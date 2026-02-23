Στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα αναφέρθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν

Αναφορά στην πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι υποδέχτηκε στις 11 Φεβρουαρίου στην Τουρκία τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο είχε την ευκαιρία, όπως είπε, «να αξιολογήσει διεξοδικά τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και τις θέσεις μας σε σχέση με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο».



Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ΕΡΤ, «με τα κείμενα που υπογράψαμε ενισχύσαμε περαιτέρω το θεσμικό και νομικό πλαίσιο των σχέσεών μας» ανέφερε και, επαναλαμβάνοντας τα περί «τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης», είπε πως μοιράστηκε με τον κ. Μητσοτάκη «τις προσδοκίες μας για την πλήρη άσκηση των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων».

Επανέλαβε επίσης τον στόχο για αύξηση του ετήσιου όγκου εμπορικών συναλλαγών στα 10 δισ. δολάρια από 7 δισ. δολάρια που είναι σήμερα.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε: «Σε αυτή τη συγκυρία που το παγκόσμιο σύστημα βιώνει σοβαρές αναταράξεις, ο μοναδικός στόχος της Τουρκίας είναι να αυξήσει τον αριθμό των φίλων της και να κερδίσει νέους φίλους. Δεν επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε εχθρότητες μέσα από διαφωνίες. Δεν έχουμε σκοπό να μεγεθύνουμε τις διαφορές και να επιδεινώσουμε τα προβλήματα. Σεβόμαστε τα δικαιώματα κυριαρχίας των χωρών και αναμένουμε από όλους να δείχνουν τον ίδιο σεβασμό στα δικά μας δικαιώματα και τους νόμους».