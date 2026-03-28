ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά με ανησυχία την κατάσταση στην αλ Σουκαϊλαμπίγια
28/03/2026 • 22:03
ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Το ΥΠΕΞ με ανάρτηση του στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ τόνισε απόψε ότι παρακολουθεί στενά «με ανησυχία την κατάσταση στην αλ Σουκαϊλαμπίγια, μια πόλη με κυρίως ελληνορθόδοξο πληθυσμό».

Το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της συριακής κυβέρνησης σχετικά με τη διερεύνηση των επεισοδίων που έλαβαν χώρα πρόσφατα στην πόλη και ζητά την ταχεία εφαρμογή της.

«Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για μια ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των Σύριων, ανεξαρτήτως θρησκευτικού ή εθνοτικού υπόβαθρου. Οι Χριστιανοί παραμένουν ιστορικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ποικιλόμορφης κοινωνίας της Συρίας.

Η Ελλάδα επαναλαμβάνει την ετοιμότητά της να υποστηρίξει την ανάκαμψη της Συρίας. Θα αναμένουμε επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας» τόνισε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

Σημειώνεται ότι, η ανάρτηση αυτή έρχεται την επομένη των εντάσεων στη Σουκαϊλαμπίγια, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις με πληθυσμό κυρίως χριστιανικό της κεντρικής Συρίας, μεταξύ κατοίκων και ένοπλων ανδρών που πήγαν από γειτονικά χωριά και έκαναν έφοδο στην πόλη, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, οι ισλαμιστικές αρχές δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τις μειονότητες, μεταξύ των οποίων οι Χριστιανοί, αλλά οι φόβοι των τελευταίων οξύνθηκαν μετά την επίθεση αυτοκτονίας κατά μιας εκκλησίας τον περασμένο Ιούνιο στη Δαμασκό, στην οποία 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Η θρησκευτική βία, που επηρέασε και άλλες μειονοτικές ομάδες όπως οι Αλαουίτες, στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους το 2025, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στις αρχές, οι οποίες κατηγορήθηκαν ότι δεν προστάτευσαν τις μειονότητες ή ακόμη και ότι υποκίνησαν ή συμμετείχαν στις ωμότητες.

