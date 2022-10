Μητσοτάκης: Ό,τι είπα στον Ερντογάν το είπα κατά πρόσωπο

Η επεισοδιακή συνύπαρξη Κυριάκου Μητσοτάκη- Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο δείπνο της Συνόδου Κορυφής στην Πράγα, δημιούργησε «πηγαδάκια» γύρω από τον Έλληνα πρωθυπουργό σήμερα το πρωί.

Όπως αποκαλύπτει σε ανάρτηση του ο δημοσιογράφος του Channel 4, Γκέοργκ φον Χάρατς, ο Έλληνας πρωθυπουργός ακούστηκε, περιγράφοντας το περιστατικό μπροστά στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να λέει «Σηκώθηκα και είπα στον Ερντογάν, θα τα στα πω κατά πρόσωπο»

Greek PM @kmitsotakis overheard this morning after reports of a stormy exchange with Turkish President at European Political Community #EPC



"Stood up and said to Erdogan...in your face" pic.twitter.com/FXTO27KenV