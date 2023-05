Τουρκική ΝΟΤΑΜ: «Παιχνίδια» της Άγκυρας με το Μορατόριουμ

Ερωτηματικά προκαλεί το μήνυμα που εκπέμπει η Τουρκία με την παράτυπη δέσμευση περιοχής στην καρδιά του Αιγαίου επικαλύπτοντας και χώρο ελληνικής κυριαρχίας για την πραγματοποίηση αεροναυτικής άσκησης καθ' όλη τη διάρκεια σχεδόν του Ιουνίου, ενώ το μορατόριουμ που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας των δυο χωρών είναι σε ισχύ.

Με ΝΟΤΑΜ την οποία εξέδωσαν οι τουρκικές Αρχές την Τρίτη δηλώνουν ότι κατόπιν άρνησης της Ελλάδας να εκδώσει ΝΟΤΑΜ για διεξαγωγή άσκησης με πραγματικά πυρά στον διεθνή εναέριο χώρο και διεθνή ύδατα του Αιγαίου την περίοδο από 5-25 Ιουνίου, η Τουρκία «δεν έχει άλλη λύση από το να αναλάβει την πρωτοβουλία για την δημοσίευση της αναγγελίας ΝΟΤΑΜ για την περιοχή της άσκησης και η Τουρκία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της γενικής εναέριας κυκλοφορίας …».

Βεβαίως, η περιοχή βρίσκεται εντός του FIR Αθηνών όπου η ευθύνη για έκδοση ΝΟΤΑΜ ανήκει στην Ελλάδα και η έκδοση τουρκικής ΝΟΤΑΜ εκτός του ότι είναι παράτυπη, δημιουργεί κινδύνους για την Πολιτική Εναέρια Κυκλοφορία. Ενώ μάλιστα η τουρκική ΝΟΤΑΜ επισημαίνει παραπλανητικά ότι η άσκηση αφορά περιοχή σε «διεθνή εναέριο χώρο και διεθνή ύδατα», η περιοχή αυτή βρίσκεται λίγα μίλια απόσταση από την Σκύρο και τα Ψαρά.

Επίσης, η δέσμευση μιας τόσο μεγάλης περιοχής και για διάστημα σχεδόν 25 ημερών σε περίοδο θέρους δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα και κινδύνους στην ομαλή και ασφαλή εναέρια κυκλοφορία της Πολιτικής Αεροπορίας..

Η Αθήνα με δική της ΝΟΤΑΜ χθες χαρακτήρισε άκυρη την Τουρκική ΝΟΤΑΜ καθώς αφορά περιοχή που η ευθύνη για την ασφάλεια των πτήσεων και την έκδοση Αναγγελιών ανήκει στην Ελλάδα και επίσης επισημαίνει ότι η περιοχή που ήθελε να δεσμεύσει η Τουρκία επικαλύπτει εν μέρει και περιοχή Ελληνικής εθνικής κυριαρχίας.

Αυτό που μένει να δούμε τώρα είναι εάν η Τουρκία θα επιμείνει στην πραγματοποίηση της άσκησης ή θα περιορισθεί απλώς στην καταγραφή της θέσης της με την ΝΟΤΑΜ και θα αποφύγει να την ενεργοποιήσει τελικά, καθώς αυτό βάσει της πάγιας πρακτικής θα υποχρεώσει την ελληνική αεροπορία σε αναγνωρίσεις των τουρκικών μαχητικών και θα συνιστά παραβίαση του Μορατόριουμ…

Οι δυο ΝΟΤΑΜ’s:

A3765/23 (Issued for LTBB LGGG PART 1 OF 2) - NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

1. TURKIYE REQUESTED THE GREEK AIS TO PROMULGATE APPROPRIATE NOTAM

FOR THE EXERCISE AREA LOCATED WITHIN INTERNATIONAL WATERS AND

AIRSPACE OF AGEAN SEA REGARDING THE TURKISH NAVY AND AIRFORCE A

FIRING MILITARY EXERCISE (ASFAO) TO BE CONDUCTED FROM 05 JUN TILL 26

JUN 2023 0500-1200 UTC WITH REF 260740 LTAAYWYT APR 2023.

2. GREEK AIS DID NOT PROMULGATE APPROPRIATE NOTAM FOR THE EXERCISE

AREA IN ACCORDANCE WITH OUR REF 260740 LTAAYWYT APR 2023.

UNDER THESE CIRCUMSTANCES DUE TO THE INSISTENT ATTITUDE OF GREECE,

TURKIYE IS LEFT WITH NO OTHER ALTERNATIVE BUT TO TAKE ITS OWN

INITATIVE TO PROMULGATE THE NECESSARY NOTAM FOR THE EXERCISE AREA.

TURKIYE WILL TAKE NECESSARY MEASURES FOR THE SAFETY OF THE GENERAL

AIR TRAFFIC AS SHE DID IN THE PAST AND IS ALWAYS READY FOR

COOPERATION AND COORDINATION IN THIS RESPECT.

END PART 1 OF 2. 05 JUN 05:00 2023 UNTIL 26 JUN 12:00 2023. CREATED: 30 MAY

08:18 2023

A3765/23 (Issued for LTBB LGGG PART 2 OF 2) - 3. EXERCISE AREA: : 384500N0252100E 384500N0245200E

381800N0245200E

381800N0252100E 384500N0252100E

DATE AND TIME:

JUN 05 0500-1200

JUN 12-15 0500-1200

JUN 19-22 0500-1200

JUN 26 0500-1200

VERTICAL LIMITS: SFC-6000FT AMSL

4. PROCEDURES FOR EXERCISE AIRCRAFT:

A. THE FLIGHTS WILL BE CONDUCTED VFR CONDITIONS AND UNDER POSITIVE

RADAR CONTROL.

B. EXERCISE AIRCRAFT SHALL DISPLAY ANTI-COLLISION AND NAVIGATION

LIGHTS CONTINUOUSLY.

5. PROCEDURES FOR NON-EXERCISE AIRCRAFT:

IN THE INTEREST OF FLYING SAFETY DURING THE EXERCISE, NON-EXERCISE

AIRCRAFT ARE STRONGLY ADVISED NOT TO FLY WITHIN THE EXERCISE AREA

ABOVE. SFC - 6000FT AMSL END PART 2 OF 2, 05 JUN 05:00 2023 UNTIL 26 JUN 12:00

2023. CREATED: 30 MAY 08:18 2023



A1779/23 - NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

REF (A) TURKISH NOTAM A3765/23 (300816 EUECYIYN MAY 2023).

AND TURKISH NOTAM REQUEST MESSAGE 260740 LTAAYNYX APR 2023.

REF (B) GREEK COORDINATION MESSAGE 291230 LGACYAYC MAY 2023.

THIS NOTAM IS ISSUED TO STATE THAT THE REF (A) TURKISH NOTAM

A3765/23 (300816 EUECYIYN MAY 2023) IS NULL AND VOID SINCE IT REFERS

TO TURKISH MILITARY ACTIVITIES WITHIN ATHINAI FIR, WHERE THE ONLY

COMPETENT AUTHORITY TO PROMULGATE NOTAMS IN ACCORDANCE WITH ICAO

RULES AND REGULATIONS IS THE HELLENIC CAA THROUGH ITS APPROPRIATE

AIS UNIT AND THE ONLY RESPONSIBLE AUTHORITY FOR THE SAFETY OF THE

AIR TRAFFIC IN THE AREA IS THE HELLENIC CAA THROUGH THE ATS AND ATC

UNITS.

MOREOVER, AS IT WAS NOTIFIED THROUGH THE REF (B) GREEK COORDINATION

MESSAGE 291230 LGACYAYC MAY 2023, THE GREEK COMPETENT AUTHORITIES

DID NOT PROMULGATE A NOTAM IN RESPONSE TO REF (A) TURKISH NOTAM

REQUEST GIVEN THAT PART OF THE AREA REQUESTED OVERLAPS AREA OF

NATIONAL SOVEREIGNTY OF GREECE.

FOR ALL THE ABOVE MENTIONED REASONS THE REF (A) TURKISH NOTAM

A3765/23 (300816 EUECYIYN MAY 2023) IS NULL AND VOID AND NOT

APPLICABLE WITHIN ATHINAI FIR. 05 JUN 05:00 2023 UNTIL 26 JUN 12:00 2023. CREATED:

31 MAY 06:39 2023