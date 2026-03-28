ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά με ανησυχία την κατάσταση στην αλ Σουκαϊλαμπίγια

Το ΥΠΕΞ με ανάρτηση του στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ τόνισε απόψε ότι παρακολουθεί στενά «με ανησυχία την κατάσταση στην αλ Σουκαϊλαμπίγια, μια πόλη με κυρίως ελληνορθόδοξο πληθυσμό».

Το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της συριακής κυβέρνησης σχετικά με τη διερεύνηση των επεισοδίων που έλαβαν χώρα πρόσφατα στην πόλη και ζητά την ταχεία εφαρμογή της.

We are following closely with concern the situation in al Suqaylabiyah, a predominantly Greek Orthodox city. We take note of the Syrian Government’s announcement on the investigation of the incidents that recently took place in the city and we call for its swift implementation. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 28, 2026

«Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για μια ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των Σύριων, ανεξαρτήτως θρησκευτικού ή εθνοτικού υπόβαθρου. Οι Χριστιανοί παραμένουν ιστορικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ποικιλόμορφης κοινωνίας της Συρίας.

Η Ελλάδα επαναλαμβάνει την ετοιμότητά της να υποστηρίξει την ανάκαμψη της Συρίας. Θα αναμένουμε επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας» τόνισε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

Σημειώνεται ότι, η ανάρτηση αυτή έρχεται την επομένη των εντάσεων στη Σουκαϊλαμπίγια, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις με πληθυσμό κυρίως χριστιανικό της κεντρικής Συρίας, μεταξύ κατοίκων και ένοπλων ανδρών που πήγαν από γειτονικά χωριά και έκαναν έφοδο στην πόλη, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

BREAKING:



Armed attack on the Christian city of Suqaylabiyah in Hama, Syria.



HTS-aligned residents of Qalaat al-Madiq were seen attacking properties belonging to the Christian population in Suqaylabiyah.



They also targeted a statue of the Virgin Mary in the city.



The attack… pic.twitter.com/tEm1C6mdbX — Visegrád 24 (@visegrad24) March 27, 2026

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, οι ισλαμιστικές αρχές δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τις μειονότητες, μεταξύ των οποίων οι Χριστιανοί, αλλά οι φόβοι των τελευταίων οξύνθηκαν μετά την επίθεση αυτοκτονίας κατά μιας εκκλησίας τον περασμένο Ιούνιο στη Δαμασκό, στην οποία 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Η θρησκευτική βία, που επηρέασε και άλλες μειονοτικές ομάδες όπως οι Αλαουίτες, στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους το 2025, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στις αρχές, οι οποίες κατηγορήθηκαν ότι δεν προστάτευσαν τις μειονότητες ή ακόμη και ότι υποκίνησαν ή συμμετείχαν στις ωμότητες.