Νέα πρόκληση Τουρκίας: Οι χάρτες της Ελλάδας για την αλιεία χαράσσουν «φανταστικά σύνορα» σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Έντονη αντίδραση από την Τουρκία προκαλούν οι χάρτες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας, στους οποίους προβλέπονται περιορισμοί στην αλιευτική δραστηριότητα για περιβαλλοντικούς λόγους.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι «οι χάρτες αυτοί δημιουργούν ανύπαρκτα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και παραβιάζουν την τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία, συνεπώς είναι άκυροι».

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, η οποία συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την Τριμερή Συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Άγκυρα, η Ελλάδα επιβάλλει περιορισμούς στην αλιεία σε θαλάσσιες ζώνες όπου δεν διαθέτει αρμοδιότητα, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα αυτά αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περιοχές πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, καθώς και σε διεθνή ύδατα, όπου –κατά την τουρκική πλευρά– οι σχετικές ρυθμίσεις δεν έχουν ισχύ.

Παράλληλα, το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει λόγο για ανάγκη «ειλικρινούς προσέγγισης» στην επίλυση των διαφορών, με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία, επικαλούμενο τη Δήλωση των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου 2023.

Regarding the Restrictions and Maps published on the Official Website of the Fisheries Control Directorate of Greece https://t.co/cZU6FeGreB pic.twitter.com/eEqlEOnKM9 — Turkish MFA (@MFATurkiye) April 21, 2026

Οι τουρκικές αιτιάσεις συνδέονται και με τις πρόσφατες εξελίξεις στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) 8Α και 8Β για περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στο Νότιο Αιγαίο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την ολοκλήρωση των μελετών αυτών προχωρά η διαδικασία έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, ενώ καλύπτονται πλέον και οι χερσαίες εκτάσεις των βασικών νησιών που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την προστασία των οικοσυστημάτων σε Κυκλάδες και τμήμα των Δωδεκανήσων, θεσπίζοντας ένα ενιαίο και σύγχρονο πλαίσιο διαχείρισης.

Την ίδια ώρα, υπενθυμίζεται ότι η ένταση μεταξύ των δύο χωρών έχει κλιμακωθεί από τον Απρίλιο του 2025, με αφορμή τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, που καθορίζει τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες στις θαλάσσιες ζώνες, σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων. Η Τουρκία έχει παρουσιάσει και δικό της σχεδιασμό, ο οποίος, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, παραβιάζει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.