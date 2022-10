Συνάντηση Δένδια με Κινέζο πρέσβη για Λιβύη και Αν. Μεσόγειο

Συνάντηση με τον πρέσβη της Κίνας Σιάο Τζουντσένγκ (Xiao Junzheng) πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν για τις πρόσφατες αντιπαραγωγικές κινήσεις σε Λιβύη και Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

In a mtg tdy at @GreeceMFA, FM @NikosDendias had a discussion w/ #China Ambassador Xiao Junzheng about the latest dvpts in the #EasternMediterranean & #Libya



Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Πρέσβη Κίνας, Xiao Junzheng, στο Υπ. Εξωτερικών για τελευταίες εξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο &Λιβύη pic.twitter.com/zM6HBPHVTr