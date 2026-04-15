Ένα καινούριο shooting brake που μπαίνει στην πρίζα και δεν αστειεύεται…

Η άγνωστη στη χώρα μας μάρκα DENZA, που ανήκει στον κινεζικό όμιλο BYD, αποφάσισε να μπει πολύ δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά με το Z9GT, ένα μεγάλο μοντέλο τύπου shooting brake σπορ μοντέλο που διατίθεται τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικό όσο και ως plug-in hybrid. Το Z9GT ενσωματώνει ό,τι καλύτερο έχει στο τεχνολογικό της οπλοστάσιο η BYD ενώ παράλληλα προσφέρει επιδόσεις supercar με 0-100 km/h σε μόλις 2,7 δευτερόλεπτα (!) και τελική ταχύτητα 270 km/h.

Το Z9GT αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση της DENZA για την ευρωπαϊκή αγορά, με βασικό χαρακτηριστικό τον συνδυασμό ηλεκτρικής και υβριδικής τεχνολογίας, την εξαιρετικά ταχεία φόρτιση πολύ υψηλής ισχύος και την ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων ελέγχου και άνεσης.

Κεντρικό στοιχείο του μοντέλου είναι η πλατφόρμα e3, πάνω στην οποία βασίζονται όλες οι εκδόσεις. Πρόκειται για αρχιτεκτονική που συνδυάζει ηλεκτρική μετάδοση κίνησης, ενσωμάτωση των στοιχείων (κυψελών) της μπαταρίας στο αμάξωμα (Cell-to-Body), καθώς και προηγμένα συστήματα ελέγχου της δυναμικής συμπεριφοράς.

Στην περίπτωση της ηλεκτρικής έκδοσης, του Z9GT που είναι τετρακίνητο ,καθώς διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες – έναν εμπρός και δύο πίσω – έχουμε συνολική ισχύ 1.156 ίππων και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 2,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 270 km/h. Η μπαταρία στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει χωρητικότητα 122,49 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 600 km κατά WLTP. Σημειώστε ότι προβλέπεται και έκδοση με κίνηση στους πίσω τροχούς και μεγαλύτερη αυτονομία, που αναμένεται να προστεθεί στην ευρωπαϊκή γκάμα μέσα στο 2026.

Παράλληλα, η plug-in hybrid έκδοση (DM) συνδυάζει τρεις ηλεκτροκινητήρες με έναν τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 2,0 λίτρων. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 776 ίππους, με την επιτάχυνση 0-100 km/h να πραγματοποιείται επίσης πολύ γρήγορα, σε 3,6 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να φτάνει 260 km/h. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η μπαταρία είναι ιδιαίτερη αυξημένης χωρητικότητας, 63,82 kWh, και προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 203 km, ενώ η συνολική αυτονομία με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρη φόρτιση φτάνει τα 805 km.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο σύστημα ταχείας φόρτισης, που η εταιρεία ονομάζει FLASH Charging. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το σύστημα μπορεί να φορτίσει την μπαταρία από 10% έως 70% σε περίπου 5 λεπτά και έως 97% σε 9 λεπτά, ενώ σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως -30°C) απαιτούνται περίπου 12 λεπτά για φόρτιση από 20% έως 97%. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης φτάνει θεωρητικά τα 1.500 kW, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και με συμβατή υποδομή.

Η φόρτιση αυτή υποστηρίζεται από τη δεύτερη γενιά της μπαταρίας Blade (LFP), η οποία ενσωματώνει βελτιώσεις στην ενεργειακή πυκνότητα (+5%) και στη διαχείριση θερμότητας. Η αρχιτεκτονική της βασίζεται σε τρεις τεχνολογικές παρεμβάσεις (κάθοδος, ηλεκτρολύτης, άνοδος) που στοχεύουν στη μείωση της εσωτερικής αντίστασης και στην επιτάχυνση της κίνησης των ιόντων. Παράλληλα, έχουν ενσωματωθεί λύσεις για τη σταθερότητα του στρώματος SEI και τη μακροχρόνια αντοχή της μπαταρίας.

Σε επίπεδο ασφάλειας, η μπαταρία έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες διάτρησης και θερμικής καταπόνησης χωρίς εκδήλωση θερμικής διαφυγής ή πυρκαγιάς, ακόμη και μετά από επαναλαμβανόμενους κύκλους ταχείας φόρτισης.

Η πλατφόρμα e3 ενσωματώνει επίσης σύστημα ελέγχου δυναμικής συμπεριφοράς (Vehicle Motion Control), το οποίο διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο τα φρένα, την ανάρτηση και τη ροπή στους τροχούς. Ο χρόνος απόκρισης αναφέρεται στα 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου, επιτρέποντας παρεμβάσεις σε καταστάσεις όπως απώλεια πίεσης ελαστικού σε υψηλές ταχύτητες. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι το σύστημα διεύθυνσης των πίσω τροχών, με ανεξάρτητη λειτουργία ανά τροχό. Το σύστημα μπορεί να μειώσει τον κύκλο στροφής στα 5,35 μέτρα, τιμή που αντιστοιχεί σε μικρότερα αυτοκίνητα πόλης, ενώ υποστηρίζει και λειτουργίες όπως πλευρική κίνηση (“crab walk”) και αυτόματο παρκάρισμα, ακόμη και μέσω εφαρμογής smartphone.

Η ανάρτηση αποτελείται από διπλά ψαλίδια εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, σε συνδυασμό με αερανάρτηση διπλού θαλάμου (DiSus-A), που μεταβάλλει τη σκληρότητα ανάλογα με τις συνθήκες. Το σύνολο πλαισιώνεται από πλήρως αλουμινένια κατασκευή και κεραμικά φρένα με ανθρακονήματα.

Και αν με βάση τις φωτογραφίες καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι έχετε να κάνετε με ένα μεγάλων διαστάσεων αυτοκίνητο, δεν κάνατε λάθος: το Z9GT ξεπερνά τα 5,18 μέτρα σε μήκος, ενώ έχει μεταξόνιο 3.125 mm, στοιχεία που το τοποθετούν στην κατηγορία των μεγάλων premium μοντέλων. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 495 λίτρα (EV) και μπορεί να επεκταθεί έως 1.680 λίτρα με αναδίπλωση των καθισμάτων.

Η καμπίνα βασίζεται σε διάταξη πολλαπλών οθονών, με κεντρική οθόνη 17,3 ιντσών και δύο επιπλέον 13,2 ιντσών για οδηγό και συνοδηγό. Υπάρχει επίσης head-up display επαυξημένης πραγματικότητας και δυνατότητα αντικατάστασης των καθρεπτών με ψηφιακές κάμερες. Το σύστημα infotainment υποστηρίζει υπηρεσίες Google και φωνητικό έλεγχο μέσω ψηφιακού βοηθού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα με θέρμανση, εξαερισμό και λειτουργία μασάζ, σύστημα καθαρισμού αέρα τεσσάρων ζωνών, ψυγείο στην καμπίνα και πολλαπλά σημεία ασύρματης φόρτισης.

Η εμπορική διάθεση του μοντέλου στην Ευρώπη ξεκινά αρχικά σε αγορές όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με σταδιακή επέκταση. Η διάθεση συνοδεύεται από υπηρεσίες συντήρησης που οργανώνονται μέσω εφαρμογής, καθώς και δυνατότητα εξυπηρέτησης στον χώρο του πελάτη.