K. Tuffley (Citi) : Έκρηξη ανάπτυξης στην Ελλάδα από την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση

Κρεσέντο επενδύσεων στην Ελλάδα στους τομείς της πράσινης ενέργειας, της τεχνολογίας και του βιώσιμου τουρισμού, εφόσον προηγηθούν επιθετικές μεταρρυθμίσεις, προβλέπει ο Keith Tuffley υψηλόβαθμο στέλεχος της Citi, τονίζοντας ότι αν δεν επιταχυνθούν οι πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, περιοχές, όπως η Μεσόγειος θα πληρώσουν ένα πολύ βαρύ λογαριασμό.

«Οι αλλαγές που συντελούνται την τελευταία δεκαετία είναι ανάλογες με αυτές μετά τον Β’Παγκόσμιο Πόλεμο», σημειώνει ο Global Co Chair of Sustainability & Corporate Transitions in Banking, Capital Markets & Advisory της Citi.

Μιλά για τις κοσμογονικές αλλαγές σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο που συντελούνται στην αγορά, για τους δείκτες βιωσιμότητας ESG και την αξία τους για τις επενδύσεις, για τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια που αναμένεται να τοποθετηθούν τα επόμενα χρόνια σε πράσινη ενέργεια και ψηφιακή επανάσταση, τις ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία και το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συνέντευξη στον Νικόλα Ταμπακόπουλο

- Κύριε Tuffley πραγματοποιούνται κοσμογονικές αλλαγές στην οικονομία και στην ιστορία. Η Ελλάδα φαίνεται πως ακολουθεί τις τάσεις. Τι προβλέπεται για την οικονομία της χώρας;

Ζούμε αλλαγές ανάλογες με αυτές που πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως μετά τον Β’Παγκόσμιο Πόλεμο. Διανύουμε μια δεκαετία πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες. Ο λόγος είναι πως υπάρχει η κλιματική αλλαγή, για την οποία συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια, όμως πλέον τώρα είναι η ώρα να επιταχύνουμε τις αλλαγές για την προστασία του περιβάλλοντος. Ενεργειακή μετάβαση, πράσινη ενέργεια και ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για την επόμενη μέρα. Για την Ελλάδα προβλέπω έκρηξη επενδύσεων στους κλάδους της πράσινης ενέργειας, της τεχνολογίας και του βιώσιμου τουρισμού. Ωστόσο, αυτές θα έρθουν εφόσον γίνουν επιθετικές μεταρρυθμίσεις.

Θα ήθελα να τονίσω πως το κόστος των μη αλλαγών είναι τεράστιο. Η Μεσόγειος και μαζί της η Ελλάδα θα δουν έντονες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή για αυτό και είναι απαραίτητη η αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι επενδύσεις στις ΑΠΕ, στον βιώσιμο αγροδιατροφικό τομέα, στη ναυτιλία που πρέπει να καταναλώνει στο εξής πράσινα καύσιμα, όλες αυτές οι αλλαγές πρέπει να επιταχυνθούν.

- Γίνεται λόγος για κλιματική αλλαγή, όμως σύμφωνα με έρευνες Κίνα και Ινδία μολύνουν περισσότερο το περιβάλλον. Πώς ξέρουμε πως ακόμη και αν υλοποιήσει ο Δυτικός κόσμος τις απαιτούμενες αλλαγές, αυτές οι χώρες θα ακολουθήσουν;

Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο σε αυτές τις χώρες, αλλά εξάγεται σε μεγάλο βαθμό από τον δυτικό κόσμο προς αναπτυσσόμενες οικονομίες. Για παράδειγμα τα εργοστάσια έχουν μεταφερθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες και η Δύση επιβαρύνει το περιβάλλον με τις μεταφορές των παραγομένων προϊόντων ξανά πίσω. Και ακόμα, σε υποσαχάριες χώρες δεν υπάρχει πρόσβαση στον ηλεκτρισμό για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Επομένως, μέσω της πράσινης ενέργειας μπορούν να δοθούν λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα. Είναι χρέος μας να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες με όχημά μας την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε ό,τι αφορά την Κίνα έχει μιλήσει για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βελτίωση της ποιότητας του αέρα με ορίζοντα το 2030. Η Ινδία βρίσκεται σε καλύτερη θέση και έχει δεσμευτεί για τη χρήση πράσινης ενέργειας. Η κλιματική αλλαγή μας αφορά όλους. Όλοι οι άνθρωποι αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, και στην Κίνα και στην Ινδία και παντού. Η Ινδία έχει κατά κεφαλή χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τη Δύση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι αλλαγές να συνεχίσουν δυναμικά στο δυτικό κόσμο.

- Όμως η πράσινη μετάβαση είναι κοστοβόρα. Πώς οι περισσότερες επιχειρήσεις στον κόσμο που είναι μικρομεσαίες θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τις απαραίτητες αλλαγές που απαιτούνται στο μοντέλο λειτουργίας τους;

Πολύ καλή ερώτηση και είναι μια πραγματικότητα αυτή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, στο σύνολό τους, τα επόμενα χρόνια για να επιτευχθεί η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση φτάνουν τα 3 τρισ. δολάρια. Επομένως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Προς αυτή την κατεύθυνση ιδρύθηκε από 43 τράπεζες διεθνώς η Net –Zero Banking Alliance.

Στόχος της συμμαχίας, ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι η Citi, είναι η στενή συνεργασία ώστε να υπολογιστεί το ενεργειακό αποτύπωμα των ιδίων αλλά κυρίως του πελατολογίου τους, να χρηματοδοτηθούν οι αλλαγές αυτές και να περάσουμε σε θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Βέβαια κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.

- Περνώντας στους δείκτες ESG. Τι ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν στο μέλλον σχετικά με τις αποφάσεις επενδυτών να συμμετέχουν σε ένα project ή να επενδύσουν σε μία επιχείρηση;

Τη δεκαετία του 1990 η βασική φιλοσοφία για τους επενδυτές και μια τράπεζα προκειμένου να χρηματοδοτήσουν ή να επενδύσουν κάπου ήταν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Αυτό με τον καιρό άλλαξε και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μετατόπιση προς την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, η κλιματική αλλαγή άλλαξε τις προτεραιότητες. Επομένως, πλέον δεν επενδύουν σε μία επιχείρηση μόνο εξαιτίας του γεγονότος πως παράγει αξίες για τους μετόχους.

Οι δείκτες ESG αυτό διασφαλίζουν, πως οι εταιρείες έχουν κοινωνικό πρόσωπο, έχουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ενταγμένο στο επιχειρηματικό τους μοντέλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπ’όψη τη συμβολή μιας εταιρείας στο περιβάλλον, στους εργαζομένους, στην κοινωνία και στους προμηθευτές της. Συνεπώς, οι δείκτες ESG είναι κομβικής σημασίας για την επιλογή μίας εταιρίας από τους επενδυτές. Άλλωστε, οι σωστά σχεδιασμένες στρατηγικές ESG αποφέρουν υψηλότερες οικονομικές αποδόσεις σε βάθος χρόνου.

- Τέλος, εκπροσωπείτε έναν όμιλο με έντονα πράσινο αποτύπωμα. Ποιοι οι στόχοι της Citi για τη δική της πράσινη μετάβαση;

H CEO της Citi, Jane Fraser, έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους για τη δραστηριότητά μας σε τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τα ταξίδια που θα κάνουμε, τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούμε. Έως το 2030 θέλουμε να πετύχουμε μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Έπειτα έχουμε τον άξονα των χρηματοδοτήσεων.

Δεν μπορούμε να σταματήσουμε χρηματοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί λόγω της πράσινης μετάβασης. Μπορούμε όμως να ενθαρρύνουμε τις εταρείες-πελάτες μας να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια της δικής τους πράσινης μετάβασης, και όσες εταιρείες στηρίξουμε στο μέλλον να το κάνουμε με άξονα την απανθρακοποίηση και το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Με αυτή τη στρατηγική το χαρτοφυλάκιό μας θα επιτύχει το στόχο για μηδενικούς ρύπους έως το 2050.