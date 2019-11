Τι δείχνουν οι εξελίξεις στην Praxia Bank;

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, κυκλοφόρησαν αρκετά σενάρια και ειδήσεις για το παρόν και το μέλλον της Praxia Bank. Μιας νέας τράπεζας, που όπως όλα έδειχναν θα αποτελούσε τον game changer του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή τον παίκτη, που θα άλλαζε τους όρους του παιχνιδιού.

Με βασικό μέτοχο την φιλόδοξη και πλούσια σε κεφάλαια Atlas Capital και με ιθύνοντα νου τον πρώην CEO της Barclays Bank Bob Diamond, η Praxia Bank θα αποτελούσε τον τραπεζικό βραχίονα ανάπτυξης του ομίλου στην Ελλάδα. H νέα τράπεζα, που δεν κουβαλούσε αμαρτίες του παρελθόντος, εκμεταλλευόμενη το κενό στις εγχώριες χρηματοδοτήσεις και ανταποκρινόμενη στις νέες ψηφιακές ανάγκες της εποχής, αποτελούσε από μόνη της, ένα υποψήφιο μεγάλο success story.

O βασικός μέτοχος, δηλαδή η Atlas Capital, είχε ήδη κινηθεί στο χώρο της διαχείρισης κόκκινων δανείων και στην τραπεζική χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ιταλία, μέσω του ενός ειδικού επενδυτικού σχήματος που ονομαζόταν Spax. Επικεφαλής του ιταλικού βραχίονα είχε τεθεί ο Corrado Passera, πρώην CEO της δεύτερης μεγαλύτερης ιταλικής τράπεζας, Intesa Sanpaolo. Το πλάνο ανάπτυξης στην Ιταλία προέβλεπε την συγκέντρωση 600.000.000€.

Που βρισκόμαστε σήμερα; Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αλλά και νέα που έρχονται από τους εποπτικούς μηχανισμούς, υπάρχουν εξελίξεις. Η Praxia Bank, που ακόμα ετοιμάζεται να λανσαριστεί στην αγορά, χωρίς να έχει στηθεί λειτουργικά και χωρίς να έχει την κεφαλαιακή υποδομή που χρειάζεται, έχει αποτύχει στην συγκέντρωση των νέων κεφαλαίων που απαιτούνται, μετά από τα πρώτα 100.000.000€, που είχε καταβάλει η Atlas Capital. Τα απαιτούμενα κεφάλαια δεν είναι λίγα. Ανέρχονται στα 200.000.000€. Ο Bob Diamond, βρίσκεται σε αναζήτηση επενδυτών, που θα επιθυμούσαν να αγοράσουν τη συμμετοχή του στην Praxia Bank σε μια τιμή που δεν θα δυσαρεστούσε ιδιαίτερα τους μετόχους της Atlas Capital και σε αυτήν την “ανοικτή διαδικασία χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως”, όπως την αποκαλεί, έχει ως σύμβουλο τη ελβετική τράπεζα UBS.

Τι μας δείχνει η περίπτωση της Praxia Bank; Μας δείχνει, ότι το εγχώριο τραπεζικό και επιχειρηματικό περιβάλλον είναι τόσο δυστοπικό, που δεν εμφανίζεται ούτε ένας σοβαρός επενδυτής για να αποκτήσει μια τραπεζική άδεια και μια νέα καθαρή τράπεζα σε μια τιμή, αισθητά χαμηλότερη από τα 100.000.000€, που έχει ήδη καταβάλει η Atlas Capital. Δεν είναι επίσης τυχαίο, το γεγονός ότι και οι βασικοί μέτοχοι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, αποφεύγουν να προβούν στις απαραίτητες κεφαλαιακές ενισχύσεις, στηριζόμενοι στη λογιστική αντιμετώπιση της έλλειψης κεφαλαίων μέσω των αναβαλλόμενων φορολογιών.

Και φυσικά αναφερόμαστε στην απουσία πραγματικών στρατηγικών επενδυτών, που θα έβλεπαν τις τράπεζες, ως την καρδιά μιας δυνητικά αναπτυσσόμενης οικονομίας. Επενδυτών, που θα διέκριναν στην Ελλάδα ευκαιρίες για ανάπτυξη και κερδοφορία. Επενδυτών, που θα αποφάσιζαν να επενδύσουν στο ελληνικό τραπεζικό και στην ελληνική οικονομία με καθαρά χρηματοοικονομικά κριτήρια.

Η έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος της Bank of China (Europe) Luxembourg και η αδειοδότηση του γραφείου αντιπροσωπείας της Industrial and Commercial Bank of China (Europe), δεν δίνουν απαντήσεις στην παραπάνω διαπίστωση. Είναι γνωστό, ότι οι κινεζικές επενδυτικές και επιχειρηματικές αποφάσεις και κινήσεις, δεν βασίζονται πάντα πάνω σε αυστηρά χρηματοοικονομικά κριτήρια, αλλά έχουν περισσότερο στρατηγικό και γεωπολιτικό χαρακτήρα. Έναν χαρακτήρα, που εξυπηρετεί τα γενικότερα συμφέροντα και τις βλέψεις της Κίνας.

Είναι ευχάριστες οι εκθέσεις των μεγάλων επενδυτικών οίκων για τη πορεία των τραπεζών. Οι στόχοι που θέτουν ως προς την ανοδική πορεία των μετοχών τους, είναι ενθουσιώδεις. Όμως είναι εντελώς διαφορετική, η χρηματιστηριακή προσέγγιση των τραπεζών, από την στρατηγική συμμετοχή σε αυτές. Και εκεί τίθεται το ερώτημα; Πότε και κάτω από ποιες συνθήκες, θα εμφανιστούν στρατηγικοί επενδυτές, που θα πιστέψουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και θα επενδύσουν στην καρδιά της, που είναι το τραπεζικό σύστημα;



Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών.

Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.