover ενισχυμένο επίπεδο εξοπλισμού άνεσης και συνδεσιμότητας με καθίσματα και αναρτήσεις Citroën Advanced Comfort, οθόνη αφής 10 ιντσών και όλα τα στοιχεία που καθιστούν το C4 ιδιαίτερα δημοφιλές. Η τιμή της έκδοσης Plus Pack διαμορφώνεται στις 22.900 ευρώ, ενώ η πλουσιότερη Plus Tech Pack ξεκινά από τις 23.900 ευρώ. Όπως και όλες οι υπόλοιπες εκδόσεις φυσικά συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι νέες εκδόσεις προσφέρονται σε περιορισμένη διαθεσιμότητα με τον υβριδικό κινητήρα Hybrid 145 ίππων, που συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και έως 50% ηλεκτροκίνηση στην πόλη χωρίς εξωτερική φόρτιση.

Το Citroën C4 ξεχωρίζει με τον μοναδικό του σχεδιασμό, που συνδυάζει την κομψότητα ενός fastback, τη δυναμική στάση ενός coupé και τις στιλιστικές αναφορές ενός SUV. Στο εσωτερικό, το C4 προσφέρει τονισμένη ευρυχωρία, με κορυφαίο μεταξόνιο (2.670 mm), μεγάλο χώρο για τα γόνατα πίσω επιβατών (198 mm), φαρδιά πίσω καθίσματα και πορτμπαγκάζ έως και 1.250 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Τα νέα καθίσματα τεχνολογίας Advanced Comfort διαθέτουν παχύ αφρώδες υλικό 15 mm, εργονομική σχεδίαση, βελτιωμένη πλευρική στήριξη και δυνατότητα ρύθμισης οσφυϊκής υποστήριξης για τον οδηγό. Συνδυάζονται ιδανικά με την ανάρτηση Citroën Advanced Comfort®, η οποία χρησιμοποιεί υδραυλικά στοπ προοδευτικής απόσβεσης (Progressive Hydraulic Cushions), απορροφώντας ιδιαίτερα αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του δρόμου.

Το νέο C4 εξοπλίζεται με έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS). Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ενεργό φρένο ασφαλείας, προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία Stop & Go, προειδοποίηση σύγκρουσης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου, head-up display, κάμερα οπισθοπορείας με Top Rear Vision και πανοραμικό σύστημα περιφερειακής όρασης 360°. Όλα συμβάλλουν στην ασφάλεια και την ηρεμία του οδηγού σε κάθε συνθήκη.