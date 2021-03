Κάντο όπως ο Χατζηδάκης

Θέλουμε το 2021 να λύσουμε χρόνια προβλήματα που δυσκολεύουν τη ζωή των συμπολιτών μας και εμποδίζουν την ανάπτυξη της χώρας μας; Εάν ναι, τότε πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις, να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, να σκεφτούμε έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια (out of the box) και να τολμήσουμε.

Αυτό άλλωστε δεν έκανε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης με την πρόσφατη απόφασή του να προσλάβει 100 συνταξιούχους που με την εμπειρία τους μπορούν να βοηθήσουν στην έκδοση των συντάξεων αλλά και 150 νέους συμβασιούχους οικονομολόγους που θα πληρώνονται όλοι ανά τεμάχιο; Πού αποσκοπεί η κίνηση αυτή; Μα, να λύσει μια από τις μεγαλύτερες στρεβλώσεις στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Ήδη από τα χρόνια που υπηρετούσα στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή, το συγκεκριμένο ζήτημα καταλάμβανε την πρώτη θέση στις τριμηνιαίες εκθέσεις μας. Και βέβαια επιρρίπταμε ευθύνες στις κυβερνήσεις, οι οποίες «βολεύονταν» από αυτήν την καθυστέρηση γιατί επιδείκνυαν στους θεσμούς μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονάσματα.

Οι κατά καιρούς υποσχέσεις για επιτάχυνση του χρόνου απονομής των συντάξεων παρέμεναν κενές, χωρίς καν περιεχόμενο. Όταν μάλιστα έγινε η συγχώνευση των ταμείων, το πρόβλημα έγινε ακόμη χειρότερο καθώς προστέθηκαν επιπλέον γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια. Δεν είναι λοιπόν θετικό που ένας υπουργός, επιτέλους «σπάει αυγά;»

Και αν κάποιοι, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την αδράνεια του status-quo, υποστηρίζουν ότι υπάρχει νομικό ζήτημα με το δικαίωμα υπογραφής ή ότι πρέπει να γίνουν μόνιμες προσλήψεις στον ΕΦΚΑ, θα τους απαντούσα το εξής: η προτεινόμενη λύση είναι μια προσωρινή λύση ανάγκης ώστε να λυθεί άμεσα ένα χρόνιο πρόβλημα. Μακροχρόνια, κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να υπάρξει ενίσχυση του ΕΦΚΑ με πρόσθετο προσωπικό. Μέχρι τότε όμως, θα αφήσουμε τους 450.000 συμπολίτες μας στην ένδεια; Όσο για τα τεχνικά-νομικά ζητήματα, θα θυμίσω μια φράση που λένε στην Αμερική: εάν υπάρχει θέληση, υπάρχει λύση (if there is a will, there is way).