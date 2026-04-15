Αυτό το «σουπερμίνι» έχει 115 ίππους και κοστίζει μόνο 16.950 ευρώ

Το νέο MG3 εισέρχεται στην κατηγορία των μικρών hatchback με βασική έκδοση βενζίνης που ξεκινά από 16.950 ευρώ, τοποθετώντας το μοντέλο σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σημείο της αγοράς.

Η έκδοση αυτή εξοπλίζεται με κινητήρα 1,5 λίτρων, απόδοσης 115 ίππων και 148 Nm ροπής, καλύπτοντας τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης με κατανάλωση που διαμορφώνεται κοντά στα 6 l/100 km. Με δεδομένο ότι διατηρεί το ίδιο επίπεδο εξοπλισμού ασφάλειας και συνδεσιμότητας με τις υπόλοιπες εκδόσεις, αποτελεί τη βάση της γκάμας για όσους αναζητούν ένα απλό και προσιτό σύνολο χωρίς εξηλεκτρισμό.

Στο επόμενο επίπεδο της γκάμας, το MG3 διατίθεται και σε υβριδική έκδοση με το σύστημα Hybrid+, το οποίο συνδυάζει κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 195 ίππους. Το σύστημα λειτουργεί σε αρχιτεκτονική 350V και συνοδεύεται από μπαταρία 1,83 kWh, μεγαλύτερη από αυτή που συναντάται σε αρκετά συμβατικά υβριδικά μοντέλα.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 136 ίππους και 250 Nm ροπής, συμβάλλοντας στην απόκριση του συστήματος, με την επιτάχυνση 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 8 δευτερόλεπτα και την ενδιάμεση επιτάχυνση 80-120 km/h σε περίπου 5 δευτερόλεπτα. Η μέση κατανάλωση ξεκινά από 4,4 l/100 km (WLTP), ενώ το αυτόματο κιβώτιο τριών σχέσεων έχει σχεδιαστεί για ομαλή λειτουργία και βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Κοινό στοιχείο και για τις δύο εκδόσεις είναι το επίπεδο εξοπλισμού. Από τη βασική έκδοση, το MG3 διαθέτει συστήματα υποβοήθησης όπως adaptive cruise control, αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση σύγκρουσης, ανίχνευση τυφλού σημείου και υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας, καθώς και κάμερα 360 μοιρών για την υποστήριξη των ελιγμών στάθμευσης.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, η εφαρμογή i-Smart επιτρέπει την επικοινωνία του οχήματος με smartphone, παρέχοντας απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών και πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Σε επίπεδο πρακτικότητας, το MG3 δίνει έμφαση στην καθημερινή χρήση, με χώρους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κατηγορίας και ρυθμίσεις ανάρτησης που στοχεύουν στην άνεση. Η ηχομόνωση και η ποιότητα κύλισης αποτελούν επίσης βασικά στοιχεία της συνολικής εικόνας.

Το μοντέλο έχει εξελιχθεί με στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης σε διαφορετικές συνθήκες χρήσης, ενώ συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 km.

Η MG, που σήμερα ανήκει στον όμιλο SAIC Motor, συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά με μοντέλα που συνδυάζουν διαφορετικές επιλογές κινητήρων και εξοπλισμού. Στην Ελλάδα, η διάθεση του MG3 γίνεται μέσω του Ομίλου Συγγελίδη.

Με αυτή τη διάρθρωση της γκάμας, το MG3 απευθύνεται τόσο σε όσους αναζητούν ένα προσιτό αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης, όσο και σε εκείνους που δίνουν προτεραιότητα στη χαμηλότερη κατανάλωση και την υβριδική τεχνολογία.