Βρετανία: Πέθανε ο θρύλος του βρετανικού ποδοσφαίρου Σερ Μπόμπι Τσάρλτον

Θρήνος στο βρετανικό, αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο θρύλος του βρετανικού ποδοσφαίρου Σερ Μπόμπι Τσάρλτον απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η ομάδα με την οποία ταυτίστηκε, αποχαιρέτησε τον Μπόμπι Τσάρλτον με μια μικρή πρόταση, που όμως λέει τα πάντα: «Οι λέξεις ποτέ δεν θα είναι αρκετές».

Ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον έκανε 758 εμφανίσεις με τη Γιουνάιτεντ και σημείωσε 106 συμμετοχές για την Εθνική Αγγλίας.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough.