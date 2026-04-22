Ένα μικρό ηλεκτρικό για μεγάλη απόδοση. Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Η Hyundai συνεχίζει με συνέπεια τη στρατηγική της στην ηλεκτροκίνηση, επεκτείνοντας τη γκάμα Ioniq σε νέες κατηγορίες. Μετά τα Ioniq 5 και Ioniq 6, το νέο Hyundai Ioniq 3 έρχεται να καλύψει την compact κατηγορία, προσεγγίζοντας την καθημερινή μετακίνηση με πιο πρακτικό και άμεσα αξιοποιήσιμο τρόπο.

Δεν πρόκειται για ένα «μικρότερο Ioniq». Το εντελώς νέο Ioniq 3 που μόλις αποκάλυψε η Hyundai είναι ένα μοντέλο που έχει σχεδιαστεί εξαρχής με γνώμονα τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς, δίνοντας έμφαση στην αποδοτικότητα, τους χώρους και την ευκολία χρήσης.

Οικονομικές επιδόσεις

Το Ioniq 3 βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP του Hyundai Motor Group, με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 Volt. Σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα Ioniq 5 και 6 που αξιοποιούν 800V, εδώ η επιλογή των 400V δείχνει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, με στόχο την ισορροπία μεταξύ κόστους, αποδοτικότητας και καθημερινής χρήσης.

Η γκάμα περιλαμβάνει δύο επιλογές μπαταρίας:

42,2 kWh (Standard Range)

61 kWh (Long Range)

Η αυτονομία ξεκινά από πάνω από 344 km και φτάνει έως και 496 km (WLTP), τοποθετώντας το μοντέλο σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επίπεδο για την κατηγορία των compact ηλεκτρικών hatchback. Η κατανάλωση ενέργειας (13,8–14,2 kWh/100 km) δείχνει ότι η Hyundai έχει δώσει έμφαση στη συνολική αποδοτικότητα και όχι μόνο στη χωρητικότητα της μπαταρίας.

Το Ioniq 3 υιοθετεί προσθιοκίνητη διάταξη, με ισχύ που φτάνει έως 147 ίππους και ροπή 250 Nm. Οι επιδόσεις (0–100 km/h σε 9,0–9,6 δευτερόλεπτα) δεν στοχεύουν στον εντυπωσιασμό, αλλά στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία. Παρ’ όλα αυτά, καθώς στην πράξη το βάρος κυμαίνεται μεταξύ 1.550 και 1.580 kg, η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα συμβάλει στη δημιουργία ενός συνόλου που κινείται με άνεση στην πόλη και επαρκή αυτοπεποίθηση στον αυτοκινητόδρομο.

Η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 170 km/h, στοιχείο που συνάδει με τη φιλοσοφία ενός μοντέλου που έχει σχεδιαστεί για καθημερινή χρήση και όχι για υψηλές επιδόσεις.

Ένα από τα βασικά στοιχεία του Ioniq 3 είναι η ευκολία στη φόρτιση. Το μοντέλο υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC με χρόνο 10–80% σε περίπου 29–30 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση. Για καθημερινή χρήση, η φόρτιση AC φτάνει έως 22 kW, επιτρέποντας σημαντικά μικρότερους χρόνους επαναφόρτισης σε οικιακούς ή εταιρικούς φορτιστές. Παράλληλα, η δυνατότητα Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, ενισχύοντας τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Η ύπαρξη ενσωματωμένου EV route planner και λειτουργιών Plug & Charge δείχνει ότι η Hyundai αντιμετωπίζει την ηλεκτροκίνηση ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα και όχι απλώς ως αλλαγή κινητήρα.

Λειτουργικό design

Από σχεδιαστική άποψη, το Ioniq 3 εισάγει την έννοια του “Aero Hatch”, μια σχεδιαστική τυπολογία που επιχειρεί να γεφυρώσει δύο βασικές απαιτήσεις: την αεροδυναμική απόδοση και την πρακτικότητα ενός hatchback. Η σχεδίαση βασίζεται στη φιλοσοφία “Art of Steel”, με καθαρές επιφάνειες και περιορισμένα, αλλά έντονα διαμορφωμένα στοιχεία.

Το χαμηλό εμπρός μέρος συνδυάζεται με μια συνεχόμενη γραμμή οροφής, η οποία εκτείνεται οριζόντια και καταλήγει σε έντονη πίσω αεροτομή. Η προσέγγιση αυτή δεν έχει μόνο αισθητικό χαρακτήρα, αλλά συμβάλλει και στην επίτευξη συντελεστή οπισθέλκουσας περίπου 0,26, τιμή ιδιαίτερα ανταγωνιστική για την κατηγορία.

Παράλληλα, η σχεδίαση εξυπηρετεί και τη χωροταξία. Η συγκεκριμένη γεωμετρία της οροφής εξασφαλίζει επαρκή χώρο για το κεφάλι των πίσω επιβατών, στοιχείο που συχνά αποτελεί αδυναμία στα μοντέλα με coupe γραμμή.

Παρά δε τις compact εξωτερικές διαστάσεις του (μήκος 4.155 mm), το Ioniq 3 προσφέρει εσωτερικούς χώρους που παραπέμπουν σε μεγαλύτερη κατηγορία. Το μεταξόνιο των 2.680 mm και το επίπεδο δάπεδο δημιουργούν επαρκή χώρο για πέντε επιβάτες, με δυνατότητα άνετης φιλοξενίας τριών ενηλίκων στο πίσω κάθισμα. Από την πλευρά του, ο χώρος αποσκευών των 441 λίτρων, σε συνδυασμό με το Megabox, τοποθετεί το Ioniq 3 στην κορυφή της κατηγορίας από πλευράς πρακτικότητας.

Σημειώστε ότι με βάση τη φιλοσοφία “Furnished Space” η καμπίνα αντιμετωπίζεται ως ένας χώρος διαβίωσης, με στοιχεία που θυμίζουν περισσότερο έπιπλα παρά παραδοσιακά αυτοκινητικά εξαρτήματα. Τα υλικά περιλαμβάνουν ανακυκλωμένες και βιολογικής βάσης επιλογές, ενισχύοντας τη βιώσιμη διάσταση του μοντέλου

Τέλος, για όσους αναζητούν πιο δυναμική αισθητική, η έκδοση N Line διαφοροποιείται με μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα, ζάντες 19 ιντσών και πιο έντονες σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Στο εσωτερικό, οι κόκκινες πινελιές και το ειδικό τιμόνι δημιουργούν πιο σπορ ατμόσφαιρα, χωρίς να αλλάζει ο βασικός χαρακτήρας του μοντέλου.

High Tech

Το Ioniq 3 είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μοντέλο της Hyundai που εξοπλίζεται με το σύστημα Pleos Connect, βασισμένο στο Android Automotive OS. Οι οθόνες έως 14,6 ιντσών προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε πλοήγηση, πολυμέσα και λειτουργίες οχήματος. Παράλληλα, το Hyundai Digital Key 2 επιτρέπει την πρόσβαση χωρίς φυσικό κλειδί, μέσω smartphone ή wearable, ενώ οι λειτουργίες συνδεσιμότητας ενσωματώνονται πλήρως στην καθημερινή χρήση.

Στον τομέα της ασφάλειας βλέπουμε ότι το Ioniq 3 διαθέτει την τελευταία γενιά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης Hyundai SmartSense, που περιλαμβάνει τα Highway Driving Assist 2 (HDA2), Remote Smart Parking Assist (RSPA), Blind-Spot View Monitor (BVM), Surround View Monitor (SVM) κ.ά. Τα συστήματα αυτά υποστηρίζονται από πολλαπλούς αισθητήρες και επτά αερόσακους, ενισχύοντας την ενεργητική και παθητική ασφάλεια.

Το Ioniq 3 έχει σχεδιαστεί και θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη, στοιχείο που δείχνει τη στόχευση της Hyundai να προσαρμόσει τα προϊόντα της στις τοπικές ανάγκες. Η έμφαση στην αποδοτικότητα, τη φόρτιση και τους χώρους ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

Το μοντέλο αναμένεται στην Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Hyundai στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων.