Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα μιλήσει στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη σχέση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Γερμανός ηγέτης στο Βίλνιους την Τρίτη.

"Πήραμε αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και θα μιλήσω επίσης με τον Πρόεδρο Ερντογάν εδώ", δήλωσε ο Σολτς μετά από τη χθεσινή δήλωση του Τούρκου προέδρου που συνέδεε την αποδοχή ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ.

Επισήμως η ΕΕ τόνισε ότι αυτές οι δύο διαδικασίες είναι παράλληλες και ξεχωριστές ωστόσο η δήλωση Σολτς δείχνει ότι το θέμα μπήκε στο τραπέζι.

Ήδη ο Ερντογάν είχε μία συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η συνάντηση, η οποία ήταν κλειστή για τα μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκε στο Λιθουανικό Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο (LITEXPO) στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

