Ακάρ: Θέλουμε να διατηρήσουμε τη θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα

Αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έκανε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, στο περιθώριο της τελετής για το νέο ελικοπτεροφόρο πλοίο «Anadolu», σημειώνοντας πως «θέλουμε να διατηρήσουμε τη θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα».

Επιθυμία μας είναι να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, τόνισε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι «σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων των γειτόνων μας. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας».

Παράλληλα, έσπευσε να διευκρινίσει ότι «στόχος είναι να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας με όλες τις χώρες, ιδιαίτερα με την Ελλάδα, μέσω φιλικού διαλόγου. Υπάρχει μια πολύ θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα, θέλουμε να τη διατηρήσουμε», ανέφερε ο Ακάρ.

Ο Τούρκος υπουργός είπε επίσης για το υπερσύγχρονο ελικοπτεροφόρο πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων πως «σήμερα είναι μια σημαντική και ουσιαστική ημέρα. Το έργο μας συνεχίζεται εδώ και πολύ καιρό. Σήμερα θα δρέψουμε τους καρπούς των κόπων μας

«Μέχρι χθες, ακόμη και οι τυφεκιοφόροι του πεζικού μας χρησιμοποιούσαν τυφέκια άλλων, σήμερα είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε τα δικά μας αεροσκάφη» σημείωσε.

To «Anadolu» παραδίδεται σήμερα στο Πολεμικό Ναυτικό της Τουρκίας και στην τελετή θα δώσει το παρών και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέρει πως με το «Anadolu» η χώρα θα είναι πρωτοπόρος στις τεχνολογίες, τα συστήματα και στις λύσεις που αλλάζουν τα δεδομένα και έρχονται πρώτες στον κόσμο.

