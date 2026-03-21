Ασημένιος ο Καραλής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.

Ο Ελληνας πρωταθλητής έδειξε σταθερότητα και αποτελεσματικότητα από τα πρώτα άλματα, ξεπερνώντας διαδοχικά τα 5.70μ., 5.85μ. και 5.95μ., ενώ με άλμα στα 6.05μ. εξασφάλισε μια θέση στο βάθρο.

Σημειώνεται ότι αυτό είναι το 3ο μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που κατακτά.

Σημειώνεται ότι το χρυσό κατέληξε για 4η φορά στον Μόντο Ντουπλάντις ο οποίος πήδηξε στα 6,25μ. ενώ το χάλκινο πήρε ο Κέρτις Μάρσαλ με άλμα στα 6μ.

Υπενθυμίζεται, ότι το παγκόσμιο ρεκόρ το έχει ο Σουηδός, αφότου πήδηξε πριν από λίγες ημέρες στην Ουψάλα στα 6,31μ. Η απονομή θα γίνει την Κυριακή.

Συγχαρητήρια Κακλαμάνη σε Καραλή: «Μανόλο» μην σταματάς να μας κάνει υπερήφανους!

Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, στον παγκόσμιο πρωταθλητή και ολυμπιονίκη, Εμμανουήλ Καραλή, για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας.

Ο Ν. Κακλαμάνης δήλώσε;

«Εκφράζω τα θερμά συγχαρητήριά μου στον Εμμανουήλ Καραλή για τη νέα μεγάλη επιτυχία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στην Πολωνία.

Η κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, προσωπικών θυσιών και αδιάκοπης προσπάθειας του μεγάλου μας αθλητή, ο οποίος με "όπλα" την υπομονή και την επιμονή απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι τα μεγάλα όνειρα και οι στόχοι που φαίνονται άπιαστοι μπορούν να επιτευχθούν.

Η δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν είναι μόνο μια ατομική νίκη, αλλά και μια τεράστια έμπνευση για τα νέα παιδιά στην Ελλάδα που αγαπούν τον αθλητισμό και πιστεύουν στο "ευ αγωνίζεσθαι".

"Μανόλο" μην σταματάς να μας κάνει υπερήφανους!».