Nέα τουρκική πρόκληση: Η Άγκυρα εξέδωσε Navtex για έρευνες του σκάφους «Filia» ανάμεσα σε Λήμνο και Σαμοθράκη

Συνεχίζουν οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, καθώς η Άγκυρα ακολουθεί τη γνωστή τακτική αμφισβήτησης του κυριαρχικού δικαιώματος της Ελλάδας για πραγματοποίηση κάθε είδους εργασιών ή ερευνών εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων ακόμη και σε περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική δυνητική υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, με αφορμή τη διενέργεια ερευνών από το σκάφος «FILIA» μεταξύ της Λήμνου και της Σαμοθράκης.

Συγκεκριμένα, στις 5 Ιουλίου είχε εκδοθεί η ελληνική NAVTEX για πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών από το «FILIA» από τις 4 έως τις 15 Ιουλίου. Οι επιστημονικές έρευνες δεν απαιτούν την έκδοση άδειας από το παράκτιο κράτος, αλλά μόνο την έκδοση αναγγελίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Ωστόσο, η Τουρκία έσπευσε το βράδυ της 7ης Ιουλίου να εκδώσει NAVTEX (0650/25), με την οποία δηλώνει ότι ορισμένες περιοχές της ελληνικής NAVTEX LA37/096/25 εμπίπτουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, τα όρια της οποίας μένει ακόμη να οριοθετηθούν μεταξύ των παράκτιων χωρών.

Την ίδια ώρα, η τουρκική NAVTEX ζητά όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή τουρκικής θαλάσσιας αρμοδιότητας να συντονίζονται από τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές.

Η ελληνική NAVTEX

ZCZC RA37

051130 UTC IOYL 25

STATHMOS LIMNOU AR.MIN. 096/25

VOREIO AIGAIO PELAGOS

THRAKIKO PELAGOS

EREVNITIKES ERGASIES

THA PRAGMATOPOIITHOYN APO TO PLOIO ‘FILIA’

APO 04 IOYL 25 MECHRI 15 IOYL 25

STIN GRAMMI POU ENONEI TA SIMEIA:

40-54.26B 025-16.80A

39-58.37B 025-17.14A

KAI STIN GRAMMI POU ENONEI TA SIMEIA:

40-51.72B 025-29.88A

40-30.14B 025-29.98A

KAI STIN GRAMMI POU ENONEI TA SIMEIA:

40-50.16B 025-42.67A

40-20.32B 025-43.20A

KAI STIN GRAMMI POU ENONEI TA SIMEIA:

40-19.67B 024-50.76A

39-26.93B 024-50.92A

KAI STIN GRAMMI POU ENONEI TA SIMEIA:

40-22.02B 025-04.02A

39-59.75B 025-03.89A

KAI STIN GRAMMI POU ENONEI TA SIMEIA:

39-49.53B 025-03.95A

39-24.34B 025-04.07A

KAI STIN GRAMMI POU ENONEI TA SIMEIA:

39-47.34B 025-16.93A

39-27.85B 025-17.03A

KAI STIN GRAMMI POU ENONEI TA SIMEIA:

39-57.48B 025-30.10A

39-29.98B 025-30.20A

KAI STIN GRAMMI POU ENONEI TA SIMEIA:

39-54.20B 025-39.55A

39-34.44B 025-39.80A

KAI STIN GRAMMI POU ENONEI TA SIMEIA:

40-13.60B 025-25.45A

40-24.95B 025-30.07A

KAI STIN GRAMMI POU ENONEI TA SIMEIA:

40-13.60B 025-25.45A

39-57.44B 025-30.14A

TIREITAI APOSTASI ASFALEIAS

AKYROSI MINYMATOS TIN 152200 UTC IOYL 25

NNNN

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0652/25 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 08-07-2025 10:12)TURNHOS N/W : 0652/25

1) NAVIGATIONAL WARNINGS IN FORCE AS OF 08 JUL 25 AT 0600Z;

2017 SERIES : 0823, 0824.

2018 SERIES : 0857.

2020 SERIES : 0390, 0489, 0490, 0580.

2022 SERIES : 0279, 0306, 0837, 1161, 1162.

2023 SERIES : 0190, 0295, 0649, 0868, 1180.

2024 SERIES : 0111, 0714, 0920, 0925, 0926, 0979, 1094, 1152, 1179, 1180, 1252, 1253, 1305, 1306, 1307, 1308.

2025 SERIES : 0076, 0090, 0091, 0092, 0220, 0221, 0248, 0249, 0297, 0298, 0323, 0370, 0386, 0413, 0432, 0506, 0510, 0570, 0593, 0597, 0611, 0612, 0613, 0616, 0617, 0623, 0624, 0631, 0633, 0634, 0641, 0642, 0643, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651.

2) 0823/17, 0824/17, 0857/18, 0390/20, 0489/20, 0490/20, 0580/20, 0279/22, 0837/22, 1161/22, 1162/22, 0190/23, 0295/23, 0649/23, 0868/23, 1180/23, 0111/24, 0714/24, 0925/24, 0979/24, 1094/24, 1179/24, 1180/24, 1252/24, 1253/24, 1305/24, 1306/24, 1307/24, 1308/24, 0076/25, 0090/25, 0091/25, 0092/25, 0220/25, 0221/25, 0248/25, 0249/25, 0297/25, 0298/25, 0386/25, 0570/25 HAVE BEEN PLACED TO WEB. THOSE MENTIONED WARNINGS ARE CONTINUING TO BE PUBLISHED ON THE WEB SITES WWW.SHODB.GOV.TR AND WWW.KIYIEMNIYETI.GOV.TR

3) ALL NAVIGATIONAL WARNINGS IN FORCE ARE AVAILABLE ON THE WEBSITES WWW.SHODB.GOV.TR AND WWW.KIYIEMNIYETI.GOV.TR.

4) NAVIGATIONAL WARNINGS ARE ALSO PUBLISHED IN CHAPTER 3 OF WEEKLY NOTICES TO MARINERS BULLETIN.

5) CANCEL THIS MESSAGE 150600Z JUL 25.