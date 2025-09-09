Ευρωμπάσκετ 2025: Στα ημιτελικά η Εθνική μετά τη νίκη με 87-76 επί της Λιθουανίας

Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 προκρίθηκε η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ μετά τη νίκη επί της Λιθουανίας με 87-76. Αντίπαλός της για μια θέση στον τελικό θα είναι η Τουρκία, με το παιχνίδι να διεξάγεται την Παρασκευή.

Κορυφαίος για την ελληνική ομάδα ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που πέτυχε 29 πόντους με 5 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του στην επίθεση ήταν ο Τολιόπουλος με 17 πόντους, αλλά και ο Σλούκας με 11 πόντους. Οκτώ πόντους είχε ο Παπανικολάου, 6 ο Ντόρσεϊ, από 5 Σαμοντούροφ και Μήτογλου, 4 ο Κώστας Αντετοκούνμπο που είχε σημαντική συμβολή στην άμυνα και 2 ο Καλαϊτζάκης.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη πρόκριση της Εθνικής ομάδας μπάσκετ σε ημιτελική φάση από το 2009, όταν και είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket της Πολωνίας.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87