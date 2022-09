Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα να μην κρύβεται πίσω από την ΕΕ

«Το να κρύβεται πίσω από την ΕΕ δεν θα έχει κάποια χρησιμότητα στην Ελλάδα», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

#URGENT Hiding behind EU will be of no use to Greece, says Turkish foreign minister