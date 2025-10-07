Τ. Χατζηβασιλείου για Γάζα: Αυτό που προέχει είναι η απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων

Για τον πόλεμο στη Γάζα, για την απελευθέρωση των ομήρων, για τις προκλήσεις της Τουρκίας και το γεωπολιτικό σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο μίλησε ο διεθνολόγος και βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου στην ΕΡΤ.

Αρχικά, για τον πόλεμο στη Γάζα δήλωσε: «Σήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια από εκείνο το μαύρο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου, όταν τρομοκράτες της Χαμάς εισήλθαν ξημερώματα Κυριακής, αν θυμάμαι καλά και ουσιαστικά δολοφόνησαν ανθρώπους που ήταν στο σπίτι τους και κοιμόταν μέσα στην ησυχία. Κανείς δεν ξεχνάει αυτό το οποίο συνέβη και δύο χρόνια μετά φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση του πολέμου.

Μετά από δύο φρικιαστικά έτη, μετά από όσα έχουν συμβεί σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ, μετά από την ισοπέδωση της Γάζας, η οποία δυστυχώς μας θλίβει όλους και δεν αφήνει ασυγκίνητο κανέναν πολιτισμένο άνθρωπο του πλανήτη, έχουμε σήμερα μπει σε μια άλλη φάση με την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου του κυρίου Τραμπ, ούτως ώστε να βρεθεί μια πιθανή διέξοδος. (…) Συγκρατημένα αισιόδοξοι είμαστε όλοι γιατί θέλει δουλειά αυτή η προσπάθεια. Είναι σημαντικό ότι ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση εκτόνωσης της κρίσης και διεξόδου.

Διαπιστώνω, λοιπόν, εδώ ορισμένα συμπεράσματα. Πρώτα από όλα η Χαμάς είναι σε απόλυτη διχοτόμηση. Σας θυμίζω ότι άλλα πράγματα θέλει το πολιτικό σκέλος, ό, τι έχει απομείνει από το πολιτικό σκέλος εκτός δηλαδή Γάζας και άλλα πράγματα θέλει το στρατιωτικό σκέλος, αυτό δηλαδή που έχει μείνει στη Γάζα και προσπαθεί να μείνει όρθιο. Όταν όμως έχουμε δει ότι οι αραβικές χώρες συν η Τουρκία έχουν κατ’ αρχήν αποδεχθεί την πρόταση Τραμπ ως μια βάση συζήτησης, δεν είχε άλλη επιλογή η Χαμάς από το να δώσει ένα δειλό, ένα λειψό ναι, εντός εισαγωγικών και να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση που βλέπουμε εδώ και λίγες ημέρες.

Δεν είναι εύκολο βέβαια να οδηγηθούμε σε μια γρήγορη λύση. Εκείνο το οποίο προέχει το Ισραήλ είναι η απελευθέρωση όλων των ομήρων, κάτι το οποίο ζητά και η διεθνής κοινότητα και εμείς και ταυτόχρονα η αλλαγή εξουσίας σε μια μεταβατική διακυβέρνηση στη Γάζα. Εκεί είναι και η μεγάλη δυσκολία. Τι θα δεχτεί η Χαμάς; Τι ρόλο θα έχει την επόμενη μέρα; Ποιος θα είναι ακριβώς αφοπλισμός της; Ναι, λένε οι πολιτικοί ταγοί της Χαμάς. Όχι λένε οι στρατιωτικοί από ότι φαίνεται. Άρα, εκεί θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία εντός της Χαμάς για να μπορέσει να έχει μια σαφέστερη εικόνα στις επικείμενες».

Για την απόσυρση των στρατευμάτων

Και συνέχισε εξηγώντας για τις διαπραγματεύσεις για την απόσυρση στρατευμάτων: «Πολύ σοβαρό ζήτημα είναι αν σκεφτεί κανείς ότι οι ισορροπίες, οι πολιτικές εντός του Ισραήλ είναι κάπως εύθραυστες. Θα ήταν μια δύσκολη απόφαση αυτή για τον Νετανιάχου, πώς θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα στη Γάζα, εφόσον, ξαναλέω, βρεθεί μια διέξοδος, η οποία θα έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση, το τονίζω, την απελευθέρωση όλων των ομήρων, χωρίς αυτή την προϋπόθεση δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για μια οποιαδήποτε διέξοδο.

Αν λοιπόν η ισραηλινή πλευρά αποδεχθεί ορισμένους από τους όρους συμφωνίας ή και ορισμένους από τους όρους που θέτει η Χαμάς εντός εισαγωγικών, τότε εκεί θα κινδύνευε η κυβέρνηση να χάσει το έρεισμα της στα περισσότερο δεξιά στοιχεία, τα εθνικιστικά θα λέγαμε τα ακροδεξιά στοιχεία εντός Ισραήλ και να βρει ίσως προσέξτε ερείσματα στη σημερινή αντιπολίτευση, δηλαδή να στραφεί προς άλλες πολιτικές δυνάμεις για να μπορέσει να έχει έτσι πολιτική ασφάλεια. Και εκεί είναι τα πράγματα δύσκολα όμως, υπενθυμίζω, μόνη διέξοδος είναι η απελευθέρωση των ομήρων και η αναβίωση της συζήτησης για λύση δύο κρατών.

Χωρίς λύση δύο κρατών δεν μπορεί κανείς να μιλάει για μια σταθερότητα και μια μακροημέρευση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Ναι, το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα στην αυθυπαρξία και την αυτοάμυνα και οι Παλαιστίνιοι ναι, έχουν δικαίωμα σε εθνική εστία στα όρια του 67. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο ερώτημα και εδώ είναι το διακύβευμα. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να αναβιώσει αυτός ο διάλογος. Δική μου σκέψη είναι ότι ένα πρώτο βήμα μετά την οποιαδήποτε συμφωνία την οποία εύχομαι να έχουμε, θα είναι η αναβίωση των συμφωνιών του Αβραάμ. Τις έχουμε ξεχάσει, δυστυχώς.

Που ένας από τους λόγους τις επιθέσεις της Χαμάς ήταν και οι συμφωνίες του Αβραάμ. Η Χαμάς, ας μη γελιόμαστε, δεν ήθελε καν να τις ακούει, διαφωνούσε κάθετα με το περιεχόμενο των συμφωνιών του Αβραάμ, διότι άνοιγε στην ουσία ένας δρόμος επικοινωνίας και διαλλακτικότητας, αν θέλετε, ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Άραβες. Οι συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες ήταν επίνευση του κυρίου Τραμπ, σας θυμίζω, της προηγούμενης θητείας του δηλαδή, είναι το μόνο μέσο σήμερα, το οποίο εν τοις πράγμασι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός σταδιακής και αργής οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είναι δύσκολα όλα αυτά. Το αντιλαμβάνεστε, αλλά θα πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε».

Για τις προκλήσεις της Τουρκίας

Ταυτόχρονα, για τις προκλήσεις της Τουρκίας και το γεωπολιτικό σκηνικό στην Αν. Μεσόγειο: «Πρώτα από όλα είναι σαφές ότι η Τουρκία έχει ενοχληθεί σφόδρα από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε μία σειρά από ζητήματα, με πρώτο εκείνο της έλευσης της Chevron και τις έρευνες που ετοιμαζόμαστε να διεξαγάγουμε στην περιοχή νοτίως της Κρήτης. Η Τουρκία βλέπει αυτή την κίνηση ως έναν ακόμη διεμβολισμό του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, κάτι στο οποίο αντιλαμβάνεστε, η Ελλάδα κινείται πάρα πολύ σωστά, διότι προσπαθούμε με κάθε τρόπο να υπενθυμίζουμε διεθνώς ότι αυτό το μνημόνιο είναι εντελώς ανυπόστατο και έωλο χωρίς να παράγει. (…) Έχει σημασία πάντως να δούμε αν αυτό γίνει πραγματικότητα, πού ακριβώς θα γίνουν αυτές οι έρευνες. Θα γίνουν δηλαδή σε περιοχή η οποία επικάθεται σε ελληνική υφαλοκρηπίδα ή όχι;

Το λέω γιατί πολλές φορές ακούμε διάφορα, αλλά ξέρετε, στο τέλος πρέπει να δούμε τι γίνεται στην πράξη. Εμείς παρόλα αυτά είμαστε πάντοτε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση με ψυχραιμία, με νηφαλιότητα, αλλά πάντοτε σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο και προφανώς τα δικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία μας. Ένας άλλος λόγος που έχει ενοχλήσει την Τουρκία, το τελευταίο διάστημα είναι η αποστροφή του Έλληνα πρωθυπουργού, ότι δεν μπορεί η Τουρκία να μπει στο μηχανισμό SAFE, χωρίς να έχει άρει από πριν το casus belli και χωρίς να βάλει τέλος στην περιβόητη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Εδώ πολύ απλά είναι αδιανόητο μια χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο κυρίαρχη ευρωπαϊκή χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, η οποία ταυτόχρονα κατέχει δε η Τουρκία και το 1/3 άλλης ευρωπαϊκής χώρας της Κυπριακής Δημοκρατίας, να ζητά να πάρει ευρωπαϊκούς πόρους για την άμυνά της.

Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το δεχθεί η Ελλάδα και πολύ σωστά πρωθυπουργός έχει καθορίσει με σαφήνεια αυτό το πλαίσιο της οποιασδήποτε συνεργασίας, με SAFE, για να μπει η Τουρκία στο SAFE, με casus belli και γκρίζες ζώνες, δεν υπάρχει περίπτωση να το πετύχει. Και εδώ λοιπόν έρχεται τώρα η απόφαση της Τουρκίας να βγάλει το Πίρι Ρέις από το λιμάνι της Σμύρνης τις τελευταίες ημέρες είναι στην ουσία μια επιχείρηση της Τουρκίας για να προβάλει ισχύ και δύναμη, έρχεται στην ουσία ως απόδειξη του εκνευρισμού της για τα θέματα που σας ανέφερα νωρίτερα. Όμως εδώ να είμαστε λίγο ψύχραιμοι. (…). Όμως στην ουσία το Πίρι Ρέις βγήκε περισσότερο για λόγους συμβολικούς.

Πρόκειται για ένα παλαιό σκαρί παρωχημένης τεχνολογίας, ξεπερασμένων δυνατοτήτων, που ουσιαστικά κινήθηκε από ότι είδατε στην ανοικτή θάλασσα, αδυνατώντας να κάνει την οποιαδήποτε έρευνα στην υφαλοκρηπίδα. Άρα λοιπόν, δεν είναι παράνομο το να πλέει κανείς στην ανοικτή θάλασσα. Η Τουρκία όμως προφανώς έκανε την κίνηση αυτή για να προβάλει την ισχύ της. Εμείς όμως ανταπαντήσαμε με μία νόμιμη Antinaftex και όπως γνωρίζετε σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και drones όμως παρακολουθούσαν στενά τη δραστηριότητα του πλοίου στην περιοχή που κινήθηκε τις προηγούμενες ημέρες».