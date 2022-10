Τσαβούσογλου: Οι ΗΠΑ δεν τηρούν τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου επέκρινε τις ΗΠΑ για σκληρή ρητορική κατά της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με τις περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου ενώ παράλληλα κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι δεν τηρεί τις ισορροπίες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, υπονοώντας ότι τηρούν μεροληπτική στάση υπέρ της Ελλάδας και της Κύπρου.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή μετά τη συνάντηση του κόμματος AK στην επαρχία Μερσίνα της Τουρκίας, ο Τσαβούσογλου χαρακτήρισε την στάση της Ουάσιγκτον προς το Ριάντ ως «μπούλινγκ», μεταδίδει το TRT.

"Όλος ο κόσμος χρειάζεται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Βενεζουέλας. Υπάρχει επίσης εμπάργκο στο ιρανικό πετρέλαιο. Εάν θέλετε να πέσουν οι τιμές, άρετε τις κυρώσεις", πρόσθεσε.

Turkish FM Cavusoglu on US threat to Saudi Arabia:



- Criticises US for 'bullying' Saudi Arabia over oil production cuts

- Whole world needs Venezuela’s oil and natural gas. There is also an embargo on Iranian oil. If you want prices to fall, lift sanctions pic.twitter.com/GSyQVF2s55