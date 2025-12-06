Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στη Ντόχα: Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε σήμερα στη Ντόχα με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, οι επενδύσεις, η ενέργεια. Επίσης οι δύο άνδρες συζήτησαν για ζητήματα που αφορούν το εμπόριο και τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Γάζα.

📍Doha FM George Gerapetritis met with Qatar PM & FM, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Discussions focused on bilateral relations, investments, energy, trade & regional developments w/ emphasis on Gaza