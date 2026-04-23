Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Είμαστε σε επιφυλακή γιατί υβριδικές απειλές, όπως τρομοκρατικές δράσεις εναντίον ισραηλινών ή αμερικανικών στόχων σε ελληνικό έδαφος. Αυτό υπογράμμισε ο Θάνος Ντόκος, σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στην ενότητα Strategic Faultlines: Managing Conflict and Building Resilience in Europe's Eastern Periphery.

«Την αστάθεια στη Μέση Ανατολή την αναμέναμε. Κάποιες φορές δεν υπάρχει τόση ένταση. Αλλά μακάρι να μπορούσα να φανταστώ τη Μέση Ανατολή χωρίς συγκρούσεις» τόνισε ο κ. Ντόκος.

Για τον πόλεμο στο Ιράν εξήγησε ότι η απειλή για τα πυρηνικά ήταν επικείμενη ενώ η κατάρρευση του καθεστώτος αρχικά θεωρήθηκε ότι θα ήταν θέμα ημερών. Το δεύτερο δεν συνέβη προφανώς.

«Η κατάσταση είναι προβληματική. Η ακρίβεια είναι εμφανής ενώ οι φόβοι ότι δεν θα υπάρχει επαρκής ποσότητα πετρελαίου στην αγορά είναι υπαρκτό σενάριο» υπογράμμισε.

Ειδικά για την Ελλάδα, "υπάρχει έντονος προβληματισμός" όπως είπε "γιατί πολλά ελληνικών συμφερόντων πλοία μπορεί να βρεθούν παγιδευμένα ή αποκλεισμένα και να μην μπορούν να εκτελέσουν τα δρομολόγιά τους".

Για την επίτευξη εκεχειρίας, ο κ. Ντόκος εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί αυτόνομοι παίκτες στο Ιράν γεγονός που δυσχεραίνει την κατάσταση. "Κάθε διοικητής μπορεί να εξοπολύσει επίθεση που θα μας πάει πάλι πίσω στην αρχή" είπε αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις.

Οι Φρούροι της Επανάστασης έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον σχεδόν όλων των γειτονικών τους κρατών οπότε, εκτίμησε, "δεν επιθυμούν την περαιτέρω κλιμάκωση στοχεύοντας σε ευρωπαϊκές χώρες".

«Είμαστε σε στενή συνεργασία τόσο με το Ισραήλ όσο και με τις ΗΠΑ αλλά και με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπως και τα κράτη του Κόλπου. Ο συντονισμός είναι διαρκής τις τελευταίες εβδομάδες» εξήγησε.

Ο Αρμέν Γκριγκοριάν, σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της Αρμενίας ανέλυσε: "Καθημερινά εστιάζουμε στην ασφάλεια και τη σταθερότητα. Η ειρήνη είναι απαραίτητη ώστε να μπορείς να εστιάζεις σε άλλες προκλήσεις. Αυτή τη στιγμή, για τη χώρα μου, είναι σημαντικό ότι έχουμε πραγματική ειρήνη με το Αζερμπαϊτζάν. Η ειρήνη στην περιοχή μας είναι σαν το νεογέννητο. Πρέπει να τη φροντίζεις. Όταν δεν είσαι προσεκτικός κάτι αρνητικό μπορεί να συμβεί".

«Οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή μας» πρόσθεσε.

Η Αρμενία, είπε, "επηρεάζεται οικονομικά λόγω του κλεισίματος του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν. Και η αγροτική οικονομία επηρεάστηκε".

Για τη ρωσική επιρροή στην Αρμενία, υπογράμμισε ότι "η δημοκρατία και η ελευθερία περιορίζουν τις δυνατότητες επιρροής".

Ο Στάνισλαβ Σεκριέρου, σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου της Μολδαβίας υπογράμμισε: "Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας τον τελευταίο χρόνο είναι να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που θα μας φέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό αυτές τις συνθέσεις, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία σε διάφορους τομείς όπως η πολιτική, η οικονομία, η κυβερνοασφάλεια".

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδείνωσε την οικονομική κατάσταση στη Μολδαβία προκαλώντας ένα ενεργειακό σοκ, εξήγησε.

Για την πολιτική της Ρωσίας σχετικά με τη Μολδαβία, επισήμανε ότι "εξαρτάται από το τι συμβαίνει στην Ουκρανία". Και συμπλήρωσε: "Εάν η Ρωσία δεν μπορεί να επιτύχει στρατιωτικά τους στόχους της χρησιμοποιεί άλλα εργαλεία".

Πιο αναλυτικά, είπε ότι για τη Ρωσία το κόστος για να επηρεάσει πολιτικά τα τεκτενόμενα στη Μολδαβία είναι μικρό καθώς η χώρα του είναι ένα σχετικά μικρό κράτος. Στάθηκε ιδιαίτερα, δε, στο γεγονός ότι η Ρωσία επιδεικνύει βούληση να διαδραματίσει ρόλο στο εσωτερικό της Μολδαβίας. "Ο πόλεμος στο Ιράν δεν άλλαξε τον τρόπο που βλέπει η Ρωσία τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή και το πώς αντιμετωπίζει τη Μολδαβία" πρόσθεσε.

Τη συζήτηση συντόνισε η Kim Dozier, CNN Global Affairs Analyst.