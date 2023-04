Ελληνοτουρκικά

Στην επιθετική ρητορική του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος ζήτησε μια λύση - πάκετο για για τις «γκρίζες ζώνες», τον ενάεριο χώρο και τα χωρικά ύδατα, απάντησε τη Μ. Τρίτη ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντησή του με τον ομόλογό του της Αιγύπτου, Σαμέχ Σούκρι στην Αθήνα.

With #Egypt counterpart Sameh Shoukry we discussed in #Athens further strengthening 🇬🇷🇪🇬 strategic relations in a wide range of areas, including economy, investments, energy, climate change. (1/2) pic.twitter.com/AU1F3kny8O