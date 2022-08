Η αγωνία του Βαγγέλη και οι Αντετοκούνμπο

Σε μια μικρή παραλία στην Κάσο, ο ομογενής Βαγγέλης, δάσκαλος στο Μπρούκλιν βλέποντας τη μικρή του κόρη να κολυμπάει στα γαλάζια νερά, μιλάει με αληθινή αγωνία για τη διαίρεση και τη σύγχυση που έχει φωλιάσει βαθιά στην αμερικανική κοινωνία.

Αγαπάει την πατρογονική μικρή Κάσο, την επισκέπτεται όσο συχνά μπορεί, στέλνει τα παιδιά του σε ελληνικό σχολείο, τον συγκινούν βαθιά η μουσική και χοροί των πανηγυριών της. Αλλά είναι ευγνώμων στη «μεγαλοσύνη» και την απλοχεριά της Αμερικής σε ευκαιρίες, που επέτρεψαν στον ίδιο και στην οικογένεια του να χτίσει μια καλή ζωή.

«Δεν μπορώ να ακούω «not my president». Ο πρόεδρος για την Αμερική ήταν πάντα η χώρα» λέει και από όσα έχει ήδη πει δεν μπορείς να διακρίνεις αν είναι με τον Μπάιντεν ή τον Τραμπ. Είναι βαθιά η πεποίθηση του ότι όποιος κι αν είναι ο πρόεδρος έχει ύψιστο χρέος να ενώνει τους Αμερικανούς για να μείνει η Αμερική μια σπουδαία χώρα.

Είχα ξεχάσει τη συνομιλία, μέχρι τη στιγμή που είδα στο ελληνικό twitter, να τρεντάρει το # not my national team.

Η εισαγωγή του συνθήματος «not my president» και η τροποποίησή του σε « not my national team» δεν στόχευε τους αδελφούς Αντετοκούνμπο και τη συμμετοχή τους στην εθνική μας ομάδα μπάσκετ.

Δεν ήταν έκφραση μίσους για τον σπουδαίο Έλληνα Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του, οι οποίοι με σκληρή δουλειά και απροσμέτρητο ήθος άρπαξαν τη μικρή ευκαιρία που τους έδωσε η χώρα μας και δείχνουν την ευγνωμοσύνη και την αγάπη τους με όλους τους πιθανούς τρόπους. Μόνος του ο Greek freak παράγει για την Ελλάδα τόση θετική διαφήμιση και προβολή όσο 10 ΕΟΤ μαζί για 50 χρόνια.

Η διασημότητα τους, ήταν το «μέσο». Να τρεντάρει το χάσταγκ – δόλωμα. Να παραταθεί ο στρατός των στοιχείων που απεχθάνονται την ανοικτή φιλελεύθερη δημοκρατία. Να πάρουν θάρρος ή να παραπλανηθούν να προστρέξουν και άλλοι. Ανταποκρίθηκαν λογαριασμοί με αρχαιοελληνικά ονόματα και περικεφαλαίες που ακολουθούν φίλους με σλαβικά ψευδώνυμα που πριν την πέσουν στους Αντετοκούνμπο, έβριζαν τις Ουκρανές και προ- οικονομούσαν «Υποστήριξη της Ρωσίας από τον αμερικανικό νότο . Μην εκπλαγείτε καθόλου αν δείτε Αμερικανούς εθελοντές στην πλευρά των Ρώσων. Και όχι δεν θα είναι αριστεροί και γκομουνιζτες». Λογαριασμοί που φωνάζουν από μακριά ότι είναι από μακριά και παίζουν βρώμικο παιχνίδι.

« Το γεγονός ότι συμμετέχουν νέγροι στην Εθνική ομάδα είναι απαράδεκτο και θα έπρεπε να εξοργίζει τον κάθε σκεπτόμενο Έλληνα» γράφει ένας… σκεπτόμενος Έλληνας που δεν θα βρει κανέναν… γηγενή πατριώτη να χρησιμοποιεί τον όρο «negro» αντί για «μαύρο».

«Από τη στιγμή που η Γ "Ελληνική" Δημοκρατία έχει καταντήσει πολυφυλετικό κράτος κι "Έλληνας" στα χαρτιά είναι ο κάθε απόγονος εισβολέων τότε η ομάδα δεν είναι εθνική. Είναι κρατική» αποφαίνεται έτερος του # non my national team.

Αυτά τα εγνωσμένης αποτελεσματικότητας «υβριδικά» μέσα πολέμου κατά της Δύσης, προκάλεσαν μια ανήκεστο (;) βλάβη στην κοινωνία των ΗΠΑ. Είμαστε το επόμενο επεισόδιο του ενιαίου αφηγήματος που η μεταγλώττιση του στις διάφορες χώρες γίνεται μέσω του google translation; Η ποιότητα της Δημοκρατίας, προϋποθέτει την ύπαρξή της. Η μάχη αυτή προέχει και την υποτιμούμε. Ο «εχθρός» έχει συγκροτήσει και εξαπολύσει πολλούς στρατούς και η αφέλεια περισσεύει.